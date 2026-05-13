Tượng Phật đản sinh

Khoảng lặng giữa cuộc sống hiện đại

Mỗi độ tháng Tư âm lịch, khi những lá cờ ngũ sắc bắt đầu xuất hiện trước cổng chùa, tiếng chuông chùa ngân vang trong những buổi chiều đầu hạ, nhiều người lại cảm nhận rõ một mùa đặc biệt đang trở về, mùa Phật đản.

Theo thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 năm 2026 được tổ chức từ ngày 17/5 đến 31/5 (tức 01/4 đến 15/4 âm lịch) trên phạm vi cả nước.

Tuần lễ Phật đản diễn ra từ 24/5 đến 31/5 (tức 08/4 đến 15/4 âm lịch), với ngày chính lễ vào 31/5/2026, tức ngày Rằm tháng Tư âm lịch.

Hình ảnh minh họa Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni

Trong những ngày này, nhiều ngôi chùa và tự viện trên cả nước được trang hoàng cờ hoa, đèn lồng và lễ đài kính mừng Phật đản. Không khí trang nghiêm nhưng gần gũi khiến mùa lễ này trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt.

Nhưng có lẽ, điều khiến mùa Phật đản luôn hiện diện sâu trong lòng nhiều người, không chỉ nằm ở các nghi lễ tôn giáo, mà còn ở cảm giác bình yên rất đặc biệt mà mùa lễ này mang lại.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy áp lực, nơi con người quen với guồng quay công việc, doanh số, điện thoại và những cuộc đua không ngừng nghỉ, nhiều người tìm đến chùa như tìm một nơi để tâm trí được nghỉ ngơi.

Không ít người đến chùa mùa Phật đản không phải để cầu tài lộc hay điều gì lớn lao, mà đơn giản chỉ muốn được ngồi yên vài phút dưới mái chùa, nghe tiếng chuông ngân và thấy lòng mình chậm lại.

Có những khoảng bình an rất khó tìm giữa phố thị đông đúc, nhưng lại có thể cảm nhận được khi đứng trước một lễ đài Phật đản, nhìn ánh nến lung linh hay lặng im giữa mùi hương trầm thoang thoảng trong sân chùa.

Người dân tham gia thực hành nghi thức tắm Phật

Nghi thức tắm Phật và bài học về sự an yên

Trong mùa Phật đản, nghi thức tắm Phật là hình ảnh quen thuộc tại hầu hết các chùa và tự viện.

Theo truyền thuyết Phật giáo, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, chín con rồng đã phun hai dòng nước nóng và lạnh để tắm cho Ngài. Từ đó, nghi thức tắm Phật được lưu truyền như biểu tượng của sự thanh tịnh và giác ngộ.

Tại các lễ đài, tượng Đức Phật đản sinh thường được đặt giữa bồn nước thơm kết hoa sen. Người tham dự dùng gáo nhỏ, nhẹ nhàng rưới nước lên vai tượng Phật trong không gian trầm mặc của tiếng kinh và mùi hương trầm.

Đằng sau nghi thức tắm Phật không chỉ là yếu tố tâm linh, mà còn là bài học về sự tĩnh tại. Giữa nhịp sống nhiều áp lực, nhiều người tìm đến khoảnh khắc ấy như một cách để lòng mình nhẹ hơn.

Có người mang theo những áp lực cuộc sống, có người mang theo sự nóng giận, mệt mỏi hay những điều chưa thể buông bỏ. Và giữa không gian thanh tịnh ấy, họ chọn cúi đầu trước tượng Phật như một cách để nhìn lại bản thân.

Trong Phật giáo, nước tắm Phật không mang ý nghĩa xóa đi lỗi lầm bằng hình thức nghi lễ, mà nhắc con người học cách thanh lọc tâm trí, buông bỏ tham – sân – si để sống nhẹ lòng hơn.

Có lẽ vì thế mà nhiều người sau khi tham gia nghi thức tắm Phật thường cảm thấy bình an hơn, dù cuộc sống ngoài kia vẫn còn rất nhiều áp lực đang chờ phía trước.

Người dân tham gia đại lễ Phật đản tại chùa Ba Vàng

Lan tỏa giá trị từ bi trong cộng đồng

Ngày nay, Đại lễ Phật đản không còn chỉ mang ý nghĩa của riêng những người theo đạo Phật. Nhiều người tìm đến mùa lễ này như tìm đến một giá trị tinh thần chung: lòng từ bi và sự tử tế giữa con người với nhau.

Trong mùa Phật đản, nhiều chùa tổ chức phát cơm miễn phí, hỗ trợ người khó khăn, hiến máu nhân đạo, trao quà cho bệnh nhân nghèo hay cầu nguyện cho hòa bình và bình an của cộng đồng.

Những hoạt động ấy khiến người ta nhận ra rằng, tinh thần của Phật giáo không nằm ở những điều quá xa vời, mà đôi khi bắt đầu từ cách con người biết sống chậm lại, biết yêu thương và biết đặt mình vào cảm xúc của người khác.

Giữa xã hội hiện đại, nơi con người dễ rơi vào cảm giác cô đơn dù luôn kết nối bằng công nghệ, mùa Phật đản giống như một lời nhắc rằng, sự bình an không nằm ở việc có nhiều hơn, mà nằm ở việc lòng mình nhẹ hơn.

Có thể mỗi người đến chùa với một tâm nguyện khác nhau. Người cầu bình an cho gia đình, người cầu sức khỏe, người tìm sự thanh thản sau những biến cố cuộc sống.

Nhưng sau tất cả, điều còn lại thường không phải là lời cầu xin, mà là cảm giác được chữa lành trong tâm hồn.

Và có lẽ, đó cũng là giá trị lớn nhất mà Đại lễ Phật đản vẫn luôn giữ được suốt hàng nghìn năm qua, nhắc con người sống thiện lành hơn, biết yêu thương nhiều hơn và học cách tìm lại sự an yên giữa một thế giới ngày càng nhiều biến động.

Đinh Thị Việt Hà