Nhắc đến diễn viên Hương Giang, nhiều khán giả nhớ ngay đến biệt danh “Giang mắt to”. Cô sinh năm 1989, trước khi bén duyên với nghệ thuật, ít ai biết cô từng là Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2009. Hương Giang không xuất thân từ trường đào tạo diễn viên mà tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, sau đó thử sức với công việc MC rồi mới chuyển sang đóng phim.

Nhan sắc hiện tại của diễn viên Hương Giang.

Khoảng hơn 10 năm qua, Hương Giang là gương mặt quen thuộc của VFC. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Sống chung với mẹ chồng, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Mùa hoa tìm lại, Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha, Vui lên nào anh em ơi… Vai của Hương Giang phần lớn là vai phụ nhưng đều có đất diễn riêng và giúp cô ghi dấu với khán giả truyền hình. Năm 2021, nữ diễn viên nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Cánh Diều Vàng, một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm làm nghề.

Chuyện tình cảm của Hương Giang từng được nhiều khán giả quan tâm khi cô có thời gian dài hẹn hò diễn viên Đình Tú. Cả hai quen nhau sau khi hợp tác đóng phim Lặng yên dưới vực sâu vào năm 2016, đồng thời nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Tuy nhiên, mối quan hệ sau đó khép lại vào năm 2022 sau 6 năm hẹn hò. Nữ diễn viên chia sẻ ngắn gọn rằng cô và Đình Tú đã hết duyên.

Vợ chồng diễn viên Hương Giang.

Năm 2025, Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận đã đăng ký kết hôn với ông xã hơn 11 tuổi. Cặp đôi có 1 cậu con trai gần 20 tháng tuổi. Từ khi làm mẹ, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hương Giang cũng từng bộc bạch rằng chồng cô là người khá kín tiếng và hướng nội, đồng thời anh không phải là người trong showbiz.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Hương Giang cập nhật khá đều nhưng nội dung không quá cầu kỳ. Cô thường chia sẻ hình ảnh hậu trường quay phim, những chuyến đi nghỉ cùng gia đình, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp hoặc các khoảnh khắc chăm con. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đăng video bắt trend, ghi lại cuộc sống thường ngày hay giới thiệu các dự án mới của bản thân.

Diễn viên Hương Giang và con trai.

Ở tuổi 37, Hương Giang không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn trước đây. Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet chưa có kế hoạch trở lại đóng phim. Dù thoải mái đăng ảnh ông xã trên trang cá nhân nhưng nữ diễn viên từ chối chia sẻ về chồng với lý do anh không hoạt động trong showbiz.

Hương Giang trong "Vui lên nào anh em ơi" (Nguồn: VTV)

Ảnh: FBNV