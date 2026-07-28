Tôi rất thích ở nhà chăm con

- Khán giả thấy Đức Hiếu thích thú với việc chăm con và chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân nhiều hơn cả bà xã?

Diễn viên Phùng Đức Hiếu bên con gái mới sinh.

Chỉ là tôi hay đăng hình lên mạng xã hội nhiều hơn vợ còn thực tế tôi chỉ là phụ thôi. Mẹ của bé tìm hiểu kỹ hơn về quá trình chăm sóc con, rèn luyện để bé ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ theo đúng trình tự để chúng tôi có thể thuận lợi hơn trong công việc.

Dù hai vợ chồng đều bận nhưng đã xác định sẽ dành 3 năm để ưu tiên cho con. Nếu công việc căng lắm chúng tôi sẽ nhờ bà ngoại, còn không hai vợ chồng sẽ sắp xếp để thay phiên nhau chăm con. Nếu tôi đi làm thì Linh sẽ ở nhà và ngược lại. Vợ tôi đã đi làm lại sau 6 tháng nghỉ sinh và sắp tới sẽ phải dẫn chương trình Sao Mai khá dài hơi, lúc đó tôi xác định sẽ ở nhà với con, chỉ khi bắt buộc mới đành phải ra ngoài. Mà thực ra tôi cũng rất thích ở nhà chăm con.

- Cuộc sống của vợ chồng anh sau khi có con có bị đảo lộn nhiều dù trải qua một hành trình dài mới được làm cha mẹ?

Phải chia sẻ thật là chúng tôi rất khó có con và phải làm IVF tới 5 năm mới thành công. Vì vậy khi có em bé, vợ chồng tôi đã tìm hiểu rất kỹ quá trình phát triển của một đứa trẻ, rồi khi chào đời, 3 tháng - 6 tháng ra sao.

Vì đã chờ con lâu nên tôi thấy rất hạnh phúc dù cũng rất mệt. Thời gian sinh Lisu (tên thân mật của con gái diễn viên Đức Hiếu) vào dịp Tết, tôi quá bận công việc ở Đài rồi ở ngoài, nhiều khi chăm con thức xuyên đêm mà ban ngày vẫn phải đi làm. Nhưng chỉ cần mở điện thoại nhìn ảnh con hay vợ gọi điện cho gặp Lisu là tôi cảm thấy tươi mới trở lại.

Đức Hiếu cùng vợ - MC Thuỳ Linh VTV - đưa con gái đi tiêm.

- Việc con còn quá nhỏ có hạn chế công việc hay kế hoạch nhận phim của anh?

Vợ rất ủng hộ tôi trong công việc nên xác định nếu cần thiết có thể ưu tiên còn cô ấy sẽ ở nhà để chăm con. Có đợt tôi bận việc cả ngày chỉ kịp về nhà gặp con một chút rồi đi ngủ, sáng hôm sau lại đi làm sớm. Tôi được vợ hỗ trợ nhiều nên cứ có việc đến là tôi nhận chứ không nề hà chứ không bị áp lực chuyện phải ở nhà chăm con nhỏ. Dù vậy đi làm tôi rất nhớ con và chỉ muốn về nhà.

- Vợ anh có thay đổi nhiều trong thời gian có bầu, sinh con và chăm con nhỏ không?

Tất nhiên là có bởi bản thân người phụ nữ sau sinh không chỉ đau vết mổ mà còn có tâm lý lo lắng, sợ hãi... Những vấn đề đó dễ dẫn đến trầm cảm sau sinh. Chúng tôi đã tìm hiểu trước tất cả những điều này cũng như chuẩn bị tâm lý trước để đón nhận nó. Tôi dựa vào những gì mình đã tìm hiểu để áp dụng, nói chuyện với vợ nhiều hơn. Nhiều khi vợ bực bội mà không hiểu vì lý do gì tôi cười tươi. Bởi tôi hiểu người phụ nữ mới sinh ở nhà chăm con sẽ vô cùng áp lực và có nhiều vấn đề.

Tôi chỉ cố gắng phần nào vì thực sự không ai hoàn hảo cả, cũng có lúc ham vui đi nhậu về muộn hay khó cân bằng công việc và chuyện gia đình. Vì vậy tôi luôn xác định ưu tiên cho từng thời điểm. Nếu mải mê công việc mà bỏ bẵng gia đình không được mà nếu chỉ ở nhà chăm con mà bỏ bê công việc cũng không ổn.

Ngoài đời tôi chỉ thích mặc áo phông, quần ngố, đi dép lê

Ngoại hình phong độ, cuốn hút của Đức Hiếu.

- Dù là ông bố bỉm sữa nhưng thời gian này anh vẫn gây chú ý với vai Sơn trong "Dưới ô cửa sáng đèn" đang đến giai đoạn cưa cẩm nữ chính. Không biết khi xem chồng diễn vai này vợ anh có nhận xét gì?

Thực sự là từ lúc có em bé chúng tôi gần như không có thời gian xem ti vi. Cô ấy gần như chỉ có thể xem những đoạn cắt trên mạng xã hội và chỉ biết là tôi đang tham gia phim Dưới ô cửa sáng đèn chứ chưa biết có drama gì nên cũng không có ý kiến. Còn về vai Sơn tôi thấy khá nhiều khán giả chê tạo hình xấu.

- Có lẽ khán giả vẫn còn ấn tượng anh trong vai Dũng con bác Bơ ở "Gió ngang khoảng trời xanh" năm ngoái. Vai này có vẻ giúp hâm nóng tên tuổi của Đức Hiếu?

Chính vì điều này tôi cũng luôn gặp tâm lý khi các vai diễn lên sóng gần nhau sẽ dễ bị so sánh. Thật ra tạo hình mỗi nhân vật đều tương đối khác với tôi ngoài đời, từ tóc tai đến quần áo, phong cách. Bình thường ngoài đời tôi chỉ thích mặc áo phông, quần ngố, đi dép lê. Tôi sợ nhất khán giả cứ nhắc mãi tên một nhân vật trước của mình bởi điều đó có nghĩa vai sau chưa có gì ấn tượng.

Đức Hiếu phong độ và điển trai trong họp báo ra mắt phim mới "Con đến đây".

- Chắc vai bác sĩ sản anh đảm nhiệm trong "Con đến đây" sắp lên sóng VTV3 sẽ khác so với các nhân vật trước?

Đây là lần thứ 3 tôi đóng vai bác sĩ sau Chúng ta của 8 năm sau và Không thời gian nhưng là lần đầu tôi vào vai bác sĩ sản. Đó là nhân vật trẻ trung, năng động nhưng tư duy đơn giản và đi làm vì đam mê thôi vì có điều kiện khá tốt. Quá trình làm IVF, chúng tôi tìm hiểu rất nhiều về lĩnh vực này nên có thể lấy những kiến thức mình đã biết áp vào vai diễn này. Do vậy khi được vào vai này tôi đã nhận lời ngay mà không suy nghĩ nhiều vì nghĩ đó là cái duyên lớn dù thời gian đó tôi đang quay phim Dưới ô cửa sáng đèn.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu (nghệ danh Hiếu Su) sinh năm 1992, tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Anh sở hữu gương mặt điển trai, thư sinh cùng lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi. Đức Hiếu từng góp mặt trong nhiều phim giờ vàng VTV như: Phố trong làng, Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian, Gió ngang khoảng trời xanh, Lằn ranh, Dưới ô cửa sáng đèn... Đời tư, anh kết hôn với MC Thuỳ Linh của VTV vào đầu năm 2021. Đức Hiếu và bà xã hơn 5 tuổi vừa đón con gái đầu lòng vào đầu năm 2026. Ngoài việc đóng phim, anh còn làm MC sự kiện và cộng tác dẫn một số chương trình ở Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

Phùng Đức Hiếu kể hành trình vất vả để có con:

Ảnh: FBNV

Video: Quỳnh An