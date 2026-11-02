Kính mát ngày càng đa dạng về kiểu dáng và công nghệ tròng kính, đáp ứng nhu cầu thời trang lẫn sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, hiểu đúng các tính năng như chống tia UV, phân cực và lọc ánh sáng xanh là cơ sở để người tiêu dùng lựa chọn.

Khi lựa chọn, người dùng nên ưu tiên sản phẩm có thông tin chống UV rõ ràng thay vì chỉ dựa vào màu sắc hay độ tối của tròng kính.

Theo Mắt Kính Nắng Eyewear, tròng kính tối màu chưa chắc chống UV tốt. Vì vậy, người mua nên kiểm tra thông số sản phẩm và lựa chọn kính dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, đồng thời cân nhắc kiểu dáng và thương hiệu phù hợp.

Tròng phân cực: Hữu ích khi thường xuyên di chuyển ngoài trời

Ngoài khả năng chống UV, tròng phân cực cũng là lựa chọn được nhiều người quan tâm, đặc biệt với những người thường xuyên lái xe, đi du lịch, câu cá hoặc hoạt động gần mặt nước.

Ánh sáng phản chiếu từ mặt đường, mặt nước hay các bề mặt phẳng có thể gây chói, khiến người nhìn khó chịu và giảm khả năng quan sát trong một số tình huống. Tròng phân cực được thiết kế để giảm một phần ánh sáng phản xạ này, từ đó hỗ trợ tầm nhìn dễ chịu hơn khi sử dụng đúng hoàn cảnh.

Tuy nhiên, tròng phân cực và tròng chống UV không phải là một. Một chiếc kính có tròng phân cực không mặc nhiên bảo đảm khả năng chống tia cực tím nếu thông số UV không được xác nhận. Vì vậy, khi mua kính, người dùng nên kiểm tra cả hai yếu tố thay vì cho rằng chỉ cần chọn tròng phân cực là đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo vệ mắt.

Với người lái ô tô, tròng phân cực có thể giúp giảm chói từ mặt đường trong nhiều điều kiện. Dù vậy, loại tròng này đôi khi làm màn hình LCD trên bảng điều khiển hoặc thiết bị điện tử khó nhìn hơn tùy góc quan sát. Người dùng nên thử kính trong điều kiện sử dụng phù hợp trước khi quyết định.

Ánh sáng xanh và tia UV: Hai khái niệm không nên nhầm lẫn

Trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm được giới thiệu với tính năng lọc ánh sáng xanh. Tuy nhiên, ánh sáng xanh và tia cực tím là hai nhóm bức xạ khác nhau, do đó công dụng của tròng lọc ánh sáng xanh không thể thay thế cho khả năng chống UV của kính mát.

Ánh sáng xanh là một phần của ánh sáng nhìn thấy, có nguồn từ mặt trời và các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính. Trong khi đó, tia UV nằm ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy và là yếu tố cần được chú ý khi bảo vệ mắt trước ánh nắng.

Với người thường xuyên làm việc trước màn hình, tròng lọc ánh sáng xanh có thể là một lựa chọn tùy nhu cầu và đặc điểm sản phẩm. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng loại tròng này chắc chắn ngăn ngừa mỏi mắt hoặc giải quyết mọi vấn đề khi sử dụng thiết bị điện tử. Điều chỉnh độ sáng màn hình, duy trì khoảng cách phù hợp và nghỉ mắt định kỳ vẫn là những thói quen quan trọng.

Nếu mục đích chính là sử dụng kính khi đi ngoài trời, người mua nên ưu tiên kiểm tra khả năng chống UV trước. Các tính năng khác chỉ nên được cân nhắc khi thực sự phù hợp với môi trường và thói quen sử dụng.

Chọn kính theo thói quen sống

Không phải ai cũng cần cùng một loại kính mát. Người thường xuyên lái xe, người làm việc ngoài trời và người chủ yếu sử dụng kính như phụ kiện thời trang có những ưu tiên khác nhau.

Với người thường xuyên đi bộ, di chuyển trong đô thị hoặc du lịch, kính có khả năng chống UV rõ ràng, vừa vặn và dễ sử dụng là những yếu tố nên được đặt lên hàng đầu. Nếu thường xuyên hoạt động gần mặt nước hoặc gặp ánh sáng phản xạ mạnh, người dùng có thể cân nhắc tròng phân cực.

Với người lái xe, ngoài khả năng chống UV và giảm chói, cần chú ý đến màu tròng, độ tương phản và khả năng quan sát trong những điều kiện ánh sáng khác nhau. Kính quá tối có thể không phù hợp khi trời âm u hoặc khi tầm nhìn bị hạn chế. Người dùng cũng cần kiểm tra khả năng quan sát màn hình trên xe nếu lựa chọn tròng phân cực.

Trong khi đó, với người trẻ thường xuyên thay đổi phong cách, kính mát có thể là phụ kiện giúp tạo điểm nhấn cho trang phục. Các yếu tố như hình dáng gọng, màu sắc, trọng lượng và độ vừa vặn có thể được cân nhắc song song với thông số bảo vệ mắt. Dù chọn kiểu dáng nào, người dùng cũng không nên đánh đổi khả năng chống UV chỉ để có một mẫu kính hợp xu hướng.

Tại Mắt Kính Nắng Eyewear, khách hàng có thể tham khảo các dòng kính mát từ những thương hiệu như Ray-Ban, Swarovski, Tiffany & Co. và Oakley theo danh mục sản phẩm cửa hàng cung cấp. Việc tìm hiểu thông số cụ thể của từng mẫu, kết hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách, sẽ giúp khách hàng có thêm cơ sở lựa chọn.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Mắt Kính Nắng Eyewear hướng đến việc tư vấn sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế, đồng thời cung cấp thông tin để khách hàng chủ động cân nhắc trước khi mua. Thay vì chỉ tập trung vào hình thức, việc hiểu rõ tính năng của từng loại tròng là cơ sở để lựa chọn kính mát phù hợp hơn.

“Định hướng của Mắt Kính Nắng Eyewear là phát triển thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, sự tận tâm trong tư vấn và trải nghiệm thực tế của khách hàng. Chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng không chỉ tìm được chiếc kính phù hợp với phong cách, mà còn hiểu rõ công năng sản phẩm để đưa ra lựa chọn đúng với nhu cầu của mình”, ông Đặng Văn Tới, người sáng lập Mắt Kính Nắng Eyewear, chia sẻ.

(Nguồn: Công ty TNHH Tầm nhìn Nasga – Mắt Kính Nắng Eyewear)