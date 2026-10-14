Tại Aeon Mall Hà Đông, sự kết hợp giữa Cocolux và Club Clio mang đến không gian tương tác thực tế, nơi khách hàng khám phá sản phẩm, trải nghiệm cá nhân và kết nối với cộng đồng yêu làm đẹp.

Điểm giao thoa giữa hệ thống bán lẻ và thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc

Là hệ thống bán lẻ mỹ phẩm quy tụ hơn 300 thương hiệu chính hãng, Cocolux không chỉ tập trung mở rộng danh mục sản phẩm mà còn hướng tới xây dựng những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, nơi khách hàng có thể tìm hiểu, dùng thử và lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu thực tế của bản thân.

Trong khi đó, Club Clio là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc với hệ sinh thái sản phẩm làm đẹp đa dạng, đặc biệt nổi bật ở các dòng phấn nước, phấn mắt, son môi… được nhiều tín đồ makeup quan tâm.

Sự hợp tác giữa Cocolux và Club Clio tạo nên một điểm giao thoa giữa sản phẩm, không gian bán lẻ và trải nghiệm người dùng. Thay vì chỉ xuất hiện trên quầy kệ, sản phẩm được đưa vào những hoạt động tương tác thực tế, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về đặc điểm, cách sử dụng cũng như khả năng phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Cocolux x Club Clio biến không gian mua sắm tại Aeon Mall Hà Đông thành điểm hẹn trải nghiệm dành cho cộng đồng yêu làm đẹp.

Việc lựa chọn Aeon Mall Hà Đông làm địa điểm tổ chức cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm này. Với hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí đa dạng, trung tâm thương mại trở thành không gian phù hợp để các hoạt động làm đẹp được tiếp cận tự nhiên với đông đảo khách hàng.

Không chỉ mua sắm mỹ phẩm, khách hàng được trực tiếp khám phá sản phẩm phù hợp

Một trong những điểm đáng chú ý của hoạt động Cocolux x Club Clio là việc đưa trải nghiệm thực tế trở thành trung tâm thay vì để khách hàng chỉ tiếp nhận thông tin một chiều.

Tại sự kiện, khách hàng có thể tham gia nhiều hoạt động như soi da, makeup miễn phí từ chuyên gia, trực tiếp test sản phẩm hay tương tác thông qua các trò chơi giải trí như ném bóng, làm charm, gắp gấu, chụp photobooth, chọn emoji... Trải nghiệm trực tiếp cho phép khách hàng quan sát màu sắc, kết cấu, hiệu ứng makeup và cảm nhận sản phẩm ngay tại chỗ.

Sự kết hợp giữa hệ thống bán lẻ Cocolux và thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Club Clio mở ra nhiều điểm chạm mới với khách hàng.

Khoảng cách giữa thương hiệu và người tiêu dùng nhờ đó cũng được rút ngắn. Khách hàng không còn chỉ là người đứng trước quầy hàng để lựa chọn sản phẩm, mà trở thành một phần trực tiếp của trải nghiệm thương hiệu.

Song song với các hoạt động dùng thử, nhiều chương trình ưu đãi độc quyền và quà tặng cũng được triển khai nhằm gia tăng sự hào hứng trong quá trình tham gia. Khi yếu tố mua sắm được kết hợp với trải nghiệm và giải trí, hành trình tiếp cận mỹ phẩm trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

Từ soi da, makeup đến trực tiếp dùng thử sản phẩm, khách hàng có thêm cơ hội tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

Trong mô hình này, Cocolux đóng vai trò như một cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng, đưa sản phẩm đến gần khách hàng thông qua những tương tác thực tế thay vì chỉ đơn thuần trưng bày và bán hàng.

Từ trải nghiệm sản phẩm đến trải nghiệm cảm xúc

Không gian của Cocolux x Club Clio tại Aeon Mall Hà Đông không chỉ xoay quanh mỹ phẩm.

Sự xuất hiện của ban nhạc đã tạo nên một điểm nhấn khác biệt khi đưa yếu tố âm nhạc vào không gian trải nghiệm làm đẹp. Hàng trăm khách hàng dừng chân theo dõi màn trình diễn, cùng tương tác và tận hưởng bầu không khí sôi động tại sự kiện.

Âm nhạc tạo nên trải nghiệm đầy cảm xúc, khiến hành trình của khách hàng tại Cocolux x Club Clio trở nên sôi động và đáng nhớ hơn.

Nếu makeup, soi da hay dùng thử sản phẩm tạo nên những điểm chạm trực tiếp với nhu cầu làm đẹp thì âm nhạc lại mở ra một lớp trải nghiệm khác: điểm chạm về cảm xúc. Đây cũng là cách trải nghiệm thương hiệu được mở rộng ra ngoài phạm vi của sản phẩm.

Một thương hiệu mỹ phẩm không còn chỉ được ghi nhớ qua bảng màu, chất son hay lớp nền, mà còn có thể gắn với những khoảnh khắc khách hàng đã trực tiếp trải nghiệm.

Khi điểm bán trở thành nơi thương hiệu và cộng đồng gặp nhau

Sự kết hợp giữa Cocolux và Club Clio tại Aeon Mall Hà Đông cho thấy một hướng tiếp cận ngày càng rõ nét trong ngành làm đẹp: trải nghiệm tại điểm bán đang trở thành một phần quan trọng trong cách thương hiệu xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Từ việc trực tiếp test sản phẩm, trải nghiệm makeup, tham gia trò chơi cho tới thưởng thức âm nhạc, mỗi hoạt động đều góp phần tạo thêm một điểm kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Đông đảo khách hàng tham gia không gian trải nghiệm Cocolux x Club Clio tại Aeon Mall Hà Đông.

Với Cocolux, vai trò của hệ thống bán lẻ được mở rộng. Không chỉ là nơi tập hợp và phân phối các thương hiệu mỹ phẩm, điểm bán còn có thể trở thành không gian để khách hàng khám phá sản phẩm, chia sẻ sở thích và hình thành những kết nối mới xoay quanh nhu cầu làm đẹp.

Thông qua sự hợp tác cùng Club Clio, Cocolux tiếp tục hướng tới việc xây dựng những trải nghiệm mua sắm giàu tính tương tác hơn, nơi sản phẩm là điểm khởi đầu, trải nghiệm là cầu nối và cộng đồng là giá trị được tạo dựng lâu dài.

Lệ Thanh