Ngày 14/3, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty 886 Thành Nam (đơn vị bảo trì đường bộ khu vực đèo Bảo Lộc) đã khảo sát thực địa, kiểm tra tảng đá nặng hàng tấn chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc.

Tảng đá lớn nặng nhiều tấn nằm trên đỉnh đèo Bảo Lộc. Ảnh: N.X

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi rừng phát hiện một khối đá lớn chênh vênh trên đỉnh đèo Bảo Lộc, có nguy cơ sạt xuống đường nên đã báo cho cơ quan chức năng. Khu vực này thuộc phường 3 (TP Bảo Lộc), nằm trên Quốc lộ 20 – tuyến giao thông quan trọng nối Lâm Đồng với các tỉnh Đông Nam Bộ, có mật độ phương tiện qua lại cao.

Ông Đoàn Văn Thưởng, người dân địa phương, cho biết khối đá tự nhiên này trước đây được giữ bởi một cây rừng làm điểm tựa. Tuy nhiên, cây đã chết và khô mục, khiến tảng đá có nguy cơ mất ổn định. Ông Thưởng đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đèo Bảo Lộc nhìn trên cao. Ảnh: N.X

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường và lên phương án xử lý. Ghi nhận tại đỉnh đèo Bảo Lộc cho thấy khối đá gồm nhiều tảng lớn nhỏ, ước nặng hàng tấn, hiện chỉ được giữ bởi một cây rừng đã khô mục, tiềm ẩn nguy cơ sạt xuống đường.

Đại diện Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng cho biết đơn vị sẽ báo cáo Sở Xây dựng để phối hợp triển khai phương án xử lý sớm, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.