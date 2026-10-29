Quỳnh Trang, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung, đóng cặp Jack Long trong chuỗi 4 MV về đời nghệ sĩ gánh hát. Ngô Lan Hương ra MV 'Khởi lên' tái hiện hình ảnh cô gái ôm đàn ghi-ta hát trong nhà vệ sinh trong quá khứ.

Con gái nuôi Phi Nhung đóng cặp với Jake Long

Ca sĩ Jack Long (tên thật là Võ Hoàng Huy - Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2023) vừa tổ chức buổi ra mắt dự án âm nhạc Thời thơ ấu - Sau bức màn nhung. Dự án gồm 4 MV nối nhau thành một câu chuyện không lời thoại về cô gái mơ được đứng trên sân khấu nhưng dần đánh mất mình giữa nhiều cám dỗ song chàng trai nghèo do Jack Long thủ vai vẫn dõi theo cô.

Jake Long và Quỳnh Trang.

Vai nữ chính trong MV thuộc về Quỳnh Trang, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung. Jack Long kể anh biết đến Quỳnh Trang từ khi còn đi học ở quê và chọn cô vì từng học trường sân khấu, hát hay. Quỳnh Trang cho biết cô nhận lời ngay vì câu chuyện chạm đến mình. Với các cảnh gần gũi, cô không ngại vì bạn diễn luôn hỏi ý trước khi nắm tay hay ngồi gần khiến Quỳnh Trang cảm thấy được tôn trọng.

Quỳnh Trang chia sẻ trong sự kiện:

Các phân đoạn vũ đạo cải lương xưa do NSƯT Lê Trung Thảo hướng dẫn. Ông khen Jack Long chịu khó, gặp lớp diễn khó đều ghi chú và tập đến khi làm được. Do lịch kín, Quỳnh Trang phải nhờ người học trước động tác rồi xem lại để diễn theo. Dự án còn có sự góp mặt của NSND Mỹ Uyên, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Thanh Hiền, Trọng Hiếu và diễn viên Huỳnh Trường Thịnh.

Ngô Lan Hương tái hiện ký ức hát trong nhà vệ sinh ở MV "Khởi lên"

Khởi lên là sản phẩm mới của Ngô Lan Hương đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ đưa chất liệu dân gian, tín ngưỡng vào âm nhạc. Ca khúc do cô tự sáng tác, giữ lối viết lời giàu vần điệu cùng giai điệu tươi vui, kể về hành trình người trẻ theo đuổi ước mơ từ những điều nhỏ bé và không lùi bước trước khó khăn.

Ngô Lan Hương. Ảnh: NVCC

Ngô Lan Hương cho biết bài hát ra đời trong thời gian cô nghe Phật pháp, lấy cảm hứng từ khái niệm duyên khởi mà cô mới tìm hiểu. Ca khúc cũng là lời cầu mong của chính Ngô Lan Hương cho chặng đường âm nhạc phía trước. Nói về thời điểm phát hành, nữ ca sĩ chia sẻ: “Nhạc của Hương thường lan tỏa muộn. Hương ra mắt Khởi lên vào cuối tháng 10 cũng mong đến Tết bài hát được biết đến, có bài để biểu diễn mùa lễ cuối năm và đầu năm mới”.

MV "Khởi lên" của Ngô Lan Hương:

Lần đầu trong sự nghiệp, Ngô Lan Hương có cảnh hôn trong MV. MV cũng có phân cảnh cô biểu diễn cùng các nghệ sĩ drag queen như lời ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ và cảnh hòa vào dòng người xuống phố mừng đội bóng vô địch.

Ngô Lan Hương sinh năm 1998 tại Thanh Hóa, từng tham gia Giọng hát Việt năm 2017 nhưng đến năm 2024 mới thực sự được chú ý nhờ Đi giữa trời rực rỡ, nhạc phim truyền hình cùng tên. Năm 2025, cô góp mặt tại Em xinh say hi, dừng chân sau livestage 2 và phát hành ca khúc Cảm ơn, cảm ơn. Có công mài sắc là bài hát đầu tiên Ngô Lan Hương thể hiện không phải sáng tác của mình.

Ảnh, video: HM