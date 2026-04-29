Chia sẻ với phóng viên, diễn viên Kim Ngân ngụ tại Mendrisio, bang Ticino Thụy Sĩ và mở 2 cửa hàng tại quảng trường ở Balerna, cách nhà 3-4km.

10 năm trước, khi đi ngang khu này, chị vô tình thấy một tiệm pizza đang treo biển sang nhượng nên quyết định thử sức kinh doanh. Tiệm này quy mô nhỏ, khoảng 5-6 nhân viên nhưng doanh thu khá tốt.

Sau vài năm bán pizza, một ngày nọ, Kim Ngân thấy mặt bằng cạnh tiệm mình bất ngờ cho thuê nên chớp thời cơ mở thêm 1 cửa hàng bán mang đi các món thuần Việt.

Hiện, 2 cửa hàng đều hoạt động ổn định. Kim Ngân thuê người quản lý tiệm pizza còn mình phụ trách chính tiệm bán đồ ăn Việt.

Diễn viên Kim Ngân chuẩn bị bánh mì cho khách trong bếp

Nữ diễn viên nói mỗi ngày mở cửa tiệm từ 9h, đóng cửa vào 21h. Mô hình bán mang đi giúp việc vận hành nhẹ nhàng, không bị áp lực ở khâu nhân sự và tiết kiệm thời gian.

Danh sách món ăn gồm phở gà, phở bò, chả giò, bún xào, bánh mì, cơm tấm... được điều chỉnh về nguyên liệu và gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị của người dân địa phương.

Chẳng hạn, các món ăn đều được để ớt riêng; bớt hoặc bỏ một số loại rau thơm, hành, tỏi cũng như ít mặn. Bởi tệp khách hàng chính của tiệm là người châu Âu.

Kim Ngân nói ở Thụy Sĩ không dễ tìm một số nguyên liệu như rau thơm; bún, bánh phở tươi, phải dùng loại khô.

Diễn viên Kim Ngân hiện tại. Ảnh: FBNV

Sau 4 năm bán đồ ăn Việt, chị nhận ra khách đặc biệt chuộng ăn bún xào, gỏi vào mùa hè và phở vào mùa đông. Lượng tiêu thụ các món như bánh mì, chả giò... ổn định quanh năm.

Kinh doanh ở đô thị nhỏ và chỉ bán mang đi, các món ăn được bán với giá khá rẻ như: cơm tấm - 16 franc (540 nghìn đồng), 4 gỏi cuốn - 10 franc (330 nghìn đồng), bánh mì - 10 franc (330 nghìn đồng)...

Theo Kim Ngân, áp lực lớn nhất khi kinh doanh ẩm thực là các tiêu chuẩn vệ sinh khắt khe. Ở Balerna thường xuyên có đoàn thanh tra đột xuất, kiểm tra kỹ càng từ nhiệt độ bảo quản, dầu chiên đến cách sắp xếp thực phẩm sống - chín trong tủ lạnh. Cơ sở kinh doanh vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng.

Bên cạnh đó, đánh giá của khách hàng trên mạng cũng rất quan trọng. Một phản hồi tiêu cực có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của tiệm.

Diễn viên Kim Ngân và chồng Italia về Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên nói thêm chi phí thuê mặt bằng, nhân công... ở Thụy Sĩ cao nên việc xoay xở, cân đối thu - chi khá đau đầu.

Hiện, Kim Ngân chuẩn bị mở thêm cửa hàng trên mặt bằng mình sở hữu tại một khu du lịch đông đúc ở Como, Italia - cách 2 cửa hàng hiện tại khoảng 15-20 phút di chuyển bằng ô tô.

Một năm qua, chị tất bật lo thủ tục phức tạp cũng như xây cửa hàng mới, dự kiến khai trương trong khoảng 2-3 tháng nữa, vẫn mô hình bán mang đi các món ăn Việt.

Diễn viên Kim Ngân sinh năm 1979, nổi tiếng từ năm 20 tuổi qua vai nữ chính phim Người đàn bà yếu đuối. Trước đó, chị học trường múa và ngành marketing tại Đại học Văn Lang.

Kim Ngân kết hôn với chồng người Italia, sinh 2 con. Gia đình chị từng định cư tại Milan, Italia trước khi chuyển sang sống tại Thụy Sĩ 13 năm nay.