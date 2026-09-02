Cầu dài 241m, rộng 8m, bắc qua kênh Tẻ, kết nối phường Tân Thuận với phường Xóm Chiếu, TPHCM.

Khoang thông thuyền dưới cầu rộng 25m, cao 5m, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều phương tiện thủy nội địa. Tuy nhiên, khoảng thông thuyền này hạn chế tàu, sà lan có kích thước lớn hoặc chiều cao vượt quá giới hạn.

Những nhịp vòm cong kết hợp dàn thép tạo nên diện mạo đặc trưng của cầu Tân Thuận 1. Sau hơn một thế kỷ, các kết cấu này vẫn là dấu ấn dễ nhận biết giữa khu vực đô thị ngày càng phát triển.

Theo ghi nhận, nhiều hạng mục trên cầu đã xuống cấp, một số vị trí xuất hiện tình trạng rỉ sét sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết và môi trường.

Một số thanh thép thuộc hệ kết cấu vòm bị vẽ bậy, ảnh hưởng đến mỹ quan công trình.

Dưới gầm cầu, nhiều tổ chim bám trên các kết cấu đã tồn tại qua nhiều năm.

Bà Đinh Thị Kim, người dân sống lâu năm tại khu vực, cho biết cầu Tân Thuận 1 đã gắn bó với nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sau hơn 120 năm sử dụng, bà cho rằng việc sửa chữa, nâng cấp là cần thiết.

“Nếu cải tạo giúp giao thông thuận tiện, khu vực thông thoáng và diện mạo đô thị đẹp hơn thì tôi thấy rất tốt, người dân cũng sẽ đồng tình”, bà Kim nói.

Các biển báo ở đầu cầu hiện quy định giới hạn tải trọng và loại phương tiện được phép lưu thông. Theo phương án, cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây mới với quy mô 6 làn xe, thay thế công trình hiện hữu.

Cùng với đó, cầu Tân Thuận 2 dự kiến được nâng cấp, mở rộng lên 8 làn xe. Các hạng mục này nằm trong tổng thể dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, được khởi công từ đầu tháng 7/2026.

Dự án cũng bao gồm việc nâng cấp hạ tầng trên trục Nguyễn Tất Thành, tuyến đường kết nối khu vực trung tâm với phía Nam TPHCM. Việc mở rộng các công trình được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông và giảm áp lực cho tuyến cửa ngõ phía Nam thành phố.