LỜI TOÀ SOẠN Điện ảnh Việt đang ở giai đoạn bùng nổ với nhiều phim ra rạp mỗi năm, điều đó đồng nghĩa với việc luôn cần thêm những gương mặt mới ở đa lĩnh vực để thu hút khán giả bên cạnh các diễn viên ngôi sao. Việc mời hoa hậu, TikToker đóng phim giúp giải quyết khâu khan hiếm diễn viên và tranh thủ lượng fan có sẵn của họ nhưng đồng thời cũng mang đến cho nhà sản xuất nhiều rủi ro bởi không phải ai cũng biết diễn, đôi khi họ còn phá hỏng một tác phẩm. VietNamNet triển khai loạt bài về cái được và mất quanh xu hướng mời hoa hậu TikToker đóng phim hiện nay.

Họ là gương mặt mới, đa phần đã có sẵn danh tiếng, độ nhận diện ở lĩnh vực khác. Từ hoa hậu, ca sĩ, người mẫu cho đến YouTuber, TikToker… đều có thể bước lên màn ảnh rộng qua đa dạng hình thức khác nhau.

Có người chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài phân đoạn, song không hiếm trường hợp được ưu ái đảm nhận tuyến nhân vật quan trọng, thậm chí là vai chính cho cả dự án.

“Thời” của TikToker

Việc mời các TikToker, ngôi sao mạng đóng phim trở thành xu hướng trong các dự án điện ảnh thời gian gần đây.

Chỉ tính trong mùa phim Tết và dịp lễ 30/4, khán giả ra rạp xem phim đều dễ dàng nhận thấy 1 số cái tên như: Chị Phiến (Khuyến Dương), MisThy, Ngọc Nguyễn, Hoàng Anh Panda, Quân Trương (Con Cò Đây), Michelle Lai… Họ là các TikToker, streamer, nhà sáng tạo nội dung quen mặt với công chúng, đặc biệt là lứa Gen Z.

Đa phần các gương mặt trên xuất hiện với dạng vai cameo (khách mời), nhân vật chủ yếu làm nền trong vài phân đoạn ngắn, mục đích mang lại tiếng cười tình huống cho người xem. Tính cách vai diễn không khác biệt mấy so với những gì họ thể hiện qua các đoạn video ngắn, phiên livestream trên các nền tảng. Cá biệt có MisThy được giao hẳn vai chính trong phim Song hỷ lâm nguy, đóng cùng các diễn viên gạo cội như Dustin Nguyễn, NSND Trung Anh...

Nếu trước đây, diễn viên điện ảnh thường đi theo một lộ trình tương đối rõ ràng là học diễn xuất rồi đi đóng phim. Còn hiện nay, ranh giới giữa các lĩnh vực giải trí đã xóa nhòa đi rất nhiều.

Một hoa hậu có thể trở thành MC, người mẫu, diễn viên. Một TikToker có thể bước từ màn hình dọc vài chục giây sang màn ảnh rộng. Một ca sĩ có thể đóng phim, một diễn viên có thể làm nội dung số. Nói nôm na, showbiz bây giờ ai có độ nhận diện cao đối với công chúng đều có thể rẽ sang điện ảnh.

Điều này vốn không lạ với thị trường thế giới. Điểm khác biệt là ở thị trường Việt Nam, hiện tượng trên diễn ra khá dồn dập trong vài năm gần đây, khi mạng xã hội trở thành một phần gần như không thể tách rời của chiến lược quảng bá phim.

Đạo diễn Lý Hải và Trấn Thành - 2 gương mặt hàng đầu của mảng phim giải trí Việt hiện nay luôn biết "tận dụng" lợi thế của ngôi sao mạng xã hội. Điểm chung của 2 đạo diễn là bên cạnh dàn bao phim gồm tên tuổi gạo cội và cứng nghề, họ luôn dành đất cho các gương mặt trẻ - mà không ít trong đó là ngôi sao mạng, TikToker.

Lý Hải và Trấn Thành - 2 gương mặt đạo diễn hàng đầu của mảng phim giải trí - ưu ái các gương mặt mới trong dự án họ sản xuất.

Tính thức thời này giúp các dự án của họ gặt hái thành công về mặt doanh thu. Bên cạnh yếu tố kịch bản phim, sự xuất hiện các gương mặt mới góp phần tạo sức lan tỏa và thậm chí gây bàn tán khi dự án ra rạp.

Đạo diễn Lý Hải khi mở rộng tìm kiếm diễn viên mới trên mạng xã hội đã nhấn mạnh: "Không có gì sai khi ai đó có khát vọng thành công trong lĩnh vực mới hay trở thành nghệ sĩ. Tất cả đều xứng đáng có cơ hội trở thành diễn viên".

Đạo diễn của series Lật mặt tin rằng ai có đam mê, quyết tâm và nghiêm túc với nghề thì đều có cơ hội thể hiện bản thân để trở thành diễn viên điện ảnh.

Hoa hậu "đổ bộ" màn ảnh rộng

Giữa làn sóng điện ảnh Việt khan hiếm các gương mặt mới, 1 nhóm người khác là hoa hậu, người đẹp đóng phim cũng trở thành trào lưu thịnh hành trong vài năm gần đây.

Sau đăng quang, nhiều người đẹp định hướng con đường lâu dài để tìm kiếm sự bền vững cho sự nghiệp. Phim ảnh lúc này trở thành mảnh đất màu mỡ để họ thử sức.

Trào lưu “hoa hậu đóng phim” vốn không mới, thậm chí là công thức phổ biến với các chân dài trong showbiz từ cách đây 2 thập kỷ.

Điểm khác biệt cơ bản là nếu trước đây, các nàng hậu như Mai Phương Thúy, Thùy Lâm, Nguyễn Thị Huyền chỉ tham gia phim truyền hình, xem như cuộc dạo chơi thì nay đa số các gương mặt từ cuộc thi sắc đẹp đều xem điện ảnh là đích đến.

Bộ ba hoa hậu Thiên Ân, Tiểu Vy và Kỳ Duyên từng khuấy đảo mùa phim Tết 2025.

Màn lấn sân này không còn là những cú rẽ đơn lẻ nhất thời mà qua đó phản ánh 1 xu hướng đang được ưa chuộng trên thị trường.

Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, khán giả từng chứng kiến có tới 3 hoa hậu xuất hiện trên màn ảnh rộng là Trần Tiểu Vy, Kỳ Duyên (Bộ tứ báo thủ) và Đoàn Thiên Ân (Nụ hôn bạc tỷ). Chỉ trong vòng 1 năm, liên tiếp các dự án điện ảnh hé lộ dàn diễn viên, không hiếm trong đó là gương mặt người đẹp xuất thân từ các cuộc thi.

Rạp Việt đầu năm đến nay xuất hiện một hiện tượng thú vị: Cứ vài tuần lại thấy một nàng hậu xuất hiện trên poster phim.

Mở màn là hoa hậu Như Vân với Nhà ba tôi một phòng. Á hậu Huỳnh Minh Kiên cùng Bus: Chuyến xe một chiều ra rạp tháng 3. Đầu tháng 4, hoa hậu Đoàn Thiên Ân trở lại màn ảnh qua Hẹn em ngày nhật thực. Lễ 30/4 hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương thử sức điện ảnh trong Trùm Sò. Đến đầu tháng 6, hoa hậu Trần Tiểu Vy tiếp tục góp mặt Ốc mượn hồn.

Sự xuất hiện dày đặc của các nàng hậu chỉ trong vài tháng ngắn ngủi khiến khán giả phải nói vui: Một "mùa hoa hậu" đang đổ bộ ngoài rạp Việt.

Diễn xuất của hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên trong "Bộ tứ báo thủ"

Danh sách các hoa hậu đóng phim điện ảnh đến nay có những cái tên như: Trần Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, H'Hen Niê, Mai Phương... Chính các người đẹp góp phần không nhỏ trong việc tạo ra cục diện mới về hình tượng nữ diễn viên của điện ảnh Việt hiện nay.

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Hạnh Thúy - gương mặt quen thuộc của mảng điện ảnh cho rằng từ trước nay, các gương mặt đẹp, mới và chứa sức hút đã là 1 sự chọn lựa ưu tiên của đạo diễn.

Với kinh nghiệm tham gia hàng loạt dự án phim và tiếp xúc với các diễn viên từ chuyên đến không chuyên, Hạnh Thúy cho rằng chuyện các đơn vị sản xuất, đạo diễn xem việc chọn các gương mặt mới như 1 xu hướng.

Nhiều ngôi sao quốc tế rẽ hướng đóng phim nhưng không phải ai cũng thành công.

Nhìn ra quốc tế, ngay chính các ngôi sao ca nhạc như Cher, Madonna, Lady Gaga, Jennifer Lopez... đều được mời đóng phim như 1 lựa chọn thu hút số đông. Có người thành công, thậm chí đoạt giải Oscar danh giá, ngược lại không ít kẻ rút lui trong ngậm ngùi.

“Khi họ có tài năng, nỗ lực và trách nhiệm với vai trò của mình, thành công sẽ đến. Ngược lại, ai không có tố chất, thiếu sự nghiêm túc sẽ tự bị đào thải. Đó là quy luật hiển nhiên của cuộc chơi này”, chị chia sẻ.

Đạo diễn - nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh bày tỏ mỗi nhà làm phim đều có định hướng casting, chọn diễn viên theo quan điểm riêng. Anh không quá quan tâm chuyện xuất thân của diễn viên là chuyên nghiệp hay TikToker, hoa hậu rẽ hướng.

Bài 2: Hoa hậu, TikToker đóng phim: Con dao 2 lưỡi và nước cờ mạo hiểm

Ảnh, clip: Tư liệu, NVCC