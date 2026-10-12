Nép mình bên vịnh biển Ninh Vân nguyên sơ, khu nghỉ dưỡng L’Alya Ninh Van Bay là nơi đất trời giao hòa, con người kết nối sâu hơn với thiên nhiên và bản thân trong hành trình cân bằng thân - tâm - trí.

Ở nơi thời gian như dừng lại này, mỗi khoảnh khắc trong ngày đều mở ra những điểm chạm đầy rung động. Ngay khi vừa cập bến L’Alya Ninh Van Bay, du khách sẽ được chào đón bởi một không gian nghỉ dưỡng tinh tế, ẩn hiện giữa giao điểm của đất trời, rừng núi và biển vịnh Ninh Vân - nơi vừa được tạp chí Time Out xướng danh trong top 2 điểm đến lãng mạn nhất châu Á năm 2026.

Không gian nghỉ dưỡng L’Alya Ninh Van Bay ẩn hiện giữa giao điểm của đất trời, rừng núi và biển cả.

Nghỉ dưỡng riêng tư giữa thiên nhiên tươi đẹp

Nép mình dọc theo 1.500 mét bờ biển là 33 căn biệt thự có diện tích đa dạng từ 90 - 230 mét vuông, mang phong cách “nửa đóng nửa mở” đặc trưng của khu nghỉ. Dù tầm nhìn hướng về đầm phá hay bờ biển thơ mộng, mỗi căn đều có riêng một bể bơi ngoài trời, phòng tắm và sân tắm nắng tách biệt.

Bằng ngôn ngữ kiến trúc và nghệ thuật sắp đặt vật liệu tinh tế, không gian nghỉ dưỡng vừa đảm bảo sự riêng tư tối đa cho du khách, vừa rộng mở phóng khoáng để giao hòa uyển chuyển cùng tự nhiên. Bên cạnh đó, nét hồn Việt ấm cúng và gần gũi cũng được lồng ghép khéo léo trong từng điểm chạm nội thất.

Mỗi căn biệt thự nghỉ dưỡng tại L’Alya Ninh Van Bay đều có bể bơi riêng ngoài trời, phòng tắm và sân tắm nắng tách biệt.

Chất phong nhã bản địa hiện diện trong từng cột tre, mái lá dừa và dầm gỗ chế tác tự nhiên vắt ngang mái vòm trần cao thông thoáng - nơi luôn rộng mở chào đón những làn gió mát lành thổi vào, xua đi hơi nóng oi ả đặc trưng của cái nắng miền Trung.

Đôi bàn chân cũng cảm nhận được sự khoan khoái khi khẽ bước trên nền đá đen tự nhiên mát rượi của biệt thự, mở ra một sợi dây kết nối nguyên bản với không gian xung quanh. Nhờ vậy, ranh giới giữa gian phòng nghỉ và thiên nhiên dường như bị xóa nhòa, nhường chỗ cho những khoảng mở ngập tràn ánh sáng, gió trời và sắc xanh nhiệt đới.

Không gian nghỉ dưỡng đảm bảo sự riêng tư cho khách nghỉ, vừa giao hòa uyển chuyển với cảnh quan tự nhiên xung quanh.

Tại L’Alya Ninh Vân Bay, gần 200 nhân sự phối hợp nhịp nhàng để mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chỉn chu, cá nhân hóa mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Sống lành giữa miền riêng tư

Đón bình minh bên vịnh Ninh Vân, du khách có thể khởi đầu ngày mới với những buổi Hatha yoga bên biển cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Hành trình thư giãn tiếp nối với các liệu pháp spa cá nhân hóa, câu cá, du ngoạn vịnh lúc hoàng hôn hay đạp xe khám phá khu nghỉ. Với những tâm hồn yêu thiên nhiên, chuyến đi bộ xuyên rừng mở ra cơ hội khám phá hệ sinh thái và động vật hoang dã bản địa, hoàn thiện trải nghiệm sống lành giữa thiên nhiên nguyên sơ tại L’Alya Ninh Vân Bay.

Du khách yêu thiên nhiên bản địa sẽ khó lòng từ chối một chuyến đi bộ xuyên rừng khám phá hệ sinh thái xung quanh khu nghỉ dưỡng.

Đan xen giữa những trải nghiệm ấy là thời gian phục hồi năng lượng cần thiết cho một ngày nghỉ dưỡng giữa thiên đường nhiệt đới. Ẩm thực lành mạnh tại khu nghỉ được chắt lọc sáng tạo và đầy cảm hứng, để du khách cảm nhận trọn vẹn những hương vị nguyên bản của sản vật địa phương.

Nhằm mang đến chất lượng thượng hạng, rau xanh và các loại gia vị đều được vun trồng tại khu vườn hữu cơ riêng của khu nghỉ dưỡng. Những nguyên liệu này sau đó sẽ được đưa thẳng tới nhà hàng và quầy bar, biến tấu thành các món ăn tinh tế cùng những đĩa salad giàu dinh dưỡng - hiện thực hóa cam kết “từ nông trại đến bàn ăn” của L’Alya Ninh Van Bay.

Không gian thưởng thức cũng được thiết kế đầy chủ ý, tôn trọng sự riêng tư nhưng vẫn đầy lãng mạn. Tại đây, thực khách có thể lưu giữ những khoảnh khắc trọn vẹn bên người thân, dù là trong một bữa tiệc nướng tại biệt thự, bên bàn ăn sát hồ bơi hay ngay trên bờ biển lộng gió.

Không gian được thiết kế đề cao sự riêng tư mà vẫn gần gũi ấm cúng, hòa quyện vào cảnh quan thiên nhiên nguyên bản của vùng đất.

An yên trong từng khoảnh khắc

Sở hữu không gian nghỉ dưỡng ẩn mình giữa thiên nhiên - nơi du khách được đón chào bởi những nụ cười thân thiện ngay từ bến tàu, được chăm sóc tinh tế bởi các quản gia tận tụy và được nuông chiều bằng nguồn ẩm thực lành sạch - L’Alya Ninh Van Bay là chốn dừng chân hoàn hảo để giải phóng tâm trí khỏi mọi lo toan của cuộc sống bộn bề.

Tại đây, bạn sẽ được tái kết nối trọn vẹn với thế giới nội tâm, đồng thời nuôi dưỡng thân - tâm - trí khi hòa mình vào cảnh quan hoang sơ của một trong hai vịnh biển lãng mạn nhất châu Á.

Bích Đào