PageSix vừa tung đoạn video độc quyền ghi lại hình ảnh cuối cùng của người mẫu Presley Gerber ở trung tâm cai nghiện hạng sang chỉ một thời gian ngắn trước khi qua đời.

Con trai của Cindy Crawford đã tự quay hình tại trung tâm Resolutions Living ở Santa Monica, California. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, đeo vòng cổ màu bạc và đeo kính, ghi lại hình ảnh bản thân cũng như quang cảnh nơi mình đang cai nghiện.

Hình ảnh cuối cùng của Presley Gerber trước khi qua đời do chính anh ghi lại. Ảnh: Page6

Trong clip, Presley Gerber khoe không gian sống của mình, bao gồm một chiếc giường phủ ga trắng. Phòng còn có ban công nhìn ra toàn bộ khuôn viên và khung cảnh thành phố.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, nam người mẫu đột ngột qua đời vào ngày 20/9 khi mới 27 tuổi tại một cơ sở cai nghiện do nghi ngờ sốc thuốc.

UsWeely trước đó đưa tin Sở Cảnh sát Santa Monica nhận một cuộc gọi báo cáo về một ca nghi sốc thuốc vào lúc 9h35' sáng (giờ địa phương) ngày 20/9. Đến nơi họ phát hiện một nam giới đã bất tỉnh.

"Văn phòng Pháp y Quận Los Angeles đã xác định danh tính người này là Presley Gerber, 27 tuổi. Chúng tôi đang điều tra cái chết theo hướng nghi ngờ do sốc thuốc. Tại thời điểm này, không có dấu hiệu cho thấy có hành vi sát hại. Nguyên nhân và hình thức tử vong chính thức sẽ do Văn phòng Pháp y Quận Los Angeles xác định", cơ quan chức năng cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Nguyên nhân tử vong của Presley Gerber vẫn chưa được công bố do vẫn đang giai đoạn điều tra. Quá trình xác định nguyên nhân cái chết có thể mất vài tháng.

Presley Gerber cùng bố mẹ và em gái. Ảnh: PEOPLE

Theo TMZ, thi thể của Presley Gerber hiện đã được hoả táng và tro cốt của anh được giữ tại nhà của cha mẹ anh ở Malibu, California. Hiện chưa có thông tin về tang lễ chính thức của người mẫu sinh năm 1999. Cindy Crawford vẫn hoàn toàn im lặng và không lộ diện kể từ cái chết đột ngột của con trai.