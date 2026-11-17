Kết hợp chất liệu mềm mại, thành phần an toàn lành tính cùng công nghệ SlimSoft Sheet tiên tiến, Moony Premium Care mang đến trải nghiệm mỏng thoáng, êm dịu, nâng niu làn da nhạy cảm của bé, đặc biệt phù hợp với nhu cầu chăm sóc con của ba mẹ Việt Nam.

Chăm sóc làn da bé - yếu tố ba mẹ Việt chú ý khi tìm tã cho con

Ở những năm đầu đời, làn da của trẻ rất mỏng manh và nhạy cảm, lại phải tiếp xúc với tã gần như suốt cả ngày. Dưới điều kiện khí hậu nóng ẩm đặc trưng tại Việt Nam, việc mặc tã liên tục dễ khiến bé bị hầm bí, mẩn đỏ hay khó chịu vì cọ xát. Đặc biệt, khi bé bước vào giai đoạn tập lẫy, bò trườn và chập chững biết đi, từng cử động không ngừng nghỉ càng đòi hỏi một chiếc tã thật sự mềm mại, thoáng khí và vừa vặn để đồng hành cùng con.

Thấu hiểu những nhu cầu đó, Moony - thương hiệu tã cao cấp Nhật Bản thuộc Tập đoàn Unicharm - giới thiệu Moony Premium Care, dòng sản phẩm mới kết hợp công nghệ Nhật Bản với thiết kế hướng đến điều kiện khí hậu và nhu cầu chăm sóc trẻ nhỏ tại Việt Nam. Với định hướng nâng niu làn da bé bằng sự êm dịu, lành tính và mỏng thoáng, Moony Premium Care mang đến thêm lựa chọn chăm sóc cao cấp cho các gia đình Việt.

Chia sẻ về sản phẩm mới ra mắt, ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Diana Unicharm cho biết: “Việc sản xuất dòng Moony Premium Care ngay tại nhà máy ở Việt Nam là một bước tiến chiến lược của chúng tôi. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, mang đến một sản phẩm chất lượng chuẩn Nhật cho các gia đình Việt Nam, mà còn cho phép chúng tôi tùy chỉnh các chi tiết thiết kế sao cho phù hợp nhất với vóc dáng, thói quen sinh hoạt và đặc thù khí hậu dành riêng cho trẻ em trong nước."

Ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Diana Unicharm tham dự sự kiện “Con Cưng 1000 Cửa hàng”.

Moony Premium Care nâng niu làn da bé

Đại diện thương hiệu cho biết, kế thừa trọn vẹn tiêu chuẩn an toàn khắt khe từ các dòng Moony sản xuất tại Nhật Bản, Moony Premium Care chăm chút cho chất liệu tiếp xúc trực tiếp với làn da bé, đảm bảo sự êm dịu, lành tính.

Điểm nhấn đột phá của Moony Premium Care là SlimSoft Sheet - công nghệ ép lõi tiên tiến từ Unicharm Nhật Bản giúp mang đến trải nghiệm mỏng nhẹ cho dòng tã Moony tại thị trường Việt Nam. Công nghệ SlimSoft Sheet cho miếng tã mỏng nhẹ êm mềm, thấm hút dàn đều không lo phồng cộm và xệ đáy, giúp bé luôn thoải mái, linh hoạt trong mọi cử động.

Cũng theo nhà sản xuất, sản phẩm có bề mặt mềm thoáng với cấu trúc đa điểm thấm, tăng cường khô thoáng. Thiết kế kết hợp màng vải thoáng khí giúp lưu thông không khí liên tục, nhanh chóng giải phóng hơi nóng và ẩm tích tụ.

Sản phẩm cũng có thiết kế tiện ích toàn diện: Hệ thun chân mở rộng mềm mại ôm khít chống tràn mà không gây hằn đỏ, đi kèm vạch báo thay tã và dải băng dính cuộn gọn sau sử dụng.

Moony Premium Care thiết kế riêng cho em bé Việt Nam

Là thương hiệu thuộc Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, Moony chú trọng phát triển các giải pháp chăm sóc trẻ nhỏ với sự kết hợp giữa công nghệ, chất liệu và những thiết kế hướng đến sự thoải mái của bé. Được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam bởi Diana Unicharm - thành viên Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, Moony Premium Care đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa công nghệ chăm sóc cao cấp chuẩn Nhật đến gần hơn với các gia đình Việt.

Sản phẩm kết hợp công nghệ tiên tiến cùng chất liệu êm dịu, lành tính, được tối ưu hóa riêng cho điều kiện khí hậu nóng ẩm nhằm bảo vệ làn da nhạy cảm và mang lại sự thoải mái trọn vẹn cho trẻ nhỏ trong từng giai đoạn phát triển.

Diana Unicharm đã ký kết với đối tác chiến lược và ra mắt sản phẩm tại hệ thống Mẹ và Bé Con Cưng. Hiện Tã quần Moony Premium Care đã có mặt tại các cửa hàng trên toàn quốc cùng website và ứng dụng mua sắm của hệ thống.

(Nguồn: Diana Unicharm)