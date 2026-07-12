Diễn viên Quang Tuấn vừa trở lại màn ảnh rộng với phim Quỷ bắt hồn. Anh đóng vai Hùng - người cha đơn thân một mình nuôi con trai sau khi vợ qua đời. Mong muốn hàn gắn những rạn nứt trong tình cảm cha con, Hùng quyết định đưa cậu bé đi du lịch nhân dịp sinh nhật. Thế nhưng, chuyến đi trở thành cơn ác mộng với 2 cha con.

Diễn viên Quang Tuấn trở lại với dự án "Quỷ bắt hồn".

Quang Tuấn mang cảm xúc của một người cha ngoài đời vào nhân vật. Nam diễn viên nói tình yêu dành cho 2 con là chất liệu quan trọng giúp anh xây dựng tâm lý vai diễn.

Phim được gắn nhãn T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên). Tác phẩm hiện đạt mức doanh thu hơn 10 tỷ đồng (Theo Box Office Vietnam).

Bên cạnh Thái Hòa và Tuấn Trần, Quang Tuấn là 1 trong những gương mặt diễn viên nam được săn đón của điện ảnh hiện nay. Anh liên tục góp mặt trong các tác phẩm bom tấn như: Truy tìm long diên hương, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Quỷ nhập tràng và Thiên đường máu...

Tổng doanh thu từ các dự án điện ảnh Quang Tuấn tham gia đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Nhiều khán giả yêu mến gọi anh là "diễn viên nghìn tỷ" hay "ông hoàng phim kinh dị".

Quang Tuấn là 1 trong những nam diễn viên nhận nhiều lời mời đóng điện ảnh nhất hiện nay.

Chia sẻ với VietNamNet, Quang Tuấn cho biết trân trọng những danh xưng khán giả dành cho mình và xem đó là động lực. Chính sự yêu mến của công chúng thôi thúc anh không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân qua từng vai diễn, đồng thời nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Sau những thành công đạt được, Quang Tuấn không cho phép bản thân ngồi yên 1 chỗ. Anh kỳ vọng có thêm cơ hội thử sức với nhiều dạng vai và thể loại phim trong thời gian tới.

Đạt được thành tựu nghề nghiệp, Quang Tuấn bày tỏ biết ơn bà xã - ca sĩ Linh Phi. Nhiều năm qua, cô chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, lùi về sau quán xuyến gia đình để chồng có thể toàn tâm toàn ý với nghệ thuật.

Quang Tuấn biết ơn vợ - ca sĩ Linh Phi làm hậu phương vững chắc để anh tập trung trọn vẹn cho nghề.

Cặp đôi có 2 năm tìm hiểu rồi "về chung 1 nhà", sau đó đón con đầu lòng năm 2020. Suốt 10 năm gắn bó, họ quan niệm đặt hôn nhân lên hàng đầu, tránh những mâu thuẫn vụn vặt để giữ không khí gia đình luôn vui vẻ.

"Nếu không có sự hỗ trợ của vợ sẽ không có Quang Tuấn của ngày hôm nay. Tôi vẫn hay nói vui là vợ làm thay mình mọi việc, ngoại trừ việc lên hình", anh nói.

Do đặc thù công việc khiến Quang Tuấn thường xuyên xa nhà nên không thể đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc. Vì vậy, mỗi khi có thời gian nghỉ, nam diễn viên đều ưu tiên cho tổ ấm thay vì tham gia các buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Quang Tuấn.

"Khán giả để ý sẽ thấy Tuấn rất ít tụ họp với bạn bè trong nghề. Phần lớn thời gian của tôi dành cho công việc và gia đình. Những lúc được đưa vợ con đi ăn, đi chơi cũng là khoảng thời gian giúp mình nạp lại năng lượng để tiếp tục các dự án mới", anh bày tỏ.

Clip diễn viên Quang Tuấn trong "Quỷ bắt hồn"

Ảnh, clip: NVCC