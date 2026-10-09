Sau những đổ vỡ tình cảm, diễn viên Huy Khánh hiện không đặt nặng chuyện yêu đương, dành thời gian cho công việc, thể thao và bạn bè. Điều khiến anh bận lòng hơn cả là việc duy trì sự gắn kết với 2 con đang sống ở nước ngoài.

Sau thời gian vắng bóng màn ảnh rộng, Huy Khánh trở lại với dự án điện ảnh Án mạng xém hoàn hảo. Trong phim, anh đóng vai Minh - 1 gã đạo diễn có tính cách đào hoa, đồng thời nắm giữ bí mật của các nhân vật.

Diễn viên Huy Khánh trở lại điện ảnh với "Án mạng xém hoàn hảo".

Chia sẻ với VietNamNet, Huy Khánh nói nhận lời tham gia dự án vì kịch bản thú vị. Việc hợp tác với thế hệ đồng nghiệp trẻ như Anh Tú Atus, Mie, Ma Ran Đô cũng mang đến cho anh nhiều trải nghiệm, đồng thời giúp bản thân làm mới cách diễn.

“Thị trường điện ảnh những năm qua thay đổi không ngừng với phim hành động, gia đình, hài hay kinh dị… Tôi không giới hạn bản thân trong 1 dạng vai hay thể loại phim nhất định mà cố gắng biến hóa để phù hợp với nhân vật nhất có thể”, anh kể.

Huy Khánh chơi thể thao, du lịch và tận hưởng cuộc sống độc thân sau đổ vỡ.

Rời phim trường, Huy Khánh dành thời gian chơi thể thao, đặc biệt là pickleball để rèn luyện sức khỏe, giữ vóc dáng. Những lúc rảnh rỗi, diễn viên cùng bạn bè đi du lịch, khám phá ẩm thực các vùng miền. Anh thường ghi lại hành trình, giới thiệu các món ngon, quán ăn và điểm đến thú vị trên trang cá nhân.

Sau đổ vỡ với Mạc Anh Thư, Huy Khánh khá kín tiếng về đời tư. Trước câu hỏi: Anh dành khoảng trống cho chuyện tình yêu thế nào? Nam diễn viên cho biết anh để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không chủ động tìm kiếm mối quan hệ mới.

“Thật ra tôi không quá coi trọng chuyện tình cảm lúc này. Tôi dành thời gian cho công việc, thể thao và bạn bè. Khi nào có duyên mình mới nghĩ tới, còn hiện tại thì chưa”, nam diễn viên bày tỏ.

Với Huy Khánh, điều quan trọng nhất lúc này là các con. Trong đó, con trai lớn Ghini năm nay 21 tuổi, còn con gái út Cát Cát 14 tuổi đều đang du học.

Do các con đang sinh sống ở nước ngoài, việc liên lạc thường xuyên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Huy Khánh cố gắng gọi điện, nhắn tin vào những khung giờ phù hợp với lịch sinh hoạt của các con.

Huy Khánh trăn trở vun đắp tình cảm với các con ở tuổi dậy thì.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi thiếu niên, mỗi người đều có cuộc sống, lịch học và những mối quan tâm riêng nên việc trò chuyện giữa các cha con đôi khi bị gián đoạn.

Khi các con trở về mỗi dịp lễ hay nghỉ hè, Huy Khánh chủ động sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian ở bên và tạm gác những hoạt động cá nhân để cùng các con đi chơi. Với anh, sự kết nối không chỉ nằm ở những cuộc gọi hay tin nhắn hằng ngày mà còn ở khoảng thời gian thực sự dành cho nhau.

Án mạng xém hoàn hảo thuộc thể loại trinh thám - hài, xoay quanh Trinh (DJ Mie), một TikToker nổi tiếng bất ngờ tỉnh dậy giữa phim trường và phát hiện mình mất trí nhớ, bên cạnh thi thể nữ diễn viên Yến (Vũ Ngọc Anh).

Không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Trinh tìm đến Đại (Anh Tú Atus) - thám tử tư cô từng thuê để điều tra nghi vấn bạn trai Khang (Ma Ran Đô) ngoại tình. Từ đây, cả 2 cùng vướng vào hàng loạt tình huống oái oăm.

Phim quy tụ dàn diễn viên Anh Tú Atus, DJ Mie, Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn… dự kiến khởi chiếu từ 9/10.

Huy Khánh trong phim "Án mạng xém hoàn hảo"

Ảnh, clip: Tư liệu, NVCC