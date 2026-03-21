Ngày 21/3, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, tại thôn Thành Công (xã Ea Na) vừa ghi nhận 6 trường hợp bị chó nghi mắc bệnh dại tấn công. Hiện xã đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

UBND xã Ea Na đã tiêu hủy 11 con chó vào sáng 21/3. Ảnh: VQ

Thông tin ban đầu, gia đình ông Đ.H.Q. (trú tại thôn Thành Công, xã Ea Na) có nuôi 2 con chó.

Đầu tháng 2/2026, một con chó bất ngờ có biểu hiện nghi mắc bệnh dại và chết, sau đó gia đình tự chôn cất trong vườn nhà.

Đến ngày 15/3, con chó còn lại đã cắn 6 người (gồm 3 người trong gia đình ông Q. và 3 người dân địa phương), đồng thời tấn công thêm 3 con chó của các hộ lân cận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 6 nạn nhân đã được tiêm vắc xin phòng dại kịp thời. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành bắt nhốt, cách ly 3 con chó bị cắn để theo dõi diễn biến bệnh.

Sau khi con chó cắn 6 người dân bị chết, cơ quan chức năng đã test và xác định con chó này dương tính với virus dại.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Văn Quán, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na thông tin, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã vận động tiêu hủy 11 con chó của các hộ dân hàng xóm nhà ông Q. Ngoài ra, hơn 200 con chó khác của người dân xung quanh cũng đã được nhốt lại để tiêm phòng và theo dõi.

"Riêng 6 người bị chó cắn, do đã được tiêm phòng kịp thời nên đến nay sức khỏe ổn định, không có biểu hiện gì bất thường", ông Quán cho biết thêm.

Theo thống kê, trong năm 2025, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại, là một trong những địa phương có số ca tử vong cao.