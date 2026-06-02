Người bác sĩ tâm huyết với phương pháp cấy chỉ điều trị xương khớp

Trải qua hơn 35 năm cống hiến không ngừng nghỉ và hiện trên cương vị Trưởng khoa Châm cứu Bệnh viện Đa khoa YHCT Hà Nội, Ths.BS Ngô Quang Hùng được biết đến như một chuyên gia đầu ngành, người tiên phong đưa phương pháp cấy chỉ Catgut ứng dụng rộng rãi vào phác đồ điều trị xương khớp tại Việt Nam.

Sự uyên bác trong lý luận y khoa kết hợp cùng nhãn quan lâm sàng nhạy bén giúp BS. Hùng đưa ra được những chẩn đoán chính xác căn nguyên gây bệnh. Dù là bệnh nhân thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp hay suy nhược thần kinh… đều được ông thăm khám kĩ lưỡng. Từ việc tỉ mỉ phân tích phim chụp, cẩn trọng bắt mạch cho đến sờ nắn từng vị trí đau nhức. BS. Hùng luôn xem người bệnh như chính người thân của mình để dặn dò, tư vấn cặn kẽ trước khi đưa ra một phác đồ huyệt vị mang lại hiệu quả cao nhất.

Ghi nhận bề dày kinh nghiệm lâm sàng cùng tâm huyết dành cho các công trình nghiên cứu khoa học y học, ThS.BS Ngô Quang Hùng đã vinh dự được Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và Hội Đông y trao tặng nhiều bằng khen cao quý.

Người tiên phong trong cấy chỉ Catgut hỗ trợ điều trị các bệnh lý xương khớp

Vượt ra khỏi những giới hạn của phương pháp can thiệp ngoại khoa hay sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau, phương pháp cấy chỉ Catgut do Ths.BS Ngô Quang Hùng ứng dụng tại phòng khám YHCT Y Dân Đường đã và đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong điều trị bệnh lý mạn tính.

Theo BS. Hùng, về bản chất, đây là sự giao thoa hoàn chỉnh giữa y lý châm cứu cổ truyền và kỹ thuật y khoa hiện đại. Thông qua đầu kim chuyên dụng, bác sĩ sẽ đưa các đoạn chỉ sinh học tự tiêu (chỉ Catgut) vào những huyệt vị trọng yếu trên cơ thể.

Ths.BS Ngô Quang Hùng đã vận dụng các ưu điểm lớn nhất của cấy chỉ Cacgut, nhằm tạo ra dòng kích thích cơ - sinh hóa liên tục trong suốt 10-14 ngày lưu chỉ dưới da. Cơ chế này giúp lưu thông kinh lạc, tiêu viêm, giảm đau tận gốc và thúc đẩy quá trình tuần hoàn nuôi dưỡng, tái tạo sụn khớp tự nhiên.

Ths.BS Ngô Quang Hùng cho biết, trên thực tế lâm sàng, cấy chỉ Catgut cho thấy đáp ứng tích cực trên phổ bệnh lý rộng, điển hình như: thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, thần kinh tọa, hội chứng cổ vai tay, liệt thần kinh số 7 ngoại biên, cũng như các chứng rối loạn tiền đình và mất ngủ.

Đặc biệt, giới chuyên môn đánh giá cao giải pháp này nhờ đáp ứng được tiêu chí an toàn "3 KHÔNG": không can thiệp dao kéo, không lạm dụng thuốc Tây y và không yêu cầu thời gian lưu viện. Chỉ sau khoảng 15-30 phút thực hiện thủ thuật, người bệnh có thể ra về và duy trì sinh hoạt bình thường.

Ths.BS Ngô Quang Hùng khám bệnh miễn phí tại Y Dân Đường

Thấu hiểu sự vất vả và khát khao chữa bệnh của người bệnh, Ths.BS Ngô Quang Hùng đã dành trọn vẹn tâm huyết của mình để sáng lập phòng khám Y Dân Đường. Tại đây ông chính là người trực tiếp tư vấn, điều trị cho các bệnh nhân. Mỗi phác đồ trị liệu tại Y Dân Đường đều ông trực tiếp đảm nhận từ tư vấn đến thực hiện cấy chỉ, cá nhân hóa tỉ mỉ, dựa trên nền tảng biện chứng luận trị sâu sắc. Đây chính là lí do hàng tuần có nhiều các bà con từ xa đã tìm đến phòng khám để được chính tay ông trực tiếp điều trị.

Không chỉ dừng lại ở phương pháp cấy chỉ cốt lõi, Ths.BS Ngô Quang Hùng cùng đồng nghiệp tại Y Dân Đường còn hỗ trợ bệnh nhân châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, bốc thuốc, giác hơi…. nhằm kết hợp tăng hiệu quả điều trị. Quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn được phòng khám thực hiện khắt khe, đảm bảo yếu tố vô trùng theo chuẩn của Bộ Y tế. Mỗi bệnh nhân khi đến với Y Dân Đường và Ths.BS Ngô Quang Hùng đều được theo dõi sát sao suốt quá trình điều trị, trải nghiệm dịch vụ chăm sóc khách hàng ấm áp, chuyên nghiệp đúng với tinh thần "Y Đức - Nhân Tâm".

(Nguồn: Phòng khám Y Dân Đường)