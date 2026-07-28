Trục đại lộ chiến lược rút ngắn khoảng cách giữa Lương Hòa - TP.HCM

Với lộ giới 60m, chiều dài 4,5km nối từ ranh Bình Chánh, TP.HCM đến điểm giao với đường tỉnh 830, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh kỳ vọng mở ra một cửa ngõ giao thương quan trọng cho Lương Hòa và khu vực lân cận, giúp kết nối nhanh và thuận tiện hơn vào các khu vực Bình Chánh, Bình Tân, Quận 5, Quận 6 (cũ)… và khu vực trung tâm TP.HCM.

Từ đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, phương tiện có thể di chuyển đến đường Mai Bá Hương và vào Trần Đại Nghĩa để đi vào các khu vực trung tâm TP.HCM qua đại lộ Võ Văn Kiệt. Trong thời gian tới đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh sẽ kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài tạo nên hành lang giao thông chiến lược kết nối về các khu vực trung tâm TP.HCM, cũng như hệ tiện ích hiện hữu tại cửa ngõ phía tây như bến xe, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh với lộ giới 60m góp phần mở ra cửa ngõ giao thương quan trọng, kết nối nhanh chóng đến trung tâm TP.HCM

Ở cấp độ vùng, tuyến đường hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa, kết nối lao động, chuyên gia và doanh nghiệp giữa TP.HCM, Tây Ninh cùng các khu vực công nghiệp vệ tinh; đồng thời liên kết với Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cùng đầu tư vào diện mạo khang trang, hiện đại của đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh là hai doanh nghiệp Prodezi Long An và Tandoland, cho thấy chiến lược và tầm nhìn phát triển dài hạn của các chủ đầu tư khi lấy hạ tầng làm tiền đề cho tăng trưởng khu vực. Khi đi vào khai thác, tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối của các dự án dọc tuyến, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.

Ông Huỳnh Thiên Quân - Tổng Giám đốc Prodezi Long An đánh giá cao vai trò của trục đại lộ đối với toàn khu vực. Khi đi vào vận hành, tuyến đường mở ra một cửa ngõ mới kết nối thuận tiện giữa Tây Ninh và khu tây TP.HCM, cải thiện đáng kể cho giao thông dân sinh và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, từ đó tạo động lực cho phát triển đô thị, dịch vụ và công nghiệp cho toàn khu vực.

“Với Prodezi, việc tham gia đầu tư tuyến đường này thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển hành lang đô thị - công nghiệp phía tây TP.HCM theo định hướng phát triển bền vững”, ông Quân chia sẻ.

Prodezi Long An và Tandoland góp phần đầu tư vào đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Tandoland - cho biết, ngay từ đầu doanh nghiệp luôn đặt chất lượng thi công, tiến độ và hiệu quả khai thác lâu dài của công trình với tinh thần trách nhiệm cao. Một tuyến đường được đầu tư chỉn chu sẽ tạo ra thay đổi thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân, từ việc đi lại thuận tiện hơn đến khả năng tiếp cận các tiện ích công cộng. Theo ông, đây cũng là giá trị mà Tandoland cũng như Prodezi mong muốn đóng góp cho địa phương thông qua công trình này.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh góp phần thúc đẩy chu kỳ phát triển mới

Sự vận hành của đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh tạo điều kiện cho nhiều khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và hoạt động thương mại dọc tuyến phát triển thuận lợi hơn. Trong đó, các dự án tiêu biểu như LA Home, Dragon Eden và các khu dân cư lân cận được hưởng lợi từ khả năng kết nối trực tiếp với TP.HCM, đường tỉnh 830 và hệ thống hạ tầng liên vùng.

Với cư dân, tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng tiếp cận trường học, y tế, thương mại, việc làm và các dịch vụ đô thị. Với doanh nghiệp, hạ tầng mới hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, kết nối nhân lực và mở rộng hoạt động thương mại. Với địa phương, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh góp phần hoàn thiện diện mạo hạ tầng, nâng sức hút đầu tư và thúc đẩy quá trình hình thành các cộng đồng dân cư mới.

Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh góp phần tạo động lực phát triển cho các khu đô thị, khu dân cư và hoạt động thương mại dọc tuyến

Ông Lê Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lương Hòa nhận định, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh đi vào khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý và phát triển không gian đô thị của xã Lương Hòa trong giai đoạn mới. Công trình giúp địa phương tổ chức giao thông, phân bổ dân cư, dịch vụ và các hoạt động sản xuất thuận lợi hơn, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong quá trình đô thị hóa. Ông Lộc đồng thời đánh giá cao sự tham gia của Prodezi Long An và Tandoland trong việc đồng hành cùng địa phương đầu tư hạ tầng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ nền tảng hạ tầng mới, các dự án dọc đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh có cơ sở phát huy giá trị trong đời sống đô thị. Tuyến đại lộ 60m này giúp các khu dân cư trên địa bàn, đặc biệt là Khu đô thị LA Home và Dragon Eden kết nối thuận lợi hơn với TP.HCM, đường tỉnh 830 và các khu vực công nghiệp lân cận, qua đó hỗ trợ nhu cầu an cư, làm việc và kinh doanh. Đây là một tiền đề để trục TP.HCM Lương Hòa - Bình Chánh thu hút thêm cư dân, doanh nghiệp và các dịch vụ đô thị trong thời gian tới.

Bích Đào