Tối 28/4 tại Nhà hát Hồ Gươm, chung kết cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 khép lại sau 3 phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và tài năng, tôn vinh vẻ đẹp toàn diện cùng bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Khuê Thu (Bắc Ninh) đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong suốt hành trình dự thi, đặc biệt ở phần thi ứng xử.

Tại phần thi ứng xử, trước câu hỏi về những giá trị cốt lõi của người phụ nữ hiện đại, Khuê Thu đã trả lời song ngữ Việt - Anh, nhấn mạnh 3 yếu tố: bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương.

"Bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách. Trí tuệ là khả năng thích nghi và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Và trên hết, lòng yêu thương là nền tảng giữ gìn hạnh phúc từ yêu bản thân đến lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng".

Phần trả lời trọn vẹn về nội dung lẫn phong thái đã giúp cô chinh phục ban giám khảo và khán giả.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình và học vấn, tân hoa hậu còn khiến nhiều người xúc động bởi câu chuyện đời. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô cùng em trai lớn lên trong sự đùm bọc của người thân.

Chia sẻ sau đăng quang, Khuê Thu cho biết: "Tôi muốn chứng minh mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến sân khấu hôm nay là hành trình của sự nỗ lực không ngừng".

Nguyễn Khuê Thu tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông (Trung Quốc), hiện là phiên dịch viên tiếng Trung và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Cô được đánh giá là hình mẫu phụ nữ hiện đại – độc lập, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Sau đăng quang, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Bên cạnh ngôi vị hoa hậu, ban tổ chức cũng công bố Top 4 á hậu lần lượt là: Trịnh Thị Thu Bình - đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026 (Sri Lanka, tháng 10/2026), Nguyễn Thị Hồng Mến, Nguyễn Phương Thu, Kim Thị Phương Anh.

Ngoài ra, cuộc thi còn trao các giải thưởng phụ gồm:

- Người đẹp Tri thức (Best Intellectual): Nguyễn Khuê Thu

- Người đẹp Hình thể (Best Body): Hà Nguyễn Ngọc Ánh

- Người đẹp Tài năng (Best Talent): Nguyễn Thị Hồng Mến

- Người đẹp Trình diễn (Best Catwalk): Nguyễn Phương Thu

- Người đẹp Gương mặt khả ái (Best Face): Trịnh Thị Thu Bình

- Người đẹp Truyền thông (Best Media): Bùi Lan Anh