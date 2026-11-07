Danh ca Giao Linh, Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh... cùng các nghệ sĩ nhận lời góp mặt liveshow của ca sĩ Vinh Tuấn như 1 sự nâng đỡ, tiếp thêm động lực cho anh trên con đường ca hát.

Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Vinh Tuấn quyết định thực hiện liveshow riêng mang tên Chuyện loài cỏ đêm. Không đặt nặng chuyện doanh thu, nam ca sĩ xem đây là dấu mốc kỷ niệm hành trình theo đuổi đam mê, đồng thời là dịp để thử sức trên sân khấu lớn.

Ca sĩ Vinh Tuấn.

Vinh Tuấn thừa nhận không đặt kỳ vọng thu hồi kinh phí tổ chức liveshow, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

“Tôi làm liveshow này chủ yếu để kỷ niệm. Thật sự với tên tuổi của mình, lại rơi vào thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi không nghĩ sẽ thu hồi được vốn. Vì vậy, tâm lý của tôi khá thoải mái”, nam ca sĩ bày tỏ.

Đêm nhạc quy tụ nhiều giọng ca tên tuổi như danh ca Giao Linh, danh ca Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, Đông Đào, Thùy Trang, Chế Thanh, Lưu Ánh Loan, Trường Sang, Lâm Minh Thảo... người dẫn chương trình Minh Luân.

Show quy tụ dàn khách mời tên tuổi: Giao Linh, Tuấn Vũ, Đông Đào, Mạnh Quỳnh...

Bên cạnh ý nghĩa kỷ niệm, liveshow cũng là dịp để Vinh Tuấn đánh giá khả năng của bản thân khi đứng trên sân khấu có quy mô lớn hơn những không gian biểu diễn trước đây. Việc xuất hiện bên cạnh nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cũng mang đến cho anh những trải nghiệm và thử thách mới.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết không quá áp lực khi đứng chung sân khấu với các tên tuổi. Anh xem đây là cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang cho mình sau này.

Điều Vinh Tuấn quan tâm hơn cả là phản hồi của khán giả về giọng hát sau chương trình. Anh muốn biết năng lực hiện tại của mình đến đâu, liệu có đủ khả năng tiếp tục góp mặt tại những chương trình và sân khấu lớn hay không.

“Sau đêm diễn, điều tôi thực sự cần biết là giọng hát của mình đang nằm ở đâu trong làng nhạc. Tôi có đủ sức đứng hát ở những chương trình và sân khấu lớn hay không?”, anh bộc bạch.

Liveshow Chuyện loài cỏ đêm dự kiến diễn ra ngày 9/1/2027 tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang, TPHCM.

Danh ca Giao Linh hát "Lòng mẹ"

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC