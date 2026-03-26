Trước ngày chính thức đóng booking khu Bạch Vân (tối 26/3), dự án càng khiến thị trường sôi sục.

Những “vịnh trung tâm” đắt giá

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã vươn mình mạnh mẽ nhờ những “vịnh trung tâm” hội tụ điều kiện tự nhiên đặc biệt và được đầu tư đồng bộ để trở thành lõi kinh tế mới.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), Victoria Harbour không chỉ là cảng biển chiến lược mà còn là trung tâm tài chính - thương mại quốc tế hàng đầu của châu Á, đóng góp tỷ trọng lớn vào ngành kinh tế dịch vụ vốn chiếm hơn 90% GDP của đặc khu này.

Ở Singapore, Marina Bay là nơi tập trung các định chế tài chính, tập đoàn toàn cầu, đóng góp trực tiếp vào khu vực tài chính - dịch vụ vốn chiếm khoảng 70% GDP.

Trong khi đó, tại Dubai, các dự án như Palm Jumeirah hay Dubai Marina đã góp phần đưa du lịch, bất động sản và tài chính trở thành trụ cột tăng trưởng.

Điểm chung của các “vịnh trung tâm” không nằm ở hình thái đô thị, mà ở vai trò kinh tế: không gian ven biển kín gió tạo lợi thế tích hợp đa lớp, từ logistics đến thương mại, tài chính, du lịch.

Việt Nam hôm nay cũng đang đứng trước kịch bản tương tự, khi một tọa độ ven biển miền Trung dần lộ diện như điểm khởi phát cho chu kỳ tăng trưởng mới - Hải Vân Bay dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Không chỉ sở hữu địa thế hiếm có giữa núi và biển, vịnh kín gió này còn nằm đúng vị trí đón đầu dòng dịch chuyển kinh tế tại Tây Bắc Đà Nẵng, mở ra khả năng trở thành điểm hội tụ mới của dòng vốn, cư dân và các hoạt động kinh tế.

Hải Vân Bay được kỳ vọng sẽ trở thành “vịnh trung tâm” mới ở Việt Nam

“Vàng ròng màu xanh” từ một đô thị vịnh biển đang thành hình

Một “vịnh trung tâm” chỉ thực sự bền vững khi không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn giữ chân được tầng lớp tinh hoa - lực lượng tạo lập và duy trì sức sống kinh tế cho toàn khu vực.

Hải Vân Bay, nơi đang định hình một đô thị vịnh biển đẳng cấp quốc tế, đáp ứng trọn vẹn logic đó. Tại đây, Vinhomes Hải Vân Bay có thể đảm nhận đồng thời vai trò của một không gian an cư thực sự và một mắt xích trong cấu trúc tăng trưởng mới của khu Tây Bắc Đà Nẵng.

Trước hết phải nói đến địa thế “vô song” của Hải Vân Bay, nơi hội tụ “ngũ tầng kỳ quan” từ dãy núi Hải Vân sừng sững, rừng nguyên sinh sát mặt biển, vịnh biển kín gió đến mặt nước trong xanh và hệ sinh thái nguyên sơ trù phú.

Trên nền địa thế đó, dự án được phát triển theo hướng giữ nguyên cấu trúc tự nhiên. Các khu thấp tầng được xếp lớp như những bậc thang, hình thành không gian sống phân tầng với tầm nhìn mở và kết nối trực tiếp với thiên nhiên. Việc bảo toàn địa hình cũng giúp duy trì các điều kiện vi khí hậu đặc thù, phù hợp với xu hướng sống nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, khác biệt mang tính bản chất của Vinhomes Hải Vân Bay nằm ở pháp lý sở hữu lâu dài, trong khi phần lớn bất động sản ven biển tại Việt Nam chỉ có thời hạn 50 năm. Khi quy hoạch ven biển ngày càng siết chặt, các dự án mới buộc phải đánh đổi về vị trí, mật độ hoặc tính riêng tư. Điều này khiến những sản phẩm vừa “chạm biển”, vừa sở hữu lâu dài như Vinhomes Hải Vân Bay trở nên khó tái lập trong tương lai.

Những BĐS ven biển có pháp lý sở hữu lâu dài và hệ sinh thái sống đẳng cấp như Vinhomes Hải Vân Bay là “hàng hiếm”

Một lớp giá trị khác đến từ yếu tố tiến độ. Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc với các hạng mục trọng điểm, như khu thấp tầng, cao tầng, khách sạn và tổ hợp giải trí dự kiến đồng loạt kết thúc xây dựng vào tháng 11/2027, giúp tài sản sớm bước vào chu kỳ sẵn sàng khai thác.

Song song với đó, việc phát triển đồng bộ các cấu phần như VinWonders, hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ sinh thái tiện ích và hạ tầng thương mại quy mô lớn tạo nền tảng hình thành dòng khách ổn định ngay từ giai đoạn đầu. Với bất động sản ven biển, đây là những điều kiện then chốt để chuyển hóa lợi thế vị trí thành giá trị khai thác bền vững.

Ở tầm khu vực, Tây Bắc Đà Nẵng đang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng, như siêu cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do (FTZ), hệ thống logistics và hành lang di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An. Sự cộng hưởng này không chỉ mở rộng không gian phát triển, mà còn kéo theo dòng vốn, doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.

Chính sự giao thoa giữa vai trò hạt nhân trong cấu trúc “vịnh trung tâm” mới, khả năng an cư lâu dài và tính khan hiếm của quỹ đất ở sát biển đã đưa Vinhomes Hải Vân Bay vượt ra khỏi nhóm bất động sản nghỉ dưỡng thông thường, trở thành một “di sản sống” với tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

(Nguồn: Vinhomes)