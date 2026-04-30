Điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần chính thức khởi động dự án điện ảnh Nữ biệt động Sài Gòn và hiện đang tuyển chọn diễn viên trên toàn quốc.

Sau sự kết hợp thành công với phim điện ảnh Tử chiến trên không năm ngoái, Điện ảnh Công an Nhân dân và đạo diễn Hàm Trần bắt tay thực hiện dự án mới đánh dấu sự trở lại của những tên tuổi vốn đã trở thành bảo chứng cho chất lượng của dòng phim hành động lấy cảm hứng từ lịch sử.

Nữ biệt động Sài Gòn sẽ đưa khán giả về Sài Gòn vào những năm 1970 - khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh.

Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: một người giờ là điệp viên nằm vùng, còn người kia đã trở thành nữ du kích. Phim Nữ biệt động Sài Gòn dự kiến khởi chiếu vào 30/4/2027.

Trước đó, điện ảnh Việt Nam từng có bộ phim Biệt động Sài Gòn do đạo diễn Long Vân thực hiện gây chấn động màn ảnh năm 1985. Phim gồm 4 tập, lấy bối cảnh năm 1968 với sự góp mặt của các diễn viên Hà Xuyên, Thanh Loan, Thương Tín, Quang Thái, Hai Nhất... 4 thập kỷ qua, Biệt động Sài Gòn thường xuyên được chiếu lại trên truyền hình dịp 30/4.