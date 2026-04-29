Hạnh phúc muộn màng bên người vợ trẻ kém 37 tuổi

Tuổi 67, nghệ sĩ Quang Minh tìm thấy “hạnh phúc muộn màng” bên người vợ trẻ hiện tại Tăng Khánh Chi - kém anh 37 tuổi. Ba năm gắn bó, họ có 1 cậu con trai Dustin Võ.

Cả 2 quen biết từ bữa tiệc của 1 người bạn. Từ mối quan hệ bạn bè, họ tìm hiểu, dần thấy hợp ý rồi nên duyên. Dù cách biệt tuổi tác, cả 2 có nhiều điểm chung hòa hợp.

Ba năm gắn bó, cặp đôi đối diện không ít điều tiếng. Câu nói họ nghe nhiều nhất là: Quang Minh quen Khánh Chi vì trẻ đẹp, còn cô quen nghệ sĩ vì tiền.

Bà xã Quang Minh ban đầu sốc, khủng hoảng khi đối diện loạt ồn ào. Cô đăng tải bất cứ bài viết gì đều bị phán xét đến mức bật khóc. Nam nghệ sĩ thời điểm ấy trấn an vợ, dặn cô bỏ ngoài tai dù bản thân anh cũng không khá hơn.

Quang Minh kể ly dị Hồng Đào năm 2019, sau đó 1 năm mới quen biết vợ hiện tại. Do đó, thông tin anh ngoại tình khi đang có vợ, hay Tăng Khánh Chi làm “tiểu tam” là không đúng. Nghệ sĩ đôi lúc bức xúc, muốn livestream để thanh minh nhưng rồi lại thôi.

“Khi người không thích mình và bảo thủ với ý kiến của họ thì việc lên tiếng chẳng có ý nghĩa gì. Lương tâm tôi tự phán xét đủ rồi, còn ai tạo nghiệp họ sẽ nhận”, anh nói với VietNamNet.

Hồi đầu năm, cặp đôi khởi công xây dựng căn nhà phố ở Nhà Bè, TPHCM. Quang Minh mong có nơi chốn đi về bình yên, ổn định cuộc sống tại quê nhà sau nhiều năm xa xứ.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Quang Minh.

Quang Minh khen bạn đời đảm đang, nấu ăn ngon và cư xử khéo trong các mối quan hệ. Nhờ "hậu phương" vững chắc, anh có thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp. Họ thường xuyên đồng hành trong các sự kiện giải trí, tụ tập cùng bạn bè hoặc đi du lịch, chơi thể thao.

Ngay khi hay tin vợ có thai, Quang Minh lập tức dẫn cô đi đăng ký kết hôn. Anh muốn thể hiện trách nhiệm với bạn đời, đồng thời lên kế hoạch đón con chào đời.

Sự xuất hiện của con trai là kết tinh tình yêu của cặp đôi. Bên cạnh niềm vui, nghệ sĩ lo lắng, ý thức trách nhiệm nhiều hơn bởi khoảng cách thế hệ giữa 2 bố con không nhỏ.

Quang Minh cho rằng thời điểm này cần sống thật với lòng. Anh vẫn mưu cầu hạnh phúc, 1 tổ ấm cho riêng mình. Khi chia sẻ niềm vui kết hôn và có con, anh mong được mọi người thấu hiểu, thay vì buông lời chỉ trích, dèm pha.

Mừng khi thấy vợ cũ Hồng Đào rực rỡ

Đi qua sóng gió, Quang Minh không dám khẳng định hay chia sẻ điều gì chắc chắn về hôn nhân bởi mọi thứ ở đời tùy thuộc duyên số.

Anh nhớ năm 50 tuổi từng nói với vợ cũ Hồng Đào: “Em ơi, người ta nói vợ chồng sống với nhau qua mốc 50 là an toàn rồi”. Nhưng rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến chính anh ngỡ ngàng.

7 năm sau ly hôn, cả Quang Minh lẫn vợ cũ đều có cuộc sống riêng. Trong khi nam nghệ sĩ có tổ ấm mới, Hồng Đào tận hưởng sự độc thân và chuyên tâm làm nghề.

Nhiều ý kiến nhận xét so với Hồng Đào, sự nghiệp lẫn danh tiếng Quang Minh lép vế hẳn. Đáp lại, nghệ sĩ nói không chạnh lòng vì mỗi người 1 con đường riêng.

Anh và vợ Khánh Chi đều đặn ra rạp xem hết các phim của Hồng Đào, từ Mai, Mang mẹ đi bỏ, Chị dâu… Thấy “người cũ” đắt show các dự án, tên tuổi tỏa sáng anh thực sự vui và hãnh diện về cô.

Quang Minh hiểu rõ sau chia tay, phần đông mọi người bênh vực phụ nữ hơn. Hồng Đào được đồng nghiệp bạn bè, khán giả ủng hộ là lẽ thường. Điều anh quan tâm nhất là sức khỏe của Hồng Đào, thấy cô sự nghiệp rực rỡ anh lại càng mừng hơn.

Sau đổ vỡ, Quang Minh muốn kết nối, giữ tình bạn với Hồng Đào để chăm lo các con. Song khoảng cách địa lý và khác biệt đời sống khiến họ ít còn liên lạc.

Hai con gái lớn của anh đều đã trưởng thành, đi làm nên tình cảm cha con dần xa cách. Thỉnh thoảng, anh nhắn tin hay gọi điện các con để thăm hỏi, quan tâm chúng.

“Nhìn vợ chồng Bằng Kiều hay các cặp đôi khác, vợ chồng ly dị rồi con cái còn liên hệ, giữ mối quan hệ tốt đẹp tôi tủi thân lắm. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, tôi phải chấp nhận thôi”, anh kể.

Đã 'qua thời', phải uống thuốc mỗi ngày

Dịp lễ 30/4, Quang Minh có 2 dự án ra rạp cùng lúc là Trùm Sò và Đại tiệc trăng máu 8. Hai vai diễn của anh với màu sắc khác nhau, được xây dựng theo hướng châm biếm, tạo nhiều tiếng cười.

Quang Minh nhận lời tham gia song song vì ân tình với nghệ sĩ Vân Sơn và đạo diễn, NSƯT Đức Thịnh. Việc các phim công chiếu dịp lễ giúp người xem có nhiều lựa chọn đa dạng để thưởng thức.

Quang Minh biết ơn vì lúc này còn cơ hội được làm nghề. Anh sợ nhất cảm giác bị lãng quên, không được đồng nghiệp, khán giả nhớ tới khi lửa nghề còn rực cháy.

Nghệ sĩ trân trọng từng lời mời, cố gắng làm tròn vai trò. Những ngày trên phim trường nóng đổ lửa, anh không thấy khổ cực mà xem đó như niềm vui lao động.

Áp lực lớn nhất của nghệ sĩ lúc này là phải giữ gìn sắc vóc. Mỗi ngày đều đặn sáng tối, anh chăm da kỹ lưỡng, thỉnh thoảng đi spa. Ngoài ra, anh duy trì các bộ môn gym, bơi lội để rèn sức bền, cơ thể được linh hoạt.

Quang Minh không dám ỷ lại sức khỏe, vẫn thăm khám và xét nghiệm định kỳ. May mắn các chỉ số của anh đều tốt, chỉ bị tiểu đường nên phải uống thuốc kiểm soát mỗi ngày.

Nghệ sĩ ý thức chăm sóc sức khỏe, vẻ ngoài, được khen trẻ nhiều so với tuổi 67.

Khái niệm già, xấu không tồn tại trong nghệ sĩ. Anh ít nói chuyện với bạn bè cùng lứa, ngược lại thích giao lưu với đồng nghiệp trẻ để lấy nguồn năng lượng tích cực, giữ sự lạc quan.

Hơn ai hết, Quang Minh ý thức rõ bản thân lúc này đã “qua thời”, không còn nhiều cơ hội cho vai diễn đắt giá. Điều quan trọng theo anh, phải chấp nhận để thích nghi, đừng sống mãi với quá khứ.

Quang Minh cố chọn lọc kỹ từng dự án, thay vì nhận vai đại trà như lúc mới về nước. Anh nghiên cứu kịch bản, cố bồi đắp thêm màu sắc cho nhân vật, mong khán giả nhớ đến.

"Khi gặp gỡ khán giả, nghe người trẻ nói 'Biết Quang Minh nhờ ông bà hay mở hài của chú xem', tôi hạnh phúc và an ủi. Bây giờ, khi được mời đóng phim, diễn kịch tôi vui hơn ai cho tiền”, anh bày tỏ.

