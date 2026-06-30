“Bung xoã” với làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới

Nằm trong quần đảo An Thới, Hòn Thơm mang dáng dấp của một “tiểu Phú Quốc” giữa biển khơi. Hòn đảo sở hữu làn nước trong xanh, bãi cát trải dài, những mảng rừng nhiệt đới xanh mướt, hệ sinh thái biển phong phú và khung cảnh hoàng hôn đầy mê hoặc.

Chính vẻ đẹp thiên nhiên ấy là lý do đầu tiên đưa du khách đến Hòn Thơm nhưng sức hút khiến nơi đây trở thành điểm đến dễ gây “nghiện” lại nằm ở nhịp chuyển động không ngừng.

Cáp treo ba dây dài nhất thế giới không chỉ đưa du khách đến với “tiểu Phú Quốc” Hòn Thơm mà còn mang đến tầm nhìn bao trọn biển trời vùng An Thới

Điểm nhấn nên trải nghiệm khi đến với Hòn Thơm là tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới đưa du khách từ Thị trấn Hoàng Hôn, băng qua vùng trời An Thới đến “tiểu Phú Quốc”. Từ cabin, toàn cảnh Nam Phú Quốc mở ra ngoạn mục với những hòn đảo nhỏ nằm rải rác giữa đại dương, các dải màu xanh của nước biển thay đổi theo từng độ sâu và từng vệt nắng. Cáp treo vì thế trở thành một trải nghiệm biểu tượng, mở màn cho hành trình khám phá Hòn Thơm từ trên cao.

Đặt chân lên đảo, nhịp nghỉ dưỡng lập tức chuyển sang chế độ sôi động tại Sun World Hon Thom. Tâm điểm của tổ hợp này là Công viên nước Aquatopia – điểm đến từng được vinh danh là Công viên nước hàng đầu châu Á bởi Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards. Với chủ đề đảo hoang nhiệt đới, Aquatopia mang đến thế giới trò chơi nước đa cấp độ, phù hợp với cả gia đình, những du khách yêu thích cảm giác mạnh.

Mùa hè này, Aquatopia tạo điểm nhấn khi ra mắt Wavy Whirl – Lốc Xoáy Nhiệt Đới, trò chơi thuộc dòng PowerRAPIDS lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới và được đánh giá là “ngôi sao” mới trong bản đồ trải nghiệm tại Hòn Thơm.

Làn trượt Lốc Xoáy Nhiệt đới thuộc dòng PowerRAPIDS lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, hứa hẹn sẽ đưa người chơi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Khác với máng trượt nước truyền thống thường đưa người chơi lao xuống bằng trọng lực, Wavy Whirl để dòng nước dẫn dắt toàn bộ hành trình. Người chơi ngồi trên phao đơn hoặc phao nhiều chỗ, bắt đầu chuyến “vượt thác” qua những khúc cua, đoạn tăng tốc, vùng nước xoáy và các pha đổi hướng bất ngờ.

Đặc biệt, mỗi lượt chơi mang lại một trải nghiệm khác nhau. Chiếc phao có thể xoay theo dòng nước, đổi hướng ngoài dự đoán, tăng tốc bất ngờ hoặc bị cuốn vào một vòng xoáy mới.

Một điểm cộng đáng giá của trò chơi là sở hữu công suất phục vụ lên tới 1.440 khách mỗi giờ, mỗi lượt xuất phát chỉ cách nhau khoảng 10–20 giây, giúp du khách không bị ngắt quãng trải nghiệm.

Điểm thú vị của làn trượt Lốc Xoáy Nhiệt Đới là ở chỗ phao có thể xoay tự do, mỗi vị trí ngồi và mỗi lượt chơi sẽ tạo cảm giác khác nhau

Không khí khám phá tiếp tục được nối dài tại Làng Exotica. Bên cạnh những biểu tượng quen thuộc như Mộc Xà Thịnh Nộ – tàu lượn bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam hay Mắt Đại Bàng, khu vực này vừa được bổ sung loạt trò chơi mới gồm Vũ Điệu Cua Càng, Trứng Cút Nổi Loạn, Vòng Xoáy Thần Long, Tổ Đại Bàng, Hải Trình Cuồng Phong, Cánh Cam Đại Chiến. Mỗi trò chơi mang một màu sắc riêng: vui nhộn cho trẻ nhỏ, thử thách sự khéo léo, hoặc đủ kịch tính để các bạn trẻ bung hết năng lượng.

Tha hồ lựa “gu” nghỉ dưỡng bên biển

Hòn Thơm còn chiều chuộng du khách với những lớp trải nghiệm nghỉ dưỡng bên biển theo nhiều “gu” khác nhau khi mỗi không gian được thiết kế cho một nhịp tận hưởng riêng.

Với những người muốn tìm một khoảng lặng giữa biển trời, hãy tới bãi Trào (Ciao Beach) để thư giãn. Không gian nơi đây phù hợp để thả mình bên bờ cát, nghe tiếng sóng, tận hưởng làn gió biển và để nhịp sống chậm lại sau những giờ khám phá sôi động.

Du khách có thể gác lại sự ồn ã, náo nhiệt, hoà mình vào thiên nhiên, đắm mình trong làn nước biển trong vắt tại Ciao Beach. Ảnh: Sun Group

Ở một nhịp khác, Santo Beach Club lại đánh thức tinh thần mùa hè bằng không khí sôi động, trẻ trung. Lấy cảm hứng từ Santorini bên bờ Địa Trung Hải, nơi đây gây ấn tượng với những khối nhà trắng, các bậc thang men theo triền đá tự nhiên và tầm nhìn mở ra đại dương. Hai hồ bơi vô cực liền kề, âm nhạc, DJ, tiệc Beer & BBQ và không khí lễ hội biến Santo Beach Club thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng hoàng hôn theo cách náo nhiệt hơn.

Với những du khách thích sự sôi động, trẻ trung, náo nhiệt, Santo Beach Club được xem là lựa chọn đáng giá.

Nếu không đến Hòn Thơm bạn còn có thể bỏ lỡ điểm check-in cực hot đó là Santo Port – không gian mang cảm hứng bến cảng Địa Trung Hải với kiến trúc phóng khoáng và tinh thần trẻ trung. Đây là điểm dừng chân phù hợp cho du khách yêu chụp ảnh, dạo chơi và tìm kiếm những khung hình khác biệt trong hành trình khám phá đảo.

Từ cáp treo kỷ lục, công viên nước được vinh danh hàng đầu châu Á, làn trượt nước thế hệ mới lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, loạt trò chơi mới tại Làng Exotica đến Santo Beach Club và Santo Port, Hòn Thơm đang cho thấy sức hút của một điểm đến luôn biết cách làm mới mình. Vì vậy, nếu đã đến Phú Quốc mà chưa đi Hòn Thơm, hành trình ấy có lẽ vẫn còn thiếu một mảnh ghép rực rỡ.

(Nguồn: Sun Group)