Sáng 19/7, ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang và các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm người có hành vi nhặt, bẻ san hô tại khu vực bãi biển Hòn Chồng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm người cầm các nhánh san hô đi dọc bãi biển Hòn Chồng, được cho là vừa nhặt và bẻ tại khu vực này. Những hình ảnh do người dân ghi lại sau đó được phản ánh đến cơ quan chức năng.

Theo ông Vân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Khu vực bãi biển Hòn Chồng ở phường Bắc Nha Trang. Ảnh: Ngọc Vân

Trao đổi với PV VietnamNet, ông Lê Đại Dương, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, cho biết ngay sau khi xuất hiện thông tin và hình ảnh lan truyền về nhóm người nhặt, bẻ san hô tại khu vực Hòn Chồng, địa phương đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ.

Theo ông Dương, sáng 19/7, Công an phường đã xác định được nhóm người liên quan đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn và mời đến làm việc. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Nha Trang ghi nhận hiện trường, lập biên bản theo thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Về thông tin nhóm người này là người địa phương hay du khách, ông Dương cho biết cơ quan chức năng vẫn đang xác minh và sẽ cung cấp thông tin chính thức sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra.

Biển cảnh báo không được hủy hoại cảnh quan và hệ sinh thái san hô. Ảnh: Ngọc Vân

Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, khu vực gần Hòn Chồng có hệ sinh thái san hô rộng khoảng 11ha, gồm các rạn san hô đang phục hồi và những rạn có tuổi đời từ 5-10 năm. Từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026, đơn vị đã khoanh vùng bảo vệ tạm thời khu vực biển Hòn Chồng - Đặng Tất nhằm phục hồi hệ sinh thái.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cũng thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu du khách chèo kayak không đi vào khu vực rạn san hô được bảo vệ, đồng thời khuyến cáo hạn chế các hoạt động có nguy cơ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển.

Theo quy định, mọi hành vi xâm nhập khu vực có rạn san hô, thảm cỏ biển để khai thác thủy sản hoặc thực hiện các hoạt động gây hủy hoại hệ sinh thái đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.