Thị trường xe điện dành cho giới trẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi tiêu chí lựa chọn phương tiện không còn dừng ở khả năng di chuyển hay mức giá. Với người trẻ, thiết kế, sự tiện dụng và khả năng thể hiện phong cách cá nhân ngày càng được chú ý trong quyết định lựa chọn.

Theo xu hướng này, Dibao giới thiệu Vibe - mẫu xe điện có bàn đạp mới hướng tới nhóm khách hàng nữ trẻ. Sản phẩm được phát triển theo hướng cân bằng giữa thiết kế, trang bị và tính ứng dụng, phục vụ các nhu cầu đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè hay di chuyển hàng ngày.

Thiết kế pha trộn cổ điển và hiện đại

Dibao Vibe sở hữu kiểu dáng gọn gàng với những đường nét mềm mại, kết hợp một số chi tiết mang hơi hướng cổ điển và hiện đại. Thiết kế này giúp mẫu xe tiếp cận nhiều phong cách người dùng, từ nữ sinh yêu thích sự nhẹ nhàng đến sinh viên, người trẻ theo đuổi hình ảnh năng động.

Xe có kích thước dài 1.650 mm, rộng 630 mm và cao 1.100 mm. Vóc dáng tương đối nhỏ gọn giúp Vibe phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, thuận tiện khi di chuyển trên những tuyến phố đông hoặc xoay trở trong không gian hẹp.

Màu sắc cũng được Dibao sử dụng để tăng khả năng cá nhân hóa sản phẩm. Vibe có 9 màu, mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng trẻ vốn ngày càng quan tâm đến sự đồng điệu giữa phương tiện và phong cách cá nhân.

Thiết kế pha trộn cổ điển và hiện đại giúp Dibao Vibe có kiểu dáng gọn gàng, mềm mại

Tập trung vào trải nghiệm di chuyển hàng ngày

Bên cạnh thiết kế, Dibao tập trung vào khả năng vận hành ổn định, dễ kiểm soát và các trang bị phục vụ những hành trình thường nhật. Vibe sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau, hỗ trợ người lái kiểm soát tốc độ trong quá trình vận hành. Xe được trang bị lốp không săm kích thước 3.00 - 10, giúp hạn chế tình trạng mất hơi đột ngột khi lốp bị vật nhọn đâm thủng.

Hệ thống chiếu sáng Full LED vừa tạo điểm nhấn nhận diện cho mẫu xe, vừa hỗ trợ khả năng quan sát khi người dùng di chuyển vào buổi tối hoặc trong điều kiện ánh sáng hạn chế.

Về vận hành, Dibao Vibe được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 1.550W, mô-men xoắn 9,55Nm, tốc độ khoảng 40 - 45km/h. Cấu hình này hướng đến nhu cầu di chuyển thường xuyên trong khu vực đô thị, nơi sự linh hoạt và khả năng kiểm soát xe được đặt lên hàng đầu.

Theo thông tin từ Dibao, Vibe có thể di chuyển khoảng 70 - 90km sau mỗi lần sạc, tùy tốc độ và tải trọng. Phạm vi hoạt động này đáp ứng nhiều nhu cầu đi lại quen thuộc của người trẻ như đi học, đi làm, mua sắm hay gặp gỡ bạn bè.

Thay vì tập trung vào thông số hiệu năng cao, Vibe được phát triển theo hướng vừa đủ cho nhu cầu hàng ngày, kết hợp khả năng vận hành với sự thuận tiện khi sử dụng.

Dibao Vibe vận hành ổn định, an toàn nhờ hệ thống chiếu sáng Full LED và phanh đĩa

NFC, ứng dụng điều khiển tăng tính tiện dụng

Công nghệ và tiện ích là một phần được Dibao chú trọng trên mẫu xe mới. Vibe hỗ trợ NFC và app điện thoại, giúp người dùng có thêm phương thức thao tác và quản lý xe trong quá trình sử dụng.

Xe cũng được bố trí cổng sạc USB, hỗ trợ sạc điện thoại và các thiết bị cá nhân khi cần thiết. Đây là tiện ích phù hợp với nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ thường xuyên sử dụng thiết bị di động trong ngày.

Không gian chứa đồ được bố trí với cốp dung tích 25 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo các vật dụng cá nhân thường ngày. Ngoài ra, xe còn có hộc chứa đồ, tay dắt phía sau và yên xe rộng, hướng đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Việc kết hợp NFC, ứng dụng điều khiển, cổng sạc USB và không gian chứa đồ cho thấy Vibe không chỉ tập trung vào kiểu dáng mà còn chú trọng những tình huống sử dụng thực tế của người trẻ.

Tiện ích NFC và ứng dụng điều khiển giúp Dibao Vibe nổi bật hơn

Dibao tìm “vibe” riêng trong thị trường xe điện trẻ

Sự xuất hiện của Vibe phản ánh xu hướng ngày càng rõ trên thị trường xe điện: sản phẩm ngày càng được phát triển cho những nhóm người dùng cụ thể hơn. Khi khả năng vận hành hay chi phí sử dụng dần trở thành điều kiện cơ bản, thiết kế, màu sắc, công nghệ và trải nghiệm cá nhân sẽ ngày càng được chú trọng.

Bảng màu đa dạng, Dibao Vibe mang đến nhiều lựa chọn cho đa dạng cá tính

Với Vibe, Dibao hướng đến một mẫu xe điện dễ tiếp cận, kết hợp thiết kế cổ điển với các tiện ích hiện đại. 9 tùy chọn màu sắc cùng những trang bị như đèn Full LED, phanh đĩa trước, lốp không săm, NFC, ứng dụng điều khiển, cổng sạc USB và cốp 25 lít tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và tính thực dụng.

Trong bối cảnh phương tiện xanh ngày càng phổ biến, Dibao Vibe cho thấy hướng phát triển sản phẩm theo nhu cầu của từng nhóm người dùng, trong đó phương tiện không chỉ đáp ứng việc đi lại mà còn hướng đến sự thuận tiện và phong cách cá nhân.

Link website tham khảo: https://dibao.com.vn/

(Nguồn: Dibao Việt Nam)