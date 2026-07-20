Trong tập 7 Say Hi Rực Rỡ, hành trình khám phá Cù Lao Xanh tiếp tục với chuỗi thử thách đòi hỏi sức bền, chiến thuật và khả năng phối hợp đồng đội.

Mở đầu tập, hai đội sử dụng số “điểm ốc” tích lũy được để đấu giá thức ăn cho bữa trưa. Thực đơn gồm thịt luộc, canh chua cá, tôm hấp nước dừa, rau luộc chấm kho quẹt…

Màn tranh tài trên bãi cát mang đến nhiều tình huống vui nhộn cho tập 7

Ở vòng đầu, đội của Ali Hoàng Dương liên tục trả một điểm rồi bỏ qua nhiều món, tạo cơ hội để đối thủ giành phần lớn thức ăn. Sang vòng tiếp theo, nhờ tính toán hợp lý và thêm chút may mắn, đội “Ngũ Trai” mang về một bàn ăn khá đầy đặn.

Sau bữa trưa, dàn nghệ sĩ bước vào trò chơi “Tấn công - Phòng thủ” để tích lũy thêm điểm.

Ở màn đối đầu với Anh Tú, Erik liên tục nói mình đã thấm mệt. Tin lời đồng đội, Anh Tú đồng ý thi đấu nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ngay khi trận đấu bắt đầu, Erik bất ngờ dồn sức tấn công, khiến đối thủ ngã nhào trên bãi cát.

Chiến thuật “tung hỏa mù” của Erik khiến Anh Tú vừa bất ngờ vừa vất vả chống đỡ. Trong khi đó, Đỗ Phú Quí tiếp tục gây cười với những động tác bò, trườn mô phỏng hình ảnh “thằn lằn” khi đối đầu Gin Tuấn Kiệt.

Các thành viên dần thích nghi với nhịp sinh hoạt và chuỗi nhiệm vụ tại Cù Lao Xanh

Không khí sôi động tiếp tục tại “Trạm tiện ích” do Lê Dương Bảo Lâm quản lý. Hùng Huỳnh, Anh Tú cùng các thành viên liên tục mặc cả và tìm cách mang thêm nguyên liệu về cho đội…

Trở về điểm tập kết, các nghệ sĩ cùng chuẩn bị bữa tối. Sau gần hai ngày sinh hoạt trên đảo, khoảng cách giữa các thành viên dần được rút ngắn.

Ngày thứ hai trên đảo khép lại bằng cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt đại diện đảo”. Gin Tuấn Kiệt, Ali Hoàng Dương và Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận vai trò giám khảo.

Mỗi đội cử hai thành viên sử dụng vật liệu có sẵn để thiết kế trang phục và xây dựng màn trình diễn riêng.

Vũ Thịnh xuất hiện với tạo hình răng sún, má hồng đậm và nốt ruồi lớn. Phạm Đình Thái Ngân hóa thân thành “tiên cá chân ngắn”, phải nhờ các thành viên hỗ trợ mới có thể di chuyển lên khu vực trình diễn.

Đỗ Phú Quí tiếp tục trung thành với hình tượng “thằn lằn”, còn Hùng Huỳnh gây chú ý với màn trình diễn mang tên “Quốc mẫu hồi cung”.

Trái với chia sẻ từng sợ làm xấu hình ảnh ở chặng trước, Hùng Huỳnh lần này không ngại hóa trang cầu kỳ, tự tin sải bước và tạo dáng trước ban giám khảo. Màn trình diễn của nam ca sĩ nhận được nhiều tiếng reo hò từ các thành viên.

Kết quả cuộc thi “Gương mặt đại diện đảo” sẽ được công bố trong tập tiếp theo.

Bên cạnh những tình huống giải trí, chương trình còn giới thiệu cảnh quan Cù Lao Xanh với những bãi cát, ghềnh đá và làn nước trong xanh. Sau các chặng trải nghiệm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Cù Lao Xanh, hành trình của dàn nghệ sĩ tiếp tục góp phần quảng bá thiên nhiên Gia Lai trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Tập 8 “Say Hi Rực Rỡ” dự kiến phát sóng tối 26/7 trên HTV2, HTV7 và các nền tảng trực tuyến.

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, "Say Hi Rực Rỡ" không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế đơn thuần mà còn là hành trình để các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, có thêm không gian để kết nối với nhau hơn.

Điều khiến chương trình khác biệt không nằm ở sự cạnh tranh mà là cách những người trẻ cùng nhau trưởng thành sau mỗi hành trình. Với sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, trải nghiệm thực tế và vẻ đẹp thiên nhiên tại tỉnh Gia Lai, “Say Hi Rực Rỡ" hứa hẹn trở thành một trong những chương trình thực tế đáng chú ý nhất mùa hè 2026, đồng thời lan tỏa cảm hứng khám phá, kết nối và trải nghiệm đến khán giả trẻ.

“Say Hi Rực Rỡ" là chương trình sinh tồn thực tế dành cho idol Việt, đưa dàn “Anh trai Say Hi” bước vào hành trình trải nghiệm giữa thiên nhiên hoang dã. Chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ" nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, con người, thiên nhiên của tỉnh Gia Lai và các hoạt động của tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chương trình được phát sóng trên HTV2, YouTube Dong Tay Promotion/ON - Vie Giải Trí và VieON; HTV7 và phát lại trên YouTube Chạm Gia Lai.

Bình An - An Nhiên