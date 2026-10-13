Tại hội thảo “Giải mã dòng tiền” ngày 11/10 tại TP.HCM, chuyên gia VFS nhận định Việt Nam đang đón chu kỳ đầu tư lớn. Cơ hội của nhà đầu tư chứng khoán không nằm ở việc mua dàn trải, mà khu trú tại các mắt xích chuyển hóa vốn thành lợi nhuận thực tế.

Hội thảo “Giải mã dòng tiền - Quy luật nhân quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam” diễn ra sáng 11/10 tại TP.HCM. Ảnh: VFS

Dòng vốn đang chảy về đâu?

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Nhất Việt (VFS), Việt Nam đang bước vào chu kỳ đầu tư lớn vào hạ tầng, năng lượng, logistics, sản xuất và công nghệ nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Dòng vốn này cần được huy động và giải ngân trước khi phản ánh dần vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Minh chứng rõ nét là ở lĩnh vực hạ tầng, hàng loạt dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh như sân bay Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến cao tốc và cảng biển. Song song đó, định hướng thu hút FDI giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết 57 cũng ưu tiên dòng vốn vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch, đồng thời thúc đẩy tính liên kết với các doanh nghiệp nội địa.

Số liệu thực tế cho thấy đà tăng trưởng dòng vốn đang rất tích cực. Trong 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư khu vực Nhà nước tăng 17,3%, khu vực ngoài Nhà nước tăng 14% và khu vực FDI tăng 14,5% - tất cả đều vượt mức trung vị giai đoạn 2015 - 2025. Đặc biệt, dòng vốn huy động qua thị trường chứng khoán cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 85,6%.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Phân tích VFS trình bày góc nhìn về dòng tiền thị trường chứng khoán. Ảnh: VFS

Nhận diện những nhóm ngành tiềm năng đáng theo dõi trong năm 2027

Mặc dù các con số thống kê rất vĩ mô, nhưng đối với nhà đầu tư, điều cốt lõi không chỉ là nhìn thấy dòng vốn chảy qua, mà phải xác định được nó sẽ "đọng lại" ở đâu. Để giải bài toán này, chuyên gia VFS đã đưa ra khung phân tích theo chuỗi: Chính sách - Vốn - Đầu tư - Backlog/Hoạt động - Doanh thu - Lợi nhuận.

Trong chuỗi giá trị này, chính sách đóng vai trò định hướng và mở đường cho dòng vốn. Cơ hội thực sự sẽ thuộc về những doanh nghiệp sở hữu backlog (đơn hàng tồn đọng) lớn hoặc đang chủ động mở rộng quy mô đầu tư, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thực tế trong tương lai.

Từ khung phân tích trên, VFS gợi ý các nhóm ngành đáng theo dõi trong năm 2027 dựa theo hai đầu của dòng vốn:

· Đầu nguồn dòng vốn: Nhóm ngành Ngân hàng và Chứng khoán.

· Nơi dòng vốn được giải ngân: Năng lượng - Dầu khí; Điện và thiết bị điện; Cảng biển - Logistics; Khu công nghiệp; Công nghệ; và một số nhóm Vật liệu có tính khan hiếm.

Tuy nhiên, chuyên gia VFS lưu ý, đây là các nhóm ngành tiềm năng được phân tích theo chu kỳ đầu tư để nhà đầu tư đưa vào danh sách theo dõi, chưa phải là khuyến nghị mua cụ thể đối với từng mã cổ phiếu.

Bài toán chọn mắt xích đầu tư

Đi sâu vào chi tiết, câu trả lời cho bài toán lợi nhuận không nằm ở tên của một ngành chung chung mà nằm ở từng mắt xích cụ thể. Thực tế trên thị trường, không phải doanh nghiệp nào thuộc ngành được hưởng lợi từ chính sách cũng có thể chuyển hóa dòng vốn đầu tư thành giá trị cho cổ đông.

Tại mỗi mắt xích của chuỗi giá trị, khả năng doanh nghiệp giữ lại được dòng tiền thực tế sẽ được sàng lọc qua 4 yếu tố cốt lõi: Biên lợi nhuận, Quyền định giá, Chi phí vốn, và Dòng tiền. Nghĩa là doanh nghiệp phải chứng minh được phần lãi còn lại sau chi phí, khả năng duy trì giá bán, gánh nặng lãi vay thấp và lượng tiền thực tế thu về.

Sự phân hóa giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành là lý do vì sao chiến lược của VFS cho năm 2027 tập trung vào việc "chọn đúng mắt xích hưởng lợi" thay vì mua dàn trải theo ngành.

Kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ thị trường

Bên cạnh các cơ hội, VFS cũng đưa ra khuyến nghị thận trọng cho nhà đầu tư. Giai đoạn chờ đợi “giá của tiền” (chi phí vốn) tạo đỉnh có thể kéo dài hơn kỳ vọng nếu môi trường lãi suất trong nước, quốc tế cùng áp lực bán ròng của khối ngoại chậm cải thiện. Trong bối cảnh thị trường tiếp tục phân hóa mạnh, việc kiên nhẫn quan sát các tín hiệu xác nhận từ dòng tiền thực tế sẽ an toàn hơn là hành động quá sớm dựa trên kỳ vọng.

Các nhà đầu tư trao đổi, giao lưu với chuyên gia tại hội thảo. Ảnh: VFS

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(Nguồn: Chứng khoán Nhất Việt)