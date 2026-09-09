Thông tin từ UBND xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trong lúc cưa cây xanh ven đường khiến một người tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h20 sáng nay (9/9), trước số nhà 295, đường tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình. Thời điểm này, anh Nguyễn Quang Th. (SN 1983) đang cưa cây xà cừ thuê.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (ảnh cắt từ clip)

Khi cây đang đổ, ông L.Đ.T. (SN 1958, trú tại thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình), điều khiển xe máy đi tới và bị phần ngọn cây đè trúng người.

Người dân địa phương nhanh chóng đưa ông T. đến trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Bình có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 đã đến hiện trường để khám nghiệm, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.