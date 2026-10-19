LỜI TOÀ SOẠN Nghệ thuật chưa bao giờ chỉ là ánh đèn sân khấu mà còn là kỷ luật, sự hy sinh và trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ. Đằng sau những tiết mục, ít người biết về những chuyến lưu diễn, việc giảng dạy và những lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Tuyến bài viết về các nữ nghệ sĩ mặc màu áo lính nhân dịp 20/10 của VietNamNet sẽ giúp độc giả hiểu thêm vì sao họ vẫn bền bỉ giữ lửa nghề với tình yêu dành cho người lính và khán giả.

Biệt danh lạ “NSƯT Ngọc Dung dạy gào thét”

- Trên TikTok, Ngọc Dung có tên “cô giáo dạy gào thét”. Ai đặt biệt danh này và một nghệ sĩ quân đội lên mạng dạy hát theo phong cách hài hước, chị có sợ mất hình ảnh?

Tôi thích cái tên "NSƯT Ngọc Dung dạy gào thét" vì nó ấn tượng, vui và gợi sự tò mò. Tôi biết sẽ có người đặt câu hỏi một trung tá, một nghệ sĩ ưu tú lên mạng với phong cách, cái tên như thế có mất hình ảnh không. Tôi hoàn toàn không lo điều đó. Hài hước là tính cách của tôi, còn những ai từng học tôi đều biết trong giờ học tôi nghiêm túc và đòi hỏi học trò cao thế nào.

NSƯT Ngọc Dung

- Mỗi video chỉ khoảng 1 phút, chị có lo người xem học lỏm rồi tập sai, hỏng giọng, hay chê nghệ sĩ “lên mạng làm trò”?

Tôi muốn lan tỏa kiến thức thanh nhạc không chỉ cho ca sĩ, học viên chuyên nghiệp mà cho cả những người yêu nhạc. Tôi không lo người xem học lỏm rồi tập sai. Ai thực sự đam mê, muốn tìm tòi sẽ tìm đến các thầy cô thanh nhạc hoặc tìm đến tôi để được truyền dạy bài bản nhất.

Tôi cũng chưa gặp ý kiến nào nói nghệ sĩ lên mạng làm trò. Các clip của tôi nghiêm túc, từ cách luyện thanh đến cách dựng bài. Sự hài hước chỉ là gia vị. Trên lớp, tôi luôn pha trò để các em bớt căng thẳng, bởi giờ học quá nặng nề sẽ làm mất đi tính sáng tạo và sự lãng mạn của người nghệ sĩ.

- Có học trò nào tìm đến chị sau khi xem TikTok hay có bình luận nào khiến chị nhớ mãi?

Nhiều học trò, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên, tìm đến tôi qua TikTok, trong đó có ca sĩ Đức Thoa, một gương mặt khá quen với khán giả. Tôi đồng hành cùng Thoa khi học 2 tác phẩm Tổ quốc vinh quy và Đóa hồng tình cho ai của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Đó là học trò chăm chỉ, thông minh và đã có những thành công nhất định.

Kỷ niệm khiến tôi hạnh phúc nhất là khi đăng bản dàn dựng ca khúc Made in Vietnam. Nhóm tác giả đã bình luận: “Cảm ơn cô rất nhiều vì đã yêu mến và truyền dạy tác phẩm âm nhạc của tụi em”. Đó là một tác phẩm được viết bằng tình yêu quê hương đất nước. Lời cảm ơn ấy là món quà lớn với tôi trong quá trình xây dựng kênh.

NSƯT Ngọc Dung bên Đoàn Hồng Hạnh - Á quân Sao Mai nhạc nhẹ 2022, Phạm Kiều Huyền - giải Nhất dòng dân gian Tiếng hát Hà Nội, Việt Cường - giải Nhì dòng nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội và Khánh Thy - giải 3 Tiếng hát Hà Nội.

Cả đoàn vừa hát "Gần lắm Trường Sa" vừa khóc

- Năm 2004, chị thi Sao Mai điểm hẹn mùa đầu tiên cùng Tùng Dương, Ngọc Khuê. Khi bạn bè tự do chạy show khắp Nam Bắc, chị gắn bó với Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng. Có bao giờ nhìn bạn cùng khóa trên những sân khấu lớn, chị chạnh lòng?

Mỗi người có một lựa chọn và tôi chưa bao giờ hối hận. Được khoác trên vai bộ quân phục, mang sứ mệnh của người lính, tôi thấy vô cùng tự hào.

Mỗi người sinh ra có một sứ mệnh và sứ mệnh của tôi là đi khắp biên giới, hải đảo. Tôi đã đi khép kín vành đai biên giới Tổ quốc, từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái phục vụ bà con và đồng đội. Không phải ca sĩ nào cũng được trải qua điều đó.

NSƯT Ngọc Dung mang quân hàm Trung tá.

Những món quà quý hơn vàng

- Hơn 20 năm đi biên giới, hải đảo, đã có lúc nào chị khóc? Trong 3 chuyến ra Trường Sa, khoảnh khắc nào chị nhớ rõ nhất?

Tôi đã khóc nhiều lần, nhất là ở Trường Sa khi thấy đồng đội phải sống nơi xa xôi, thiếu thốn tình cảm gia đình mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Chuyến tôi nhớ nhất là năm 2006 khi tàu đến nhà giàn DK1, sóng lớn đến mức nghệ sĩ không thể vào được vì quá nguy hiểm. Chỉ vài chiến sĩ được đưa vào để tiếp nước, đồ ăn cho anh em trên nhà giàn. Cả đoàn vừa khóc vừa hát Gần lắm Trường Sa. Đó là kỷ niệm suốt đời tôi không quên, đến giờ nhắc lại vẫn xúc động.

Ở biên giới cũng vậy. Có những điểm diễn ô tô không vào được, chỉ đi được xe máy. Bà con phải vượt 3, 4 quả đồi mới tới nơi, đến 19h30-20h đoàn vẫn đợi đủ người mới diễn. Có đêm trời mưa rét chỉ 2 độ, bà con vẫn ở lại cổ vũ đến cuối rồi lại vượt 2-3 quả núi trở về. Họ mang tặng nghệ sĩ bắp ngô, quả xoài, củ sắn. Với tôi, những món quà ấy quý hơn vàng vì đó là tình quân dân thật sự.

- Ai giữ hậu phương cho chị trong những chuyến công tác dài ngày? Chồng và các con có thiệt thòi vì chị vắng nhà nhiều?

Hậu phương vững chắc nhất của tôi là mẹ chồng. Nhờ bà, tôi yên tâm công tác, cống hiến suốt 20 năm, có những thành tích để được phong danh hiệu NSƯT. Vợ chồng tôi cùng cơ quan nên đồng cảm và hỗ trợ nhau.

Các con tôi là con nhà binh, từ bé đã quen xa bố mẹ, thiếu sự chăm lo. Nhưng các con hiểu việc bố mẹ làm là cống hiến cho quân đội, cho đất nước, cho nhân dân, mang ý nghĩa lớn lao hơn. Tôi nghĩ đó cũng là cách giáo dục để sau này các con sống có trách nhiệm với xã hội.

- Có lần nào chị phải chọn nhiệm vụ thay vì một sự kiện gia đình mà đến giờ vẫn còn tiếc?

Có 1 lần đúng ngày khai giảng của 2 con, vợ chồng tôi đều nhận nhiệm vụ lên Cao Bằng, Lai Châu. Hôm ấy trời mưa, 2 con tự đưa nhau đi khai giảng. Suốt 1 tuần sau đó, các con tự đi học, tự chăm nhau ở nhà vì mẹ chồng tôi khi ấy đã gần 90 tuổi.

Đó là lần tôi áy náy với các con nhất. Có lúc tôi nghĩ mình vì công việc, nhiệm vụ mà chưa tròn trách nhiệm làm mẹ. Điều ấy đến giờ vẫn khiến tôi day dứt.

Gia đình NSƯT Ngọc Dung.

Ở tuổi 44, tôi muốn là người thầy thắp lửa

- Học trò của chị chủ yếu theo dòng nhạc nào? Chị dặn các em điều gì và đã có ai khóc trong giờ học?

Tôi giảng dạy từ lâu, song song với nhiệm vụ ở đoàn. Học trò tìm đến tôi học cả nhạc nhẹ, thính phòng, dân gian nhưng tôi chủ yếu đào tạo nhạc nhẹ. Dạy trong quân đội hay bên ngoài cũng giống nhau, đều phải theo nhu cầu, thị hiếu khán giả.

So với thế hệ tôi 20 năm trước, con đường của các em bây giờ thuận lợi hơn nhiều nhưng cũng khó hơn, vì thị trường gần như bão hòa, khó tìm ra nhân tố đặc biệt. Muốn theo nghề, các em phải đủ đam mê, kiên nhẫn, kiên trì và học tập nghiêm túc. Còn nổi tiếng hay không phải nhờ thêm may mắn, số phận. Với những em có giọng như tôi, tôi luôn nói trong thanh nhạc không có gì đốt cháy giai đoạn được, phải thật sự nghiêm khắc với chính mình.

Học trò tôi khóc rất nhiều, vừa luyện thanh vừa khóc, giống hệt tôi ngày xưa vì tưởng không thể vượt qua. Nhưng nếu vượt qua được, các em chắc chắn sẽ có một vị trí nhất định.

NSƯT Ngọc Dung hiện tại gắn bó với nghề truyền dạy cho thế hệ trẻ.

- Giọng hát của chị ở tuổi 44 đã thay đổi thế nào so với năm 2004 và điều chị trăn trở nhất với nghề lúc này là gì?

20 năm trôi qua, giọng hát đương nhiên thay đổi nhiều. Hồi trẻ, giọng tôi rất khỏe, tôi chinh phục khán giả bằng sự tươi trẻ. Ở tuổi trung niên, giọng tôi đằm thắm, mềm mại, dịu dàng hơn. Qua nhiều trải nghiệm, va vấp, cách xử lý tác phẩm có sự từng trải, biết tiết chế hơn và kỹ thuật chắc chắn tốt hơn 20 năm trước rất nhiều.

Trước đây, tôi muốn được biết đến như một ca sĩ. Bây giờ, tôi thích là người thầy thắp lửa, truyền lại cho thế hệ trẻ những kiến thức học được từ các thầy cô, cùng kinh nghiệm 20 năm đứng trên nhiều sân khấu lớn nhỏ. Tôi mong ngọn lửa ấy được các em tiếp nối, để các em thành công và làm nên điều gì đó cho nền nghệ thuật nước nhà.

NSƯT Ngọc Dung luyện thanh cho học trò:

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Ảnh, video: NVCC