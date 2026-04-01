Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, việc xây dựng Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo những yếu tố, điều kiện để triển khai chế định này.

Qua thí điểm sẽ giúp tổng kết kinh nghiệm, nắm bắt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, từ đó làm cơ sở hoàn thiện pháp luật, triển khai chế định này một cách chính thức, hiệu quả.

Sĩ quan quân đội, công an có thể là luật sư công

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, dự thảo Nghị quyết gồm 20 điều quy định về đối tượng được công nhận luật sư công.

Theo đó, để bảo đảm chất lượng của đội ngũ luật sư công và không làm phát sinh biên chế, Nghị quyết quy định đối tượng được công nhận luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Họ là những người có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính; có trình độ cử nhân luật trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp; đã qua khóa đào tạo nghề theo quy định.

Người đủ tiêu chuẩn nêu trên và được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì được thực hiện các công việc thuộc phạm vi hoạt động của luật sư công.

Để xây dựng và hình thành đội ngũ luật sư công có chất lượng cũng như có thể có ngay đội ngũ luật sư công để thực hiện việc công trong giai đoạn thí điểm, Nghị quyết quy định 2 nhóm để trở thành luật sư công.

Nhóm 1 gồm người đã có Chứng chỉ hành nghề luật sư được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước.

Nhóm 2 gồm người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước.

Trong đó, người phải tham gia đào tạo luật sư công gồm: Người đang là chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật và có bằng cử nhân luật hoặc thạc sỹ luật thời gian đào tạo luật sư công 6 tháng; Người đang là chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật và có bằng cử nhân luật hoặc thạc sỹ luật thời gian đào tạo luật sư công 3 tháng.

Người được miễn đào tạo luật sư công gồm: Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư; người đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật; người đang là chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật…

Dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp

Góp ý tại Hội đồng, đại diện Bộ Quốc phòng cho rằng, Dự thảo cơ bản đã thể chế hóa quan điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về quản lý luật sư công tại các Bộ, ngành thực hiện thí điểm, vị này đề xuất có cơ quan để tham mưu Bộ trưởng quản lý nhà nước; đồng thời là cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác trong việc triển khai.

Trong khi đó, đại diện Bộ Tài chính đề nghị xem xét lại khái niệm cán bộ doanh nghiệp nhà nước, bởi người làm ở doanh nghiệp nhà nước, họ cũng chỉ làm theo chế độ hợp đồng.

Đại diện Học viện Tư pháp bày tỏ sự băn khoăn khi đưa cán bộ doanh nghiệp nhà nước có đủ tiêu chuẩn làm luật sư công. Bởi cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện không khác doanh nghiệp tư nhân. Đối với quy định về chế độ chính sách đặc thù áp dụng cho luật sư công, vị này cho rằng, cần tính toán lại cho hợp lý.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quốc Hoàn đánh giá, dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến,

hợp pháp. Dự thảo Nghị quyết cũng tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm vấn đề an ninh, quốc phòng.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị tính toán, cân nhắc về quy định chế độ đào tạo sau này; nghiên cứu thí điểm vị trí việc làm là luật sư công để không trùng lặp với các vị trí khác; xác định những nhiệm vụ mà luật sư công không làm…

Trên cơ sở ý kiến thành viên, Phó Chủ tịch Hội đồng khẳng định, hồ sơ đủ điều kiện trình Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm các nội dung trong Tờ trình mà thành viên Hội đồng đã có ý kiến.