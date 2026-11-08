Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao các sở, ngành phối hợp thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phục vụ dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng vốn hơn 27.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành công văn về việc triển khai Quyết định của Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo đó, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với dự án thành phần 2, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Cần Thơ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp, triển khai nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2. Ảnh: Chụp màn hình

Cầu hai tầng, kết hợp đường bộ và đường sắt

Dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 17,6km. Điểm đầu công trình kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (Vĩnh Long), điểm cuối nối với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2.

Công trình vượt sông Hậu, cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5km về phía hạ lưu. Cầu chính được thiết kế dạng dây văng hai tầng, sử dụng kết cấu giàn thép, kết hợp khai thác đường bộ cao tốc và đường sắt trên cùng công trình.

Tầng trên bố trí 6 làn xe cao tốc, mỗi làn rộng 3,75m, tốc độ thiết kế 100km/h. Mặt cầu chính rộng 30,5m, không bố trí làn dừng khẩn cấp.

Tầng dưới dành cho đường sắt đôi khổ tiêu chuẩn 1.435mm, tốc độ thiết kế 160km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng. Thiết kế này tạo điều kiện kết nối với tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ trong tương lai.

Phần đường dẫn và các cầu trên tuyến được đầu tư quy mô 6 làn xe, cùng 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100km/h. Cầu dẫn rộng 32,2m, sử dụng kết cấu dầm Super T và giàn thép.

Theo hướng tuyến dự kiến, từ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, công trình đi qua địa bàn Vĩnh Long, vượt quốc lộ 1, quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly trước khi vượt sông Hậu.

Ở phía TP Cần Thơ, tuyến đi trên cao qua phường Hưng Phú, vượt khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ, sau đó kết nối với nút giao IC2, liên thông với mạng lưới cao tốc khu vực.

Cầu Cần Thơ hiện hữu nhìn từ phía bờ Vĩnh Long. Ảnh: H.T

Vốn đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư 27.050 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương, gồm 3 dự án thành phần: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Vĩnh Long; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP Cần Thơ và đầu tư xây dựng công trình chính do Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện.

Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Vĩnh Long khoảng 2.266 tỷ đồng, tại TP Cần Thơ khoảng 824 tỷ đồng. Phần xây dựng cầu và đường dẫn có tổng vốn khoảng 23.959 tỷ đồng, chiếm gần 89% tổng mức đầu tư.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao làm chủ đầu tư trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình theo hình thức rộng rãi, đồng thời phối hợp với các địa phương xác định phạm vi giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Dự án dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành sau 5 năm. Khi đưa vào khai thác, cầu Cần Thơ 2 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường kết nối giữa Vĩnh Long, Cần Thơ và các địa phương trong khu vực.