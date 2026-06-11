Lợi nhuận của một thương vụ bất động sản luôn được cấu thành từ hai yếu tố: Tỷ suất sinh lời từ dòng tiền và Lãi vốn từ sự tăng giá tài sản. Với 2 yếu tố này, Sun Casa Square đang là dự án sở hữu những lợi thế cạnh tranh đột phá.

Tối ưu chi phí, nắm giữ tài sản tại "vùng trũng giá"

Nguyên lý đầu tư cơ bản là tối thiểu hóa vốn đầu vào để tối đa hóa biên độ lợi nhuận. Tuy nhiên, sự phát triển nóng của thị trường thời gian qua đã đẩy giá bất động sản tại các khu vực trung tâm lên một ngưỡng mới.

Lấy mốc tham chiếu tại khu vực trung tâm phường Bình Dương, mặt bằng giá nhà phố thương mại hiện tại đã neo ở mức cao, phổ biến từ 7 đến hơn 10 tỷ đồng/căn. Việc phải bỏ ra một nguồn vốn quá lớn làm tăng chi phí đầu tư và kéo tụt tỷ suất lợi nhuận cho thuê tính trên tỷ suất vốn.

Khu vực phường Vĩnh Tân đang sở hữu mặt bằng giá BĐS hấp dẫn

Tọa lạc ngay cửa ngõ Khu công nghiệp VSIP II, VSIP III - trái tim công nghiệp của khu vực, nhưng Sun Casa Square đang sở hữu mức giá hợp lý trong chu kỳ phát triển mới. Chỉ 3,2 - hơn 4 tỷ đồng/căn, bằng khoảng một nửa so với khu vực phường Bình Dương kế cận, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn shophouse đa công năng, quy hoạch chuẩn Singapore, cam kết pháp lý vững vàng từ VSIP.

Thay vì dồn vốn vào một tài sản giá trị cao nhưng biên độ sinh lời mỏng tại lõi trung tâm, việc chuyển dịch dòng vốn về dự án Sun Casa Square giúp nhà đầu có thêm nguồn lực cho các cơ hội đầu tư khác. Cùng 1 số tiền sở hữu nhà phố ở lõi trung tâm, khách hàng có thể sở hữu đến 2 căn Sun Casa Square, lợi nhuận khai thác rõ ràng sẽ vượt trội hơn nhiều.

Bài toán dòng tiền từ khả năng khai thác vượt trội

Với mức giá đầu vào hợp lý, tỷ suất lợi nhuận cho thuê tại Sun Casa Square được đánh giá cao so với các kênh đầu tư truyền thống.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện ở mức trung bình và chịu áp lực từ lạm phát. Trong khi đó, nguồn cầu thuê nhà ở và mặt bằng kinh doanh tại VSIP II lại đang lớn. Phường Vĩnh Tân hiện là nơi làm việc của hơn 80.000 chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao trong và ngoài nước, tạo nguồn cầu lớn cho nhà ở và dịch vụ chất lượng cao.

Sun Casa Square gây sốt với mức giá chỉ từ 3,2 - hơn 4 tỷ đồng/căn

Tại khu đô thị Sun Casa Central kế cận, một căn nhà phố đang được cho thuê với giá từ 15 - 25 triệu đồng/tháng. Với mức thuê tương đương, shophouse Sun Casa Square có thể mang lại tỷ suất lợi nhuận từ 5 - 7%/năm.

Bên cạnh đó, thiết kế đa công năng giúp tối ưu dòng tiền khai thác. Tầng trệt với mặt kính lớn và cao tầng 3,8m có thể cho thuê làm cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng F&B; trong khi các tầng trên phù hợp để kinh doanh lưu trú cao cấp cho chuyên gia thuê dài hạn. Đa dạng hóa nguồn thu trên cùng một tài sản giúp Sun Casa Square duy trì dòng tiền ổn định.

Biên độ tăng giá dài hạn - Lực đẩy từ đô thị hóa và hạ tầng liên vùng

Dư địa tăng giá vốn cũng là điều mang lại thặng dư lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư. Dự án Sun Casa Square đang hội tụ những yếu tố để bước vào một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ.

Trước hết là quá trình đô thị hoá chuyển dịch khu vực bắc TP.HCM thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao. Khi dân số cơ học tăng, những quỹ đất ngay cửa ngõ khu công nghiệp như Sun Casa Square sẽ thiết lập mặt bằng giá mới.

Các dự án tiện ích đồng bộ luôn thu hút nhóm khách hàng chuyên gia

Sun Casa Square đang hưởng lợi từ mạng lưới siêu hạ tầng. Tuyến Vành đai 4 - vắt ngang qua khu vực, kết nối 3 tỉnh thành trọng điểm kinh tế phía Nam, biến khu vực thành đầu mối logistics quan trọng. Đồng thời, Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đưa phường Vĩnh Tân trở thành "ngoại ô 30 phút" của dòng vốn ly tâm từ TP.HCM. Bất động sản thương mại nằm trên các trục giao thương huyết mạch này, lịch sử luôn chứng minh, có tốc độ tăng giá phi mã khi hạ tầng chính thức thông xe.

Từ mức đầu tư ban đầu hợp lý, nhà đầu tư đang nắm giữ cơ hội ở ngay vùng chân sóng tăng trưởng. Cùng những giá trị thực chứng và uy tín 30 năm từ thương hiệu VSIP, Sun Casa Square hứa hẹn đáp ứng nhu cầu bảo toàn vốn, khai thác dòng tiền và gia tăng giá trị theo thời gian.

Dự án Sun Casa Square Địa chỉ: Phường Vĩnh Tân - TP. HCM Website: www.suncasasquare.vn Hotline: 0979 871 889

Lệ Thanh