Nhờ đó, người xung quanh khó quan sát thông tin trên điện thoại của bạn

Kính cường lực chống nhìn trộm (privacy screen protector) là loại kính được thiết kế với lớp lọc ánh sáng đặc biệt, giúp chỉ người nhìn trực diện mới thấy rõ nội dung trên màn hình.

Kính cường lực chống nhìn trộm là gì?

Có nên dán cường lực chống nhìn trộm cho điện thoại không?

Câu trả lời: Tùy vào nhu cầu sử dụng

Để quyết định có nên dán kính chống nhìn trộm hay không, bạn nên hiểu rõ sự khác biệt giữa kính thường và kính chống nhìn trộm phổ biến hiện nay.

So sánh đặc điểm của kính cường lực thường và kính chống nhìn trộm

Điểm khác biệt chính:

Kính cường lực thường: Hiển thị rõ từ nhiều góc nhìn, giữ nguyên độ sáng và màu sắc màn hình

Kính chống nhìn trộm: Giới hạn góc nhìn, chỉ người nhìn trực diện mới thấy rõ nội dung

Kính chống nhìn trộm có đặc điểm giới hạn góc nhìn

So sánh chi tiết:

Về hiển thị:

Kính thường cho trải nghiệm hình ảnh sáng, rõ và chân thực hơn. Trong khi đó, kính chống nhìn trộm có thể làm màn hình tối hơn một chút, đặc biệt khi nhìn từ góc nghiêng.

Về bảo mật:

Kính chống nhìn trộm vượt trội hơn nhờ khả năng hạn chế người xung quanh nhìn vào màn hình. Ngược lại, kính thường không có tính năng này.

Về trải nghiệm sử dụng:

Kính thường phù hợp với nhu cầu giải trí như xem phim, chơi game. Kính chống nhìn trộm lại phù hợp khi cần bảo mật thông tin ở nơi công cộng.

Về giá thành:

Kính chống nhìn trộm thường có giá cao hơn do tích hợp lớp lọc góc nhìn.

Vậy nên chọn loại nào?