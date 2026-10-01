Ngày 1/10/2026, Vietnam Report công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Bao bì năm 2026.

Lễ tôn vinh do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500).

Thị trường mở rộng, hiệu quả phân hóa

Trong 8 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành Bao bì tăng 11,9% so với cùng kỳ; riêng sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9%, sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,3%. Sức cầu trong nước cải thiện khi tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, đồng thời xuất khẩu hàng hóa tăng 22,4%, kéo theo nhu cầu đóng gói, bảo quản và vận chuyển phục vụ chuỗi cung ứng quốc tế. Đặc biệt, 86,9% doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report đánh giá cao triển vọng của phân khúc Bao bì giấy.

Những tín hiệu tích cực trên được phản ánh rõ hơn qua kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành. So với năm 2025, tình hình doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp có sự cải thiện rõ rệt, dù tốc độ phục hồi vẫn phân hoá. Khi dư địa thị trường mở rộng, lợi nhuận không chỉ phụ thuộc vào sức cầu, mà còn bởi năng lực quản trị chi phí, tối ưu vận hành và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Bước vào những tháng cuối năm, thị trường Bao bì tiếp tục có thêm “lực đẩy” từ tiêu dùng xanh và sự phục hồi của sức cầu trong nước.

Theo khảo sát của Vietnam Report, 81,2% doanh nghiệp xác định xu hướng tiêu dùng xanh và yêu cầu đối với bao bì bền vững là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, trong khi 65,7% lựa chọn sự cải thiện của tiêu dùng trong nước.

ESG ngành Bao bì: Áp lực xanh lan dọc chuỗi giá trị

Nếu năm 2025, các yêu cầu về EPR và môi trường chủ yếu đặt ra “luật chơi” mới cho ngành Bao bì, thì đến năm 2026, sức ép xanh đang đi sâu hơn vào hoạt động của doanh nghiệp.

Áp lực càng rõ hơn khi Quy định (EU) 2025/40 về bao bì và chất thải bao bì (PPWR) bắt đầu được áp dụng toàn diện từ ngày 12/8/2026. Người tiêu dùng cũng dần thay đổi nhận thức khi sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường, mặc dù giá cả vẫn là điều kiện quan trọng để chuyển thành hành vi tiêu dùng thực tế.

Tất cả 100% doanh nghiệp khảo sát của Vietnam Report đều ghi nhận yêu cầu về ESG từ khách hàng và đối tác tăng, đồng thời dự kiến đầu tư thêm cho ESG trong thời gian tới. 96,5% doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch và triển khai một phần cam kết ESG.

Thực tế, kết quả Media Coding của Vietnam Report cho thấy trọng tâm truyền thông của ngành đang dần dịch chuyển sang chính sách môi trường. Vấn đề là các doanh nghiệp Bao bì không chỉ cần phát triển xanh, mà còn phải cân bằng giữa tính bền vững và khả năng chi trả của thị trường.

Chuyển đổi số ngành Bao bì: Xây nền dữ liệu, mở đường cho AI

Chuyển đổi số đang trở thành điểm giao giữa mục tiêu phát triển bền vững và yêu cầu nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và chất lượng quản trị. Theo khảo sát, 68,4% doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ tại một số công đoạn sản xuất và quản trị; 25,9% đã triển khai rộng rãi trên toàn doanh nghiệp.

AI đã bắt đầu hiện diện ở nhiều mắt xích trong hoạt động của doanh nghiệp, nhưng mức độ ứng dụng cho thấy ưu tiên là hiệu quả điều hành và sản xuất. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với lộ trình đầu tư của doanh nghiệp: củng cố tự động hóa và dữ liệu làm nền, sau đó mới mở rộng AI sang nhiều mắt xích hơn trong chuỗi vận hành.

Tuy nhiên, sự thận trọng trong lộ trình chuyển đổi không đồng nghĩa với việc quá trình triển khai thuận lợi. Hơn 3/4 số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết gặp khó khăn khi kết nối AI với dây chuyền hiện có.

Vai trò của bao bì: Từ “lớp vỏ” đến “cổng kết nối thông tin”

Ngày nay, ngoài chức năng bảo vệ sản phẩm và nhận diện thương hiệu, bao bì còn trở thành điểm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp, sản phẩm và người tiêu dùng - nơi thông tin, trải nghiệm sử dụng và yếu tố thẩm mỹ cùng tham gia vào quyết định lựa chọn.

Khảo sát của Vietnam Report cho thấy những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất lần lượt là: Thông tin sản phẩm rõ ràng, đầy đủ, dễ đọc (73,8%); Tiện lợi trong sử dụng, bảo quản (59,4%); Thiết kế bắt mắt (54,2%); Thân thiện với môi trường (41,9%); Chất lượng tốt (35,4%); Kích thước, quy cách phù hợp với nhu cầu (35,1%).

Khi nhu cầu kiểm chứng thông tin tăng, bao bì dần trở thành điểm xuất phát để người tiêu dùng tiếp cận sâu hơn với dữ liệu sản phẩm. Số liệu khảo sát chỉ ra có 38,8% người tiêu dùng quan tâm đến mã QR và thông tin truy xuất nguồn gốc. Đáng chú ý, xu hướng này được dẫn dắt bởi nhóm người tiêu dùng ở độ tuổi 36 - 45 (47,4%) và 25 - 35 (44,9%), cao hơn mức 30,8% của nhóm 46 - 60 tuổi.

Sự khác biệt này cho thấy nhóm người tiêu dùng trẻ đang chủ động hơn trong việc tiếp cận và kiểm chứng thông tin sản phẩm qua các công cụ số. Nói cách khác, minh bạch thông tin và kết nối số đang mở rộng vai trò của bao bì: từ “lớp vỏ” bảo vệ sang “cổng kết nối thông tin” giữa sản phẩm vật lý và hệ thống dữ liệu. Bao bì vì vậy không chỉ hỗ trợ quyết định tại thời điểm mua hàng, mà còn trở thành một “điểm chạm” quan trọng trong quá trình xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng.

(Nguồn: Vietnam Report)