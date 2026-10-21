Có mối quan hệ với Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang, Nguyễn Xuân Tùng đến gặp, nhờ tạo điều kiện chuyển nhượng mỏ cát, sau đó chi 180 triệu đồng cho ông Giang.

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 29/10, TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo liên quan vụ án xảy ra trong hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Ông Lê Đức Giang bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cuộc gặp với cựu Phó chủ tịch tỉnh

Theo cáo trạng, Công ty Thanh Tâm có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Tâm làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Tháng 4/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với Công ty Thanh Tâm, với trữ lượng được phép khai thác 557.431 m³, công suất 45.345 m³ mỗi năm, thời hạn đến ngày 26/6/2026.

Sau đó, UBND tỉnh điều chỉnh giấy phép, giảm trữ lượng được phép khai thác xuống còn 349.156 m³.

Ngày 12/9/2022, bà Nguyễn Thị Tâm đại diện Công ty Thanh Tâm ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản với ông Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát. Giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng là hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận là 62 tỷ đồng.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi ký hợp đồng, do có mối quan hệ với ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Tùng đến gặp, đề nghị ông Giang tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Theo cáo trạng, ông Giang đồng ý và hướng dẫn Tùng liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, nói sẽ giúp đỡ. Sau đó, Tùng gặp ông Nguyễn Thế Hùng, khi đó là Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở, và ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, thông báo việc đã được ông Giang đồng ý, đồng thời đề nghị tạo điều kiện nhận chuyển nhượng Mỏ số 2.

Ngày 5/10/2022, Tùng nộp hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 đến Văn phòng UBND tỉnh. Ông Giang chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết.

Lãnh đạo Sở giao ông Hùng đề xuất phương án xử lý. Theo cáo trạng, dù hồ sơ chuyển nhượng chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định, ông Hùng vẫn ký nháy văn bản do cấp dưới soạn thảo, trình Phó giám đốc Sở Phạm Văn Hoành ký gửi các sở, ngành lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa tại mỏ.

Sau khi kiểm tra thực địa và tổng hợp ý kiến của các đơn vị, ông Hùng hướng dẫn cấp dưới soạn văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Mỏ số 2. Khi trình văn bản, ông Hùng báo cáo ông Hoành rằng việc chấp thuận chuyển nhượng được thực hiện theo ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngày 10/11/2022, ông Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát.

VKSND Tối cao xác định việc chấp thuận chuyển nhượng khi hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu đã vi phạm quy định tại Điều 65 Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản.

Cấp phép khai thác vượt trữ lượng còn lại

Ngày 20/12/2022, ông Giang tiếp tục ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, với trữ lượng được phép khai thác 147.294 m³ cát ở thể tự nhiên.

Theo cáo trạng, lượng cát được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt tại mỏ là 46.051,44 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88 m³ cát ở thể nở rời.

Cơ quan công tố cho rằng việc chấp thuận chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản của ông Giang vi phạm các quy định tại Điều 40, 41, 42, 55 và 65 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng Mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác cho Công ty Thiên An Phát, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền bồi dưỡng, lễ, Tết cho một số người liên quan. Trong đó, Tùng đưa cho ông Lê Đức Giang 180 triệu đồng.

Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vào ngày 29/10.