Ngày 3/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu, Luật Đấu giá tài sản hiện hành đã bộc lộ một số bất cập. Trong đó, một số chủ trương mới của Đảng trong các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian gần đây chưa được thể chế hóa thành luật.

Mới đây nhất, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV xác định nhiều giải pháp, nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.

Một số quy định trong Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) đã không còn phù hợp, thực tiễn triển khai Luật Đấu giá tài sản đã đặt ra nhiều yếu tố mới, cần quy định cụ thể. Hội nghị lần này là dịp để Bộ Tư pháp lắng nghe các ý kiến đóng góp của các cơ quan, cá nhân có liên quan để hoàn thiện dự thảo.

Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: Bộ Tư pháp

Đối với nội dung về chuyển đổi số, Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là nội dung trọng tâm, quan trọng của dự thảo, do đó cần có quy định cụ thể về đấu giá trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu và cổng đấu giá quốc gia, nhưng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và có cơ chế kiểm soát phù hợp.

Về trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cần làm rõ cơ chế giám sát, tránh phát sinh tiêu cực, đặc biệt trong các trường hợp đấu giá theo lô hoặc có dấu hiệu can thiệp vào quá trình đấu giá.

Đề xuất đấu giá tài sản qua ứng dụng VneID

Đại diện Bộ Công an khẳng định, Bộ có thông tin, dữ liệu để có thể cung cấp khi có yêu cầu. Do đó, đề nghị tổ soạn thảo bổ sung quy định các dữ liệu của người tham gia phải được định danh trên căn cước công dân có gắn chip.

Ngoài ra, trên môi trường điện tử, người tham gia đấu giá tài sản phải sử dụng ứng dụng VNeID nhằm truy vết, xử lý các trường hợp đấu giá không đảm bảo quy chuẩn.

Cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung chính sách, các đại biểu khẳng định, đối với tài sản đấu giá, cần phân định rõ các loại tài sản bắt buộc đấu giá và các loại tài sản khác, tránh chồng chéo, bỏ sót. Về trình tự, thủ tục đấu giá, cần quy định chặt chẽ đối với tài sản bắt buộc, đồng thời linh hoạt hơn với tài sản tự nguyện nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.

Cũng có ý kiến cho rằng, về đối tượng bị cấm tham gia đấu giá, cần rà soát lại theo hướng quy định hợp lý, phù hợp thực tiễn, không nên mở rộng quá mức như hiện nay. Có thể chỉ nên giới hạn ở nhóm quan hệ trực tiếp, còn các trường hợp khác nếu vẫn bảo đảm cạnh tranh thì nên cho phép tham gia, để công khai, minh bạch và không làm thu hẹp thị trường một cách không cần thiết.

Đối với trường hợp có người tham gia đấu giá có quan hệ với nhau, cần quy định linh hoạt. Chỉ nên cấm trong trường hợp nhóm có quan hệ trực tiếp chi phối kết quả, còn nếu vẫn có các chủ thể độc lập khác tham gia thì vẫn bảo đảm tính cạnh tranh và không cần thiết phải loại trừ.