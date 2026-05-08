Chiều 8/5, theo thông tin từ UBND phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Khoảng 9h cùng ngày, anh Đỗ Khắc T. (SN 1989), chủ cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tại TDP Xuân Thành (phường Nam Hoa Lư) đang kiểm tra kỹ thuật máy khoan thì bất ngờ bị mũi CNC gãy bắn vào cổ gây tổn thương nặng.

Ngay sau đó, anh T. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Chính quyền địa phương tới chia buồn với gia đình. Ảnh: X.T

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.