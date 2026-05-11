Sau gần 3 năm vắng bóng vì biến cố cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh trở lại màn ảnh nhỏ với dự án Nợ đời vay trả. Thay vì vai chính, cô chấp nhận một vai diễn ngắn ngủi - nhân vật chỉ xuất hiện khoảng 1/3 thời lượng phim rồi qua đời. Dương Cẩm Lynh không né tránh khi nói về giai đoạn khó khăn sau scandal.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh trở lại sau scandal nợ nần.

“Trước đây, việc tôi nhận vai chính gần như là điều hiển nhiên. Nhưng sau biến cố, tôi cảm nhận rõ mình không còn là lựa chọn ưu tiên. Có lúc, tôi thấy như người ta đang ban phát vai diễn cho mình”, cô kể.

Chính sự thay đổi vị thế đó khiến nữ diễn viên phải nhìn nhận lại con đường nghề nghiệp. Thay vì giữ nguyên tắc chỉ nhận vai chính, cô chọn cách bắt đầu lại với hướng đi chậm nhưng chắc chắn hơn.

Không chỉ vì tình cảm với đạo diễn Hồ Ngọc Xum, Dương Cẩm Lynh còn bị thuyết phục bởi thông điệp của bộ phim. Nhân vật cô đảm nhận mang số phận bi kịch: Bị hàm oan, bị giết chết và để lại một nỗi oan khuất kéo dài đến thế hệ sau.

Diễn viên đầu tư phục trang khi đóng phim xưa.

Trước đó, nữ diễn viên từng từ chối một số dự án hot vì không muốn tiếp tục đóng những vai quá bi lụy. “Lúc đó, cuộc sống của tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Tôi không còn nước mắt để diễn thêm những nỗi đau trên màn ảnh”, cô thừa nhận.

Song song dự án trên, Dương Cẩm Lynh nhận lời tham gia 1 phim khác với vai diễn hoàn toàn trái ngược là 1 “ác nữ” quyền lực, lạnh lùng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục đích. Cô xem đây là thử thách, vừa mong muốn nỗ lực hoàn thành vai trò của mình.

Không chỉ áp lực từ vai diễn, Dương Cẩm Lynh còn đối diện với thực tế khắc nghiệt của nghề sau biến cố. Theo cô, điều khó nhất không phải là diễn xuất, mà là lấy lại niềm tin từ nhà sản xuất và khán giả.

Diễn viên kể khi từng ở vị trí cao rồi rơi xuống, bất cứ ai sẽ hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết. Nhưng cô phải chấp nhận và không ngừng nỗ lực.

Nữ diễn viên không chọn cách than vãn mà xem đây là cơ hội để làm lại từ đầu. Cô giữ thói quen làm nghề nghiêm túc: Lưu lại toàn bộ kịch bản, ghi chú chi tiết từng phân đoạn rồi xem lại khi phim phát sóng để tự đánh giá bản thân.

Dương Cẩm Lynh đóng cặp cùng diễn viên Thanh Bình.

Sau tất cả, Dương Cẩm Lynh chọn cách đối diện với quá khứ bằng sự bình thản hơn. Không phủ nhận nỗi đau, nhưng cô không để nó kéo mình lại phía sau.

Với diễn viên, điều quan trọng là mình còn cơ hội làm nghề. Còn được đứng trước máy quay, còn được khán giả nhớ đến là điều khiến cô hạnh phúc.

Nợ đời vay trả đưa người xem về bối cảnh Nam bộ xưa. Phận đời phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy yêu - hận, tiền - tình đầy bi kịch. Nhân vật chính tự tạo nghiệp, liên tục gây ra sai lầm và cuối cùng phải đối diện với hậu quả do chính mình gây nên.

Phim phát sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1, bắt đầu từ ngày 11/5. Ngoài Dương Cẩm Lynh, dự án quy tụ dàn diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Thanh Bình, Thanh Hiền, Huỳnh Hồng Loan...

