AIA Elite Summit 2026 là hội nghị cấp cao thuộc hệ sinh thái AIA Elite, quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế để mở ra những góc nhìn chuyên sâu về quản trị tài sản, hoạch định di sản, chuyển giao thế hệ và khoa học trường thọ.

Thông qua các phiên chia sẻ và đối thoại, chương trình kết nối hai mối quan tâm ngày càng có ý nghĩa với phân khúc khách hàng cao cấp: gìn giữ và trao truyền những thành quả đã tạo dựng, đồng thời chủ động chăm sóc sức khỏe cho một hành trình sống khỏe dài lâu.

AIA Elite Summit 2026 mở ra những cuộc đối thoại chuyên sâu về Legacy (Hoạch định Di sản) và Longevity (Khoa học Trường thọ)

Sau gần 40 năm đổi mới, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, quy mô tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam cũng gia tăng đáng kể. Theo McKinsey, thị trường tài sản tài chính cá nhân (Personal Financial Assets - PFA) của Việt Nam được dự báo đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, từ mức khoảng 360 tỷ USD vào cuối năm 2022, tương ứng với tốc độ tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm.

Khi tài sản được tích lũy qua nhiều năm, câu hỏi tiếp theo không chỉ là làm thế nào để tiếp tục phát triển, mà còn là những thành quả ấy sẽ được gìn giữ và chuyển giao như thế nào. Đây là lúc các vấn đề về cấu trúc sở hữu, quản trị, pháp lý, cũng như năng lực và sự sẵn sàng của thế hệ kế tiếp ngày càng trở nên đáng quan tâm.

Từ những nhu cầu đó, AIA Elite được phát triển như một hệ sinh thái dành cho phân khúc khách hàng cao cấp của AIA Việt Nam, hướng tới đồng hành cùng khách hàng trước những nhu cầu ngày càng chuyên sâu về bảo vệ, sức khỏe, tài sản và hoạch định di sản.

AIA Elite Summit 2026 là một điểm kết nối trong hệ sinh thái đó. Với hai chủ đề Legacy - Hoạch định di sản và Longevity - Khoa học trường thọ, chương trình đặt tài sản, di sản và sức khỏe trong một tầm nhìn dài hạn cho tương lai.

Thế hệ kế cận không nhất thiết bước đi trên con đường cũ

Chuyển giao chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về “ai nhận được gì”. Một doanh nghiệp có thể được trao lại, nhưng người kế nhiệm có thể có lựa chọn khác. Một khối tài sản có thể được phân chia, nhưng quyền sở hữu, quyền điều hành và khả năng tạo ra giá trị từ tài sản không nhất thiết nên được nhìn nhận theo cùng một cách.

Chính những khác biệt về kỳ vọng, năng lực, vai trò và sự sẵn sàng giữa các thế hệ có thể trở thành những điểm dễ đứt gãy trong quá trình chuyển giao nếu chưa được nhận diện và chuẩn bị từ sớm.

Hoạch định di sản vì thế không chỉ dừng lại ở việc phân chia tài sản, mà còn đặt ra những câu hỏi về cấu trúc sở hữu, quản trị, pháp lý và sự chuẩn bị của thế hệ tiếp nối.

Tại phiên Legacy - Hoạch định Di sản & Chuyển giao Thế hệ, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, pháp lý và bảo hiểm sẽ cùng thảo luận những vấn đề này từ nhiều góc độ: từ quản trị và cấu trúc tài sản, những vấn đề pháp lý cần lưu ý, đến cách chuẩn bị cho quá trình chuyển giao giữa các thế hệ.

Hoạch định di sản không chỉ là câu chuyện phân chia tài sản mà còn là sự chuẩn bị cho quá trình tiếp nối giữa các thế hệ. Ảnh: AIA Việt Nam

Longevity - Từ “sống lâu” đến “sống khoẻ lâu hơn”

Sống lâu hơn là điều nhiều người hướng tới. Nhưng quan trọng không kém là chúng ta có thể sống khỏe trong bao nhiêu năm của cuộc đời.

Câu hỏi này càng đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Theo phân tích của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dựa trên dữ liệu World Population Prospects 2024 của Liên Hợp Quốc, dân số từ 65 tuổi trở lên tại Việt Nam được dự báo tăng khoảng 77% trong giai đoạn 2025-2040.

Khi thời gian sống kéo dài, một khái niệm ngày càng được quan tâm là tuổi thọ khỏe mạnh (healthspan) - khoảng thời gian một người sống trong tình trạng sức khỏe tốt. Thay vì chỉ đặt câu hỏi làm thế nào để sống lâu hơn, khoa học trường thọ còn hướng tới việc làm thế nào để những năm tháng sống khỏe có thể tiến gần hơn tới tổng thời gian sống (lifespan) của mỗi người.

Tại phiên Longevity - Khoa học Trường thọ, những góc nhìn về dữ liệu sức khỏe, yếu tố di truyền, hệ vi sinh, y học chính xác và các tiến bộ công nghệ sẽ góp phần mở rộng cách chúng ta hiểu về sức khỏe theo thời gian.

Từ những hiểu biết đó, mỗi người có thể có thêm cơ sở để trao đổi với chuyên gia y tế và xây dựng cách tiếp cận sức khỏe phù hợp với nhu cầu, mục tiêu và từng giai đoạn của cuộc sống.

Longevity không chỉ đặt câu hỏi về thời gian sống mà còn về chất lượng của những năm tháng chúng ta sống. Ảnh minh hoạ: AIA Việt Nam

Mở rộng đối thoại về một tương lai dài hạn

AIA Elite Summit 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24/10 tại TP.HCM, với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý, y tế và bảo hiểm.

Không tìm kiếm một công thức chung cho những hành trình khác nhau, chương trình hướng tới việc mở ra thêm những góc nhìn và câu hỏi đáng suy ngẫm về cách tài sản được gìn giữ, di sản được chuẩn bị và sức khỏe được chủ động chăm sóc theo thời gian.

Bởi với mỗi gia đình, câu trả lời có thể khác nhau. Điều quan trọng là những câu hỏi về tài sản, di sản và sức khỏe được đặt ra đủ sớm, với một tầm nhìn đủ dài cho những gì mỗi người mong muốn gìn giữ và trao truyền.

Thông qua AIA Elite Summit 2026, AIA Elite tiếp tục mở rộng những kết nối chuyên môn và nguồn lực dành cho khách hàng cao cấp, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuẩn bị cho những ưu tiên hôm nay và những giá trị muốn tiếp nối cho tương lai.

Bích Đào