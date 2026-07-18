Video ghi lại khung cảnh rạp cưới hỗn loạn do lốc xoáy ở Cần Thơ thu hút hơn 600 nghìn lượt xem trên TikTok mới đây.

Trao đổi với PV VietNamNet, Khánh Dưỡng (quê Sóc Trăng, nay là xã Mỹ Phước, thành phố Cần Thơ) cho hay, anh là chú rể trong đám cưới này. Hôn lễ của anh được tổ chức vào ngày 16/7 vừa qua.

Video ghi lại khung cảnh rạp cưới tan hoang do lốc xoáy. Nguồn: Chủ tiệm bánh nhỏ xíu

Khánh Dưỡng cho biết, anh đã dành 1 tháng chuẩn bị cho đám cưới của mình, từ việc lên danh sách khách mời, thực đơn cỗ cưới, thuê đơn vị dựng rạp cưới, loa đài, ánh sáng… Anh hy vọng có một đám cưới trọn vẹn, đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Rạp cưới với sức chứa hàng trăm khách được gia đình dựng ở khu đất trống cạnh nhà, ngay ven sông.

Sáng 16/7, Khánh Dưỡng đón dâu về trong thời tiết nắng đẹp, mát mẻ. Từ 10h đến 16h, gia đình anh tiếp đón 3 đợt khách, mỗi đợt khoảng 300 người với 30 mâm cỗ.

Khung cảnh khi rạp cưới bị cuốn bay. Ảnh cắt từ clip

“Đến khoảng 16h, khi đợt khách thứ 3 đang dùng tiệc với khoảng 15-17 mâm cỗ, một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến cuốn phăng rạp cưới.

Toàn bộ rạp bay sang khu đất trống bên cạnh của nhà tôi, sau đó là cơn mưa ập đến. Tất cả diễn ra trong khoảng 30 phút”, chú rể Cần Thơ chia sẻ.

Dông gió đến bất ngờ khiến anh và gia đình không kịp trở tay, khung cảnh tức thời có chút hỗn loạn. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng ổn định, hỗ trợ chú rể sắp xếp mọi thứ.

“Chúng tôi kê bàn, dọn cỗ vào phía hành lang sân nhà, khu đó có mái che, sau đó mời khách khứa vào dùng bữa tiếp.

Sau 30 phút, thời tiết lại quang đãng nên tiệc cưới vẫn diễn ra như bình thường”, Khánh Dưỡng chia sẻ.

Một góc quay khác trong đám cưới của Khánh Dưỡng. Nguồn: NVCC

Anh cho biết thêm, anh cùng gia đình không dựng lại rạp cưới. Các hoạt động phía sau như dùng tiệc, ca hát, bắn pháo hoa… được tổ chức tại sân nhà trong thời tiết thuận lợi.

“Cơn lốc xoáy đến bất chợt khiến tôi bất ngờ và có chút bối rối. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của người thân, các đơn vị phục đám cưới và sự thông cảm của quan khách, tôi vẫn có một ngày vui trọn vẹn và đáng nhớ”, Khánh Dưỡng chia sẻ.