Trang Global News Canada đưa tin Samantha Weinstein qua đời sau khi được cha của nữ diễn viên xác nhận.

David Weinstein - cha của Samantha Weinstein đã có bài chia sẻ xúc động về con gái trên trang cá nhân: "Sam là hiện thân của tia nắng lấp lánh. Con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Bất cứ ai từng gặp con đều nói Sam thắp sáng mọi căn phòng mình bước vào". Còn Jojo Tindall-Weinstein - mẹ của nữ diễn viên thì nhận xét Samantha Weinstein "đã thay đổi cuộc sống của mọi người".

Sau 2 năm rưỡi bị chẩn đoán ung thư buồng trứng, Samantha Weinstein qua đời ở bệnh viện Princess Margaret ở Toronto, Canada trong vòng tay người thân. Sự ra đi của cô khiến gia đình và bạn bè tiếc thương bởi Samantha Weinstein còn quá trẻ.

Samantha Weinstein bị rụng tóc khi điều trị ung thư.

Samantha Weinstein đóng phim từ năm 10 tuổi và là ngôi sao trẻ tuổi nhất nhận giải Vai diễn đột phá của ACTRA Award năm 2006 nhờ phim Big Girl. Cô được biết tới nhiều nhất với vai nữ sinh trung học Heather trong phim Carrie ra mắt năm 2013, đóng cùng các diễn viên Chloe Grace Moretz, Julianne Moore.

Samantha Weinstein còn tham gia lồng tiếng cho nhiều dự án phim hoạt hình cho trẻ em trong đó có Babar and the Adventures of Badou.

Samantha Weinstein cập nhật thường xuyên về quá trình cô điều trị ung thư trên mạng xã hội kể từ khi nữ diễn viên bị chẩn đoán ung thư lúc 25 tuổi. Bài chia sẻ cuối cùng của Samantha Weinstein trên Instagram là ngày 1/5 khi cô đăng ảnh đi trăng mật ở Tokyo, Nhật Bản. Cô mới kết hôn tháng 10/2022.

Carrie trong phim 'Carrie' (2013)

Quỳnh An