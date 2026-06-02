Phối cảnh đường ĐT 975B và hệ thống tàu điện LRT sau khi hoàn thành. Ảnh: Sun Group

Quy hoạch mở ra “tọa độ tăng trưởng” mới của Việt Nam

Sau khi hợp nhất, An Giang mới sở hữu quy mô lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Theo quy hoạch vừa công bố, An Giang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của Tây Nam Bộ, trong đó Phú Quốc là nòng cốt dẫn dắt tăng trưởng.

Điều đó đồng nghĩa, các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không hay đô thị dịch vụ tại An Giang đã trở thành những mắt xích trong chiến lược nâng tầm vị thế vùng Tây Nam Bộ trên bản đồ kinh tế khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc Sun Group đề xuất hơn 10 dự án hạ tầng, du lịch quy mô gần 100.000 tỷ đồng, càng khẳng định tham vọng góp phần kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng, dịch vụ và giao thương mới cho cực tăng trưởng chiến lược phía Tây Nam.

Dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc góp phần gia tăng kết nối đảo Ngọc với quốc tế. Ảnh: Ánh Dương

PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định, quy hoạch mới là bản thiết kế lại với cách tiếp cận khá bài bản.

“Đặc biệt là hành lang biển mà vai trò của Phú Quốc hiện nay được đặt lên cực kỳ quan trọng, không chỉ là một đặc khu thông thường mà là tọa độ đặc biệt ưu tiên, là sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ thế giới trong tương lai. Cách chọn mục tiêu ưu tiên như thế sẽ giúp tập trung nguồn lực, tạo đột phá mạnh cho An Giang mới, tạo nên thế mới đóng góp chung cho cả nước”, ông Trần Đình Thiên khẳng định.

PGS.TS Trần Đình Thiên cũng nhấn mạnh: “Khi Phú Quốc được trao sứ mệnh APEC và giao trọng trách cho tập đoàn như Sun Group, chúng ta thấy cách Phú Quốc bay lên rất khác thường. Đó là ví dụ điển hình cho khả năng đua tranh toàn cầu và thu hút thế giới đến Việt Nam”.

Đại diện Sun Group nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư hàng loạt dự án với tổng vốn gần 100 ngàn tỷ đồng. Ảnh: Ánh Dương

Bệ phóng từ hệ sinh thái hạ tầng - đô thị - dịch vụ - giao thông đồng bộ

Hiện nay, Sun Group đang gấp rút triển khai nhiều dự án hạ tầng, du lịch chiến lược tại Phú Quốc nhằm phục vụ APEC 2027, mở rộng không gian phát triển dài hạn cho đặc khu. Trong đó có dự án mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.975; tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT) kết nối từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC; sân bay Phú Quốc mở rộng, Đại lộ APEC, cùng nhiều tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Nam đảo…

Đáng chú ý, nếu nhìn vào danh mục các dự án Sun Group đề xuất tại An Giang, có thể thấy tư duy kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng - đô thị - dịch vụ - giao thông đồng bộ đã làm nên thương hiệu của ông lớn này.

Các dự án trải dài từ đại lộ xuyên đảo, trục cảnh quan ven biển, hệ thống tramway, cảng biển quốc tế, hạ tầng hàng không đến quảng trường văn hóa, công viên, cáp treo và các tổ hợp dịch vụ du lịch. Tất cả hướng tới tầm nhìn phát triển Phú Quốc thành đặc khu tiên phong có mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ, chuẩn quốc tế.

Công trường các dự án phục vụ APEC 2027 sáng đèn suốt ngày đêm. Ảnh: Ánh Dương

Nổi bật là dự án Cảng quốc tế An Thới và khu dịch vụ hậu cần cảng quy mô 17.000 tỷ đồng được định hướng trở thành thương cảng quốc tế có khả năng đón những siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, dự án nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá (7.500 tỷ đồng) sẽ là “cánh cửa” quan trọng kết nối An Giang với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực.

Hay hệ thống tramway kết hợp với tuyến LRT phục vụ APEC 2027 được nghiên cứu nhằm tạo nên mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, xanh và thông minh xuyên suốt đặc khu.

Điều này phản ánh một chiến lược quen thuộc của Sun Group: không đi theo hạ tầng, mà đầu tư hạ tầng để mở đường cho tăng trưởng. Đằng sau những dự án gần 100.000 tỷ đồng là kỳ vọng hình thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, nơi hội tụ du lịch, thương mại, tài chính, logistics và dịch vụ quốc tế - mô hình phát triển mà nhiều đặc khu thành công trên thế giới như Dubai hay Jeju từng đi qua.

Nếu nhìn lại hành trình phát triển của Sun Group, có thể thấy một điểm chung: doanh nghiệp này thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của các chu kỳ phát triển địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sa Pa,...

Thị trấn hoàng hôn - “tọa độ vàng” du lịch Sun Group kiến tạo tại nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Việc Sun Group tăng tốc đầu tư Phú Quốc cho thấy doanh nghiệp này tiếp tục muốn đóng vai trò “người mở đường” góp phần vào sự phát triển của địa phương. Bởi quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được hiện thực hóa bằng hạ tầng, dòng vốn và những công trình có khả năng thay đổi năng lực phát triển của địa phương.