Loạt ảnh được cho đám cưới của diễn viên Kinh Quốc và một người phụ nữ gây xôn xao mạng xã hội.

Trong các bức ảnh, cặp đôi lần lượt diện 2 bộ lễ phục cưới đồng điệu. Đứng bên nam diễn viên với vẻ mặt rạng rỡ, cô dâu gây chú ý khi đeo lượng lớn trang sức vàng, phủ kín vùng cổ, ngực và hai tay.

Ngoài những lời chúc phúc, một số người dùng mạng cũng hoài nghi tính chân thật của loạt ảnh này, cho rằng có thể là ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo hoặc ảnh hậu trường từ sản phẩm nghệ thuật mới của Kinh Quốc.

Diễn viên Kinh Quốc và vợ. Ảnh: Tư liệu

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ, diễn viên Kinh Quốc chủ động cắt lời và nói: "Tôi biết bạn liên hệ vì lý do gì rồi. Tôi không muốn vụ này rùm beng lên con sẽ buồn".

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, diễn viên Kinh Quốc vừa tổ chức đám cưới tại quê nhà, chỉ mời gia đình, người thân. Cô dâu là người ngoài giới giải trí.

Diễn viên Kinh Quốc tên thật là Lê Trung Sơn, sinh năm 1974, nổi tiếng qua các phim truyền hình như: Đất phương Nam, Hướng nghiệp, Dòng đời, Ký túc xá, Cổng mặt trời... và phim điện ảnh Scandal 2: Hào quang trở lại.

Diễn viên Kinh Quốc trong đám cưới ở quê. Ảnh: Tư liệu

Từ khoảng sau năm 2015, anh ít xuất hiện trên màn ảnh, chuyển hướng sang sản xuất và thực hiện các dự án nội dung trên nền tảng số. Về đời tư, Kinh Quốc từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân.

Mi Lê