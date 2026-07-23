Diễn viên Phương Oanh vừa có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng cùng 2 con song sinh Jimmy - Jenny. Loạt khoảnh khắc 3 mẹ con vui chơi bên biển thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Diễn viên Phương Oanh đưa các con nghỉ dưỡng dịp hè.

Thời gian gần đây, Phương Oanh cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống thường ngày. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải những video nấu ăn, chăm sóc gia đình, các chuyến đi cùng 2 con và những sinh hoạt đời thường. Mỗi bài viết đều nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận tích cực.

Phương Oanh cố gắng mạnh mẽ để chăm lo tốt 2 con.

Jimmy và Jenny cũng thường theo mẹ trong các chuyến công tác tới nhiều địa phương như Sa Pa, Đà Nẵng.... Phương Oanh cho biết 2 bé càng lớn càng quấn mẹ nên cô luôn cố gắng sắp xếp công việc vào thời điểm các con đến trường. Với những chuyến đi phải lưu trú qua đêm, nữ diễn viên thường đưa các con đi cùng để tiện chăm sóc.

Phương Oanh đưa con đi học, chuẩn bị từng bữa ăn cho các bé.

Ở tuổi lên 2, Jimmy và Jenny dần bộc lộ những nét tính cách khác nhau. Jimmy hiếu động, đôi lúc bướng bỉnh nhưng luôn biết nhường nhịn và bảo vệ em gái. Trong khi đó, Jenny quấn mẹ hơn anh trai, thường theo mẹ vào bếp mỗi khi Phương Oanh nấu ăn.

Diễn viên Phương Oanh lạc quan, cố gắng mạnh mẽ sau biến cố.

Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc và phong cách của nữ diễn viên khi xuất hiện với trang phục giản dị, nữ tính. Dưới các bài đăng, không ít khán giả gửi lời động viên, mong cô luôn giữ tinh thần lạc quan và có cuộc sống bình yên bên 2 con.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Phương Oanh duy trì sản xuất vlog về ẩm thực. Dù dần trở lại với công việc, nữ diễn viên vẫn ưu tiên dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Phương Oanh đăng ký kết hôn với doanh nhân Shark Bình vào tháng 6/2023 tại quê nhà ở Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), sau đó tổ chức lễ ăn hỏi. Cùng năm, nữ diễn viên mang song thai nên kế hoạch tổ chức đám cưới được tạm hoãn. Tháng 5/2024, Jimmy và Jenny chào đời.

Cuộc sống của nữ diễn viên hiện chủ yếu xoay quanh 2 con.

Sau biến cố của chồng, Phương Oanh gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí trong nhiều tháng. Cô không tham dự sự kiện, hạn chế cập nhật mạng xã hội và dành thời gian chăm sóc 2 con. Từ đầu năm 2026, nữ diễn viên mới dần hoạt động trở lại, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày và công việc.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi đầu với nghề người mẫu trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua các phim: Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân... Năm 2025, cô trở lại truyền hình với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu màn tái xuất sau gần 4 năm vắng bóng.

Phương Oanh khoe khoảnh khắc vào bếp nấu ăn

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV