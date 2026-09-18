Theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND, TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông với định hướng tái cấu trúc toàn diện trên quy mô hơn 6.600 ha. Theo đó, hai bên bờ Đông và bờ Tây của sông Hàn được quy hoạch phát triển đối xứng, nén có kiểm soát, lấy mặt nước làm trung tâm kết nối. Hạ tầng dòng chảy sông được khơi thông, thắp sáng kinh tế đêm và phát triển du lịch liên vùng.

Không gian đôi bờ sông Hàn hiện hữu

Bờ Đông sông Hàn trở thành trung tâm tài chính và đô thị nén

Bờ Đông sông Hàn (thuộc địa bàn quận Sơn Trà - cũ) được định vị trở thành khu trung tâm kinh doanh thương mại (CBD) mới đầy năng động thông qua việc di dời và chuyển đổi công năng toàn bộ Khu công nghiệp An Đồn cũ. Tại đây, các quỹ đất đắc địa dọc trục Võ Văn Kiệt và ven sông đang được quy hoạch phát triển thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) với các khối tháp văn phòng hạng A, dịch vụ công nghệ số cùng hệ thống tiện ích hỗn hợp.

Cùng với đó, đường chân trời bờ Đông đang thay đổi nhanh chóng nhờ sự xuất hiện của các tổ hợp bất động sản cao cấp, mở ra diện mạo của một thương cảng đô thị hiện đại và sầm uất ven sông. Điều đáng chú ý là các tòa nhà tổ hợp tại đây đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn quy hoạch khắt khe: vừa cung cấp không gian lưu trú chất lượng cao, vừa đảm bảo tiêu chuẩn hoàn thiện thẩm mỹ, đồng thời sở hữu từ 2 đến 3 tầng tiện ích trong mỗi toà căn hộ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của cả cư dân lưu trú lẫn khách ghé thăm.

Bờ Đông sông Hàn được định vị trở thành khu trung tâm kinh doanh thương mại (CBD) năng động

Bờ Tây gìn giữ di sản, kết nối cộng đồng

Một bờ Đông sôi động và hiện đại đối diện với một bờ Tây (dọc quận Hải Châu cũ) đang được bảo tồn giá trị di sản và xây dựng các không gian kết nối cộng đồng.

Nổi bật là dự án Quảng trường - Bảo tàng trung tâm với quy mô 16,2 ha và tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, trải dài dọc đường Bạch Đằng và bao bọc di tích Thành Điện Hải, được đầu tư kết nối hài hòa với phố đi bộ Bạch Đằng để trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện nghệ thuật và chính trị quy mô lớn.

Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, công viên vườn tượng APEC ở bờ tây sông Hàn là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố.

Dọc về phía cầu Tuyên Sơn, đại dự án Da Nang Downtown với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và quy mô gần 77 ha, mang trong mình sứ mệnh trở thành “trái tim” tổ hợp dịch vụ giải trí và lưu trú cho du khách. Các công trình biểu tượng thế hệ mới nơi đây sẽ sớm thành hình: tòa tháp Landmark 408m cao bậc nhất miền Trung, nhà hát Opera 4.000 chỗ ngồi và phố đi bộ 24/7, hứa hẹn vươn lên thành siêu tổ hợp Marina Bay Sands mới của khu vực Đông Nam Á.

Đột phá hạ tầng và thắp sáng kinh tế đêm

Khi bờ Đông ngày càng sầm uất và bờ Tây trở thành một miền lễ hội, hệ thống giao thông kết nối hai bờ sẽ cần được nâng cấp.

Mới đây ngày 11/9, trong buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề xuất xây dựng thêm một cây cầu qua sông Hàn, khởi công trước 2030. Tình trạng tắc nghẽn tại khu vực nút giao thông phía Tây cầu Rồng (bao gồm trụ sở làm việc của VTV8 và UBND quận Hải Châu cũ) cũng được chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, đề án hầm vượt sông Hàn nối từ đường Đống Đa sang Vân Đồn dài 1,67 km cũng đang được cân nhắc triển khai qua nhiều lần thảo luận. Cầu Nguyễn Văn Trỗi được hoàn thiện chuyển đổi thành cầu đi bộ vượt sông đầu tiên, trong khi quy hoạch dài hạn tiếp tục xác lập hành lang cho các tuyến đường sắt đô thị ngầm và trên cao xuyên sông.

Hạ tầng kết nối và không gian ánh sáng góp phần đánh thức kinh tế đêm hai bờ sông Hàn.

Song song với hạ tầng giao thông, việc nạo vét khơi thông toàn tuyến sông Cổ Cò dài 28km kết nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An, kết hợp cùng mạng lưới bến du thuyền cao cấp sẽ biến dòng sông thành một hành lang du lịch đường thủy đặc sắc.

Dọc dòng sông, dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” (giai đoạn 1) với tổng vốn hơn 149 tỷ đồng, triển khai từ 2025 đến 2027. Dự án tập trung làm mới hệ thống chiếu sáng cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Tiên Sơn, đồng thời nâng cấp các cầu Thuận Phước, sông Hàn, cầu Rồng và Trần Thị Lý, đánh thức toàn bộ cảnh quan buổi tối của sông Hàn.

Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, sông Hàn đang đổi mới toàn diện không gian lẫn chức năng. Sự đối xứng giữa bờ Đông tài chính - thương mại và bờ Tây di sản, lễ hội, cộng hưởng cùng hạ tầng kết nối và kinh tế đêm hứa hẹn định hình dòng sông thành trục tích hợp đa tầng về kinh tế, tài chính và văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Ngọc Minh