Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại một trung tâm thương mại Hà Nội từ ngày 23-26/4.

Với slogan “Cảm nhận Hàn Quốc của bạn” (Feel Your Korea), sự kiện sẽ giới thiệu những nét hấp dẫn, đa dạng của văn hóa Hàn Quốc với sự tham gia của các cơ quan chính phủ Hàn Quốc.

Diễn viên Jung Il-woo và ca sĩ Quang Vinh.

Vào ngày 23/4, chương trình giao lưu Hallyu Talkshow sẽ được tổ chức với sự góp mặt của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo - diễn viên xuất hiện trong bộ phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc Mang mẹ đi bỏ,; ca sĩ - Youtuber Quang Vinh - người nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch, phát thanh viên Nguyễn Thị Thanh Hà - người đam mê nấu ăn và ẩm thực Hàn Quốc và chuyên gia về K-beauty Emmi Hoàng.

Tại sự kiện lần này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tập trung giới thiệu các địa điểm du lịch địa phương Hàn Quốc với chủ đề “Hallyu Fan Tour” dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ Hallyu ví dụ như giới thiệu các địa điểm quay MV Kpop....

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cũng sẽ tích cực giới thiệu các địa điểm liên quan đến thể thao điện tử (Esports) ví dụ như nơi thi đấu LCK (League of Legends Champions Korea) nổi tiếng toàn cầu. Đặc biệt, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Nghệ thuật Arte Museum mang đến cho khách tham quan trải nghiệm nghệ thuật đa phương tiện sống động ngay trên khu vực sân khấu với các chủ đề như cảnh đêm Gwanghwamun, Hanbok, chữ Hangeul, rừng Hàn Quốc....

Tại khu vực pop-up K-Content (nội dung Hàn Quốc), khách tham quan sẽ được ngắm nhìn những đồ vật và những vật phẩm từng xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc từng “gây bão” tại Việt Nam Ngự trù của bạo chúa và bộ webtoon Hàn Quốc nổi tiếng Tôi thăng cấp một mình (Solo Leveling).

Tại khu vực pop-up K-Food (ẩm thực Hàn Quốc) sẽ tái hiện món cơm trộn bơ tương ớt Gochujang và bánh macaron mè đen từng xuất hiện trong phim Ngự trù của bạo chúa.

Tại khu vực pop-up K-Beauty (làm đẹp Hàn Quốc), khách tham quan sẽ được trải nghiệm khu trưng bày mỹ phẩm Hàn Quốc mới được ra mắt gần đây nhất.

Tại khu vực pop-up K-Heritage (di sản Hàn Quốc) của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam hợp tác cùng Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, khách tham quan sẽ được tận hưởng không gian triển lãm di sản văn hóa Hàn Quốc và đặc biệt là những sản phẩm thuộc dự án hợp tác BTS X MU:DS (MU:DS là thương hiệu sản phẩm văn hóa thuộc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc) nhân dịp kỷ niệm ra mắt album phòng thu thứ 5 ARIANG của BTS.

Diễn viên Jung Il Woo trong phim "Mang mẹ đi bỏ":