Cảnh sát Greenville, bang South Carolina hiện là đơn vị chủ trì cuộc điều tra. CNN cho biết đã liên hệ với DEA, cảnh sát Greenville và đại diện của Hayden Panettiere để đề nghị đưa ra bình luận chính xác cho vụ việc này.

Hayden Panettiere. Ảnh: Shutterstock

Panettiere qua đời hôm 16/8 tại căn hộ ở Greenville, South Carolina, hưởng dương 37 tuổi. Nữ diễn viên từng nổi tiếng từ khi còn nhỏ và sau đó tiếp tục được biết đến qua các bộ phim như: Heroes và Nashville. Trong những năm trưởng thành, cô từng công khai chia sẻ về cuộc chiến với chứng nghiện và trầm cảm.

Panettiere cũng từng đề cập những biến cố lớn trong cuộc đời, trong đó có sự ra đi của em trai. Vài tháng trước khi qua đời, nữ diễn viên cho biết sẵn sàng để bắt đầu lại và đang nỗ lực trở lại với công việc diễn xuất. Bộ phim mới nhất có cô tham gia được phát hành hồi tháng 1.

Theo báo cáo của cảnh sát được công bố đầu tuần này, bạn trai của Panettiere cùng em trai anh đã gọi 911 sau khi phát hiện nữ diễn viên không thể liên lạc hay có bất kỳ phản ứng gì tại khu căn hộ của cô.

Khi cảnh sát tới hiện trường, hai anh em Brian và Zach Hickerson được xác định là những người đã có mặt tại đây. Báo cáo cho biết cảnh sát đã trao đổi với Zach Hickerson trước bởi anh ấy nói Panettiere là bạn gái của anh trai mình.

Brian Hickerson sau đó đưa cho cảnh sát một túi thuốc của Panettiere. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong báo cáo đã bị bôi đen, trong đó có danh sách cụ thể các loại thuốc.

Lực lượng cấp cứu phát hiện Panettiere trong tình trạng ngừng tim và tiến hành hồi sức. Theo Văn phòng Giám định y khoa, các nhân viên y tế đã nỗ lực cứu chữa nhưng không hiệu quả.

Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận nữ diễn viên có thực sự tử vong do dùng thuốc quá liều hay không.

Hiện nguyên nhân cũng như cách thức tử vong của Hayden Panettiere vẫn chưa được xác định. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả các xét nghiệm. Kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện hôm 17/8 cho thấy không có dấu hiệu chấn thương nào được xác định là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ diễn viên. Thi thể Panettiere được bàn giao vào tối 18/8 cho nhà tang lễ do gia đình đưa đến.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến người thân, bạn bè và nhiều khán giả bàng hoàng. Wladimir Klitschko, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới người Ukraine và là bạn trai cũ của Panettiere, đồng thời là cha của con gái cô, cũng đã lên tiếng tưởng nhớ cô.

Trong bài viết trên mạng xã hội X hôm 18/8, Klitschko cho biết gia đình đang trải qua "một thời điểm vô cùng sốc và đau buồn". Anh viết Panettiere đã xây dựng một sự nghiệp đáng nể bằng tài năng, đồng thời phải đối mặt với "những mặt tối của một ngành công nghiệp đầy áp lực".

Panettiere từng nhiều lần công khai về những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là quá trình đối diện với chứng nghiện và trầm cảm sau sinh. Cô cũng từng chia sẻ về nỗi đau sau khi em trai qua đời.