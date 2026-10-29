Nữ diễn viên Sydney Sweeney đang rất vui khi sản phẩm nội y cô quảng cáo giúp hãng tăng doanh số chóng mặt.

Sydney Sweeney gợi cảm như vốn có.

Theo Page Six, thương hiệu đồ lót SYRN của ngôi sao phim 18+ Euphoria đã ghi nhận quý đạt doanh thu cao nhất kể từ khi ra mắt với những kỷ lục bán hàng liên tục bị phá vỡ. Các bộ sưu tập luôn trong tình trạng cháy hàng cùng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng. Theo nguồn tin nội bộ, thương hiệu này đã tăng gấp đôi doanh số trong quý III với doanh thu cao gấp 3 lần so với số liệu ghi nhận vào tháng 6. Tháng 9 là tháng có doanh số cao nhất của SYRN.

Theo đó, bộ sưu tập Birthday Boobs của Sydney Sweeney đã mang về doanh thu trong ngày lớn nhất lịch sử thương hiệu, trong khi bộ áo ngực và quần lót Blue Ditsy đã bán hết sạch ngay trong ngày đầu tiên. Bộ sưu tập mới hoàn toàn cháy hàng chỉ trong vòng 1 ngày và mang về hơn 2 triệu USD (52 tỷ đồng) doanh thu.

Sydney Sweeney trong quảng cáo nội y SYRN.

Tháng 10 cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh 20% so với tháng 9, hứa hẹn sẽ thiết lập kỷ lục mới cho thương hiệu nội y mới nổi này. Những con số ấn tượng trên xuất hiện khi Sydney Sweeney tiếp tục phủ sóng truyền thông mạnh mẽ thông qua các chiến dịch quảng bá, bao gồm bộ sưu tập mùa lễ hội mới nhất.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, từng gây sốc với những cảnh phim 18+ gây bão trong Euphoria mùa 3. Ngoài Euphoria 3, series The White Lotus, nữ diễn viên còn góp mặt trong một số dự án phim điện ảnh đình đám như: The Handmaid’s Tale, Once Upon a Time in Hollywood... Không chỉ nóng bỏng trên phim, ngoài đời Sydney Sweeney cũng có phong cách vô cùng sexy và táo bạo.



Ảnh, video: IGNV, SYRN