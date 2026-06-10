Vinamilk áp dụng hơn 400 tiêu chí về độ tinh khiết cùng hơn 500 quy trình kiểm soát xuyên suốt từ nguyên liệu đến thành phẩm. Tại Nhà máy Sữa bột Việt Nam ở Bình Dương, toàn bộ dây chuyền vận hành với mức độ tự động hóa cao, nơi từng công đoạn đều được giám sát liên tục bằng hệ thống máy móc và đội ngũ chuyên trách.

“Làm đúng từ đầu”

Tại Vinamilk, hành trình kiểm soát chất lượng bắt đầu từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Chỉ những nguồn cung đạt chuẩn từ châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc mới được đưa vào sản xuất. Mỗi lô nguyên liệu đều đi kèm Certificate of Analysis (COA), được lưu trữ trực tuyến trong 5 năm và tiếp tục trải qua các bước kiểm tra hóa lý khi về tới nhà máy.

Tháp sấy sữa bột được đặt trực tiếp trong nhà máy Vinamilk, giúp chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất

Việc kiểm soát không dừng ở nguyên liệu. Từ năm 2013, Vinamilk đã đầu tư gần 100 triệu USD để trở thành doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống tháp sấy đặt trực tiếp trong nhà máy, giúp chủ động kiểm soát toàn bộ quá trình phối trộn và xử lý nguyên liệu trong môi trường khép kín.

Với mỗi tháp sấy cao 32 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng, Vinamilk có thể đảm bảo độ đồng đều và ổn định cho từng công thức sữa trước khi bước sang các công đoạn tiếp theo.

Không có một vòng kiểm tra duy nhất, chỉ có những lớp kiểm duyệt nối tiếp nhau

Nếu nhìn từ bên ngoài, một lon sữa chỉ mất vài phút để đi hết dây chuyền sản xuất. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, lon sữa phải đi qua hàng chục bước rà soát liên tiếp.

Tại Vinamilk, “làm tới đâu, kiểm soát tới đó” là nguyên tắc vận hành xuyên suốt. Không có một “cửa kiểm tra cuối cùng” quyết định chất lượng sản phẩm, mà mỗi công đoạn đều có cơ chế giám sát riêng.

Vinamilk không dừng lại ở việc làm ra sản phẩm, mà còn chủ động làm cả bao bì để giữ trọn chất lượng ngay từ bên ngoài

Sữa sạch thế nào, bao bì chứa sữa phải sạch thế nấy. Các tấm thiếc nhập khẩu từ Nhật Bản đạt tiêu chuẩn thực phẩm được đưa trực tiếp vào dây chuyền tạo lon. Hệ thống camera kiểm tra lòng lon, lon được thanh trùng bằng đèn UV và lật úp trong quá trình vận chuyển trước khi đi vào khu vực chiết rót.

Khu vực này được đặt trong phòng sạch, nơi không khí được lọc liên tục tới 25 lần mỗi giờ. Bột sữa được lưu chuyển trong hệ thống kín nhằm hạn chế tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Sau khi hoàn tất đóng gói, mỗi lô thành phẩm tiếp tục trải qua các bước kiểm tra hóa lý, vi sinh và cảm quan. Đồng thời, 5 mẫu đối chứng được lưu lại và đưa vào phòng lab đạt chuẩn ISO 17025 để phục vụ truy xuất khi cần thiết.

Mỗi lon sữa là kết quả của một quy trình kiểm soát liên tục, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng

Ông Trần Ngọc Huy - Giám đốc Nhà máy Sữa bột Việt Nam, cho biết: “Nguyên tắc ‘làm đúng từ đầu’ không chỉ giúp giảm thiểu sai sót mà còn tạo ra khả năng truy xuất và kiểm soát liên tục trên toàn bộ dây chuyền. Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm sản phẩm dành cho trẻ em, nơi mỗi tiêu chuẩn đều cần được kiểm chứng nhiều lần trước khi đưa ra thị trường”.

Công nghệ và con người phối hợp để đo lường chất lượng

Trong một nhà máy có mức độ tự động hóa cao, máy móc liên tục theo dõi các chỉ số như nhiệt độ, áp suất, độ ẩm hay độ đồng đều của thành phần để phát hiện sớm các sai lệch.

Tuy nhiên, ngoài dữ liệu kỹ thuật, yếu tố cảm quan vẫn được xem là một lớp kiểm tra quan trọng. Đội ngũ chuyên trách trực tiếp đánh giá nguyên liệu, trong khi mỗi lô sản phẩm trước khi xuất kho đều được lấy mẫu pha uống để đối chiếu giữa dữ liệu kỹ thuật và trải nghiệm thực tế.

Kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin là hai yếu tố song hành trong hành trình tạo nên một lon sữa bột đạt chuẩn

Ông Trần Ngọc Huy chia sẻ thêm: “Những giải thưởng về độ tinh khiết và an toàn đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong thông tin trên bao bì".

Đây cũng là lý do Vinamilk mở tour tham quan nhà máy dành cho người tiêu dùng. Thay vì chỉ truyền thông bằng thông điệp, doanh nghiệp lựa chọn cách để người dùng trực tiếp quan sát tháp sấy, phòng sạch, dây chuyền cuốn lon và các bước kiểm tra sản phẩm.

Năm 2023, toàn bộ thương hiệu sữa bột trẻ em của Vinamilk đã nhận giải thưởng Purity Award từ tổ chức Clean Label Project. Để đạt được chứng nhận này, sản phẩm phải đáp ứng hơn 400 tiêu chí về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất.

Một lon sữa bột an toàn hôm nay là kết quả của cả một hệ thống tầng tầng, lớp lớp kiểm duyệt phía sau cánh cửa nhà máy Vinamilk, nơi mỗi tiêu chuẩn đều được kiểm soát trước khi đến tay người dùng.

Tú Uyên